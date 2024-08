Lo nuevo en libros

Autor: Felipe Polleri

De qué se trata: El libro reúne los relatos que Felipe Polleri publicó desde 1989 hasta los más recientes de 2013. Son cuentos breves, algunos de un solo párrafo, escritos con el habitual estilo poético y alucinado del autor. Las historias presentan personajes extraños, que se enfrentan a lo desagradable y violento. Un hombre se olvida de tomar su medicación y su mundo comienza a transformarse, un diálogo entre paciente y doctora, un guitarrista que vende números de lotería, hombres que caen y mujeres que abandonan son algunos seres que atraviesan estos textos cargados de locura, crueldad y, a veces, compasión. “El gusano perdona al arado que lo corta”, dice uno de los personajes al final de “El perdón”, y así sella otro de los temas que asoman en el libro.

Precio: 360 pesos.

Título: Los hermanos Sisters (Anagrama)

Autor: Patrick deWitt

De qué se trata: Esta novela ambientada en Oregon en 1851 se podría tomar como una parodia del western. Los hermanos Charlie y Eli Sisters trabajan como asesinos a sueldo para un matón conocido como “El Comodoro”. Los personajes son unos miserables que se mueven en el Lejano Oeste en medio de la fiebre del oro, la codicia y la degradación. Con mucho humor negro y escenas grotescas, la novela está narrada a través de la mirada de Eli, el hermano más instrospectivo, que cuenta una de sus nuevas misiones: ir hacia Sacramento para matar, sin saber por qué, a un buscador de oro excéntrico y sabio. En el camino se cruzarán con toda una galería de personajes, desde vagabundos a hombres de negocios. Al canadiense Patrick deWitt lo han comparado con Cormac McCarthy, con Mark Twain y hasta con los hermanos Coen. Esta es su segunda novela.

Precio: 700 pesos.

Título: El canto de los alacranes (Yaugurú)

Autor: Juan Introini

De qué se trata: Un balneario con arenales que se tragan todo y un cobertizo al fondo de un chalet es el escenario de esta novela misteriosa y de tintes policiales. Almada es un “sieteoficios” aficionado a la filmación de bodas y bautismos que se involucra con el Ingeniero, un hombre siniestro que le paga muy buen dinero para filmar escenas extrañas. Lo que comienza como un trabajo fácil, termina en locura y en una investigación sobre juegos peligrosos. Latinista, escritor y profesor de Literatura, Juan Introini (Montevideo, 1948-2013) falleció un día antes de que este libro entrara en la imprenta.

Precio: 300 pesos.

Título: La pantalla diabólica (El Cuenco de Plata)

Autor: Lotte Eisner

De qué se trata: Clásico de los clásicos dentro de los ensayos cinematográficos, este libro de la crítica de cine alemana (1896-1983) estudia algunas de las mejores películas mudas y del primer sonoro, como “El gabinete del Dr. Caligari” (Robert Wiene, 1919), “El Golem” (Paul Wegener, 1920), “Nosferatu” (F.W. Murnau, 1922) y “M. el vampiro negro” (Fritz Lang, 1931). El estilo expresionista, el manejo de las luces y las sombras, la cámara fija o en movimiento, el montaje y el trabajo de los actores son analizados minuciosamente por esta señora talentosa y pionera en su campo, que huyó del nazismo, se radicó en Francia y escribió para “Cahiers du Cinéma”. Dicen que Werner Herzog fue caminando desde Munich hasta París para visitarla, en tanto que Wim Wenders le dedicó “Paris-Texas”. Una capa total.

Precio: 630 pesos.

Título: Algo se nos ha escapado (Criatura Editora)

Autor: Katya Adaui

De qué se trata: La escritora peruana (Lima, 1977) transmite aquí una mirada despiadada, llana y fresca —no exenta de humor negro— sobre la realidad de personas y perros (varios relatos incluyen a estos animales) en un panorama de diversa extensión. Una hija que viste al padre muerto mientras escucha a la madre que es “un grito con un cigarro”; una muchacha que trabaja escribiéndoles los discursos a los gerentes de las empresas, cuyo psiquiatra le sugiere ver el lado “feliz” de la vida para superar un estado psicótico; una mujer que fotografía niños muertos, después de que su hijo falleció: “Yo no soy madre, no me hago cargo ni de un bonsái”, reflexiona la periodista que se encuentra con la mujer pálida. Katya Adaui es además fotógrafa. Su primer libro de cuentos fue “Un accidente llamado familia”.

Precio: 320 pesos.

Título: Artes visuales en Uruguay: diccionario crítico (Zonalibro)

Autor: Nelson Di Maggio

De qué se trata: De la A a la Z, se encuentran (casi) todos los nombres propios y de instituciones de las artes plásticas en Uruguay en este libro de consulta que incluye “todos los lenguajes artísticos”, según señala su autor, el crítico Nelson Di Maggio en el prólogo, excluyendo intencionalmente áreas de actividad como la arquitectura, la artesanía, la historieta y la fotografía por merecer, cada una, “un diccionario propio”. El manual, que tuvo el apoyo de la Fundación Itaú, el Centro Cultural de España, la ORT y el Museo Gurvich, es el resultado natural de siete décadas de contacto del señor Di Maggio con los artistas. La obra viene a hacer su parte en las artes visuales, como sucedió en su momento con el “Diccionario de la cultura uruguaya” de Miguel Ángel Campodónico o el “Nuevo diccionario de la literatura uruguaya” de Alberto Oreggioni.

Precio: 650 pesos.

