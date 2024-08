Lejos de casa

Las películas bélicas integran uno de los géneros más populares del cine, y en particular las ambientadas en la I y en la II Guerra Mundial. Existe la posibilidad de desplegar ejércitos de extras, generar explosiones y dar entrada a cantidad de barcos, tanques y aviones. Es como dirigir una gran orquesta: el escenario es el campo de batalla y los instrumentistas se mueven a lo largo y ancho de la pantalla con su estruendosa música de disparos, bombas, motores que aceleran, fuego y humo. Es un horror, pero se monta como un espectáculo.

Por supuesto, también existen películas bélicas —o antibélicas— en las que los instrumentos son pocos, los campos de batalla no son extensas praderas quemadas o desiertos o playas rojas de sangre, sino despachos de oficiales donde se beben licores caros y se habla del desacato de los otros, de los soldados rasos, como en La patrulla infernal (Paths of Glory, 1957), de Stanley Kubrick. También furibunda contra los altos mandos, esos que dan órdenes sin ensuciarse y esquivan la culpa, era Por la patria (King and Country, 1964), de Joseph Losey, una trágica historia en oscuras trincheras donde nunca para de llover.