Lo inexplicable

Y en medio de todo esto el domingo 12 HBO presentó los primeros dos capítulos de El visitante (The Outsider), basada en la novela publicada en 2018. La serie, que combina el policial, el horror y la actividad paranormal, tiene 10 episodios de una hora de duración y se emite todos los domingos a las 23. Los dos capítulos ya estrenados podrán verse hoy jueves 16 a las 20 y a las 21 horas respectivamente. Están disponibles también en la plataforma HBO Go.

El visitante transcurre en la ficticia ciudad de Flint, en Oklahoma. Y todo comienza con el descubrimiento del cadáver de Frankie Peterson, de 11 años. Es un hallazgo terrible: su cuerpo presenta señales de haber sido violado y mutilado. Las pruebas forenses y los relatos de testigos clave apuntan a un único e insólito sospechoso: Terry Maitland (Jason Bateman, el de Ozark, de Netflix), entrenador de un equipo de béisbol infantil, marido y padre ejemplar, un miembro querido y respetado dentro de la comunidad. Hay grabaciones de cámaras de vigilancia que lo muestran en sitios y horarios que lo comprometen. La bicicleta de Frankie fue encontrada dentro de una misteriosa furgoneta blanca, con patente de Nueva York, que tiene las huellas digitales del sospechoso por todas partes. Hay testigos que aseguran haberlo visto subiendo a esa camioneta, con la ropa y las manos y la boca manchadas de sangre. Y que con ese aspecto se dirigió a un club de strip tease. Tanto en las grabaciones como en los recuerdos de quienes lo vieron se presenta la sensación de que Terry quería ser visto allí y en esas circunstancias. Con estos elementos sobre la mesa, el detective Ralph Anderson (Ben Mendelsohn, de Rogue One: una historia de Star Wars) decide arrestarlo. Y lo hace a través de dos oficiales (no quiere hacerlo personalmente por temor a reaccionar mal), durante un partido de béisbol, ante una generosa cantidad de público.

Toda la comunidad de Flint se ve perturbada. El crimen y el arresto alteran la vida de las familias involucradas a escalas trágicas. Y mientras la investigación avanza y llega nueva información, todo se vuelve más complicado: Terry niega haber cometido el crimen y aparecen pruebas contundentes (entre ellas, algunos videos) que demuestran que el día del asesinato él se encontraba en un congreso de literatura, a más de 100 kilómetros de Flint City.

La adaptación de El visitante corre por cuenta de Richard Price, experto en dramas policiales, creador y guionista de la serie The Night Of y guionista de The Deuce y The Wire, todas de HBO. Bateman, además de interpretar al entrenador, dirige todos los episodios y comparte con Price y Mendelsohn los créditos de producción. Algunas críticas le han encontrado a la serie un cierto parentesco con la primera temporada de True Detective, en especial por la combinación del policial y el horror. Pero es a la inversa: True Detective, con su comunidad aturdida por la amenazante presencia del mal, también tenía a King en su amplio rimero de referencias e influencias (cuya raíz es el universo de H. P. Lovecraft). Como la pantanosa Louisiana de True Detective, la pequeña Flint está envuelta en una atmósfera inquietante: los planos tomados desde el cielo o a ras del suelo, la música como una sombra amenazante, lo cotidiano que se vuelve ajeno y peligroso. Al igual que en aquel bombazo televisivo de 2014, El visitante se enfoca en cómo la investigación afecta las vidas de los involucrados, desde el detective (que ha perdido a su hijo, víctima del cáncer, un año atrás) a la esposa y las hijas del acusado, que antes del juicio ya es visto por todos como culpable.

El visitante es de cocción lenta, con dos primeros capítulos prometedores, en gran medida gracias a la solidez de su elenco (al que se suma Bill Camp como el abogado de Terry) y a cómo se va presentando la información y van apareciendo giros sorpresivos. El aspecto sobrenatural, precisamente, introduce en el tercer episodio a Holly Gibney (Cynthia Erivo), personaje que sale en la Trilogía de Bill Hodges, una investigadora cuya mente está abierta a lo que el detective Ralph Anderson dice no tolerar: lo inexplicable.

