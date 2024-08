Lo nuevo en libros

Precio: $ 1.190

Título: Contra Amazon (Galaxia Gutenberg)

Autor: Jorge Carrión

Este escritor español ha publicado novelas, ensayos y crónicas. Una de sus mayores preocupaciones es la desaparición de las librerías. Justamente sobre ellas escribió en 2012 (Librerías) y ganó el premio Anagrama de Ensayo. Ahora, en su último trabajo arremete contra Amazon, la empresa multinacional que en Barcelona se instaló en el local que antes ocupaba la editorial Gustavo Gili. “No me cansaré de repetirlo: Amazon no es una librería, sino un hipermercado. En sus almacenes los libros están colocados al lado de las tostadoras, los monopatines o los juguetes (…). Para Amazon no hay diferencia entre la institución cultural y el establecimiento alimenticio y comercial”, dice entre las primeras siete razones que son su manifiesto contra la multinacional. También contiene algunas crónicas sobre librerías y bibliotecas del mundo. Un libro polémico, como para pelear con cada página.

Precio: $ 690

Título: Los que nunca olvidarán (Alfaguara)

Autor: Fernando Butazzoni

“A Herberts Cukurs lo mataron a martillazos en una casa de balneario situada en las afueras de Montevideo. El hombre, que había colaborado con los nazis durante la ocupación de Letonia, fue emboscado por un comando israelí infiltrado en Uruguay desde territorio argentino”. Así comienza esta novela sobre el brutal asesinato ocurrido en Shangrilá en 1965. Se considera que fue la operación secreta más grande del Mossad en el Río de la Plata después de la captura de Eichman en Buenos Aires. A partir de esta información, Butazzoni se planteó varias preguntas sobre los asesinos y sus cómplices locales, y empezó a investigar. También se preguntó si el Mossad mató al hombre indicado, porque a Cukurs se lo acusaba de terribles crímenes, a la vez que en Letonia era un héroe. Para encontrar las respuestas, hay que leer esta novela que habla sobre los claroscuros de la historia.

Precio: $ 690

Título: Metrópolis (RBA)

Autor: Philip Kerr

Hay que tenerlos bien puestos para ser policía en Berlín en 1928, cuando ya decae la República de Weimar y el nacional-socialismo comienza a desparramar sus huevos de serpiente. Y si alguien los tiene bien puestos, ese es Bernie Gunther, antes que nada un policía independiente de cualquier poder. En su primer trabajo en homicidios le tiran con todo: el caso de varias prostitutas asesinadas, a quienes han arrancado el cuero cabelludo. Gunther debe recorrer Berlín en busca de información y respuestas. Esta novela, la última que escribió el británico Philip Kerr (1956-2018), hace referencia a la película del mismo nombre de Fritz Lang y a ese mundo oculto en el que viven los más desposeídos, película que ha visto Gunther y que lo lleva a entrevistarse, entre otras personas, con la bella actriz y guionista Thea von Harbou, quien tal vez le dé la pista de lo que ocurre en esas profundidades.

Precio: $ 790

Título: Pensamientos al vuelo (Errata naturae)

Autor: Yoshida Kenko

Una novedad que tiene varios siglos y llega desde Japón. Por alguna razón que desconocemos, Yoshida Kenko (1283-1350), que pertenecía a los peces gordos de la corte imperial, cierto día decide confinarse en una cabaña en el centro del bosque y escribir. Es algo común en los escritores auténticos: el retiro y la reflexión. En este caso se trata de 243 pequeños aforismos sobre su vida y experiencias, que mantienen una vigencia y una lucidez inoxidables al paso del tiempo. Un ejemplo: “Casi todo lo que se dice en las conversaciones es mentira. ¿A qué se deberá? ¿Será porque la verdad no es interesante?”. Otro: “Los buenos o malos augurios vienen determinados por los actos del hombre, no por los días”. Y otro: “Es mejor no emprender una reforma que no acarree ningún bien”. Un manual de política instantánea para la prevención de gruesos y muy frecuentes errores.

Precio: $ 1.390

Título: Cuentos de la peste (Fin de Siglo)

Autores: varios

Son 27 cuentos de 27 autores de diferentes generaciones. Los escribieron en época de encierro y ahora aparecen en un volumen. Pablo Dobrini cuenta la relación entre el señor Oshiro y la muñeca Takara, después del Gran Cambio. El cuento de Marcia Collazo menciona al comienzo la secuencia de “Virus, encierro, locura, evasión, drama y sueño”. El inicio de Mercedes Rosende es más sonoro: “Hacía días que no escuchaba los helicópteros, que no veía volar los drones ni sentía el temblor del paso de los tanques de guerra sobre el asfalto”. Hay un cuento de Alfredo Alzugaray sobre un relator de fútbol de Treinta y Tres “fulminado por una cepa paraguaya de la covid-19”. El de Cecilia Ríos es sobre babosas, el de José Arenas sobre la muerte de Fogwill en Montevideo y el de César di Candia sobre el robo de todo un río. Mucho para leer en estos relatos atravesados por la peste.

Precio: $ 490

Más libros

Porque la queríamos

Periodista de los 90: se busca

Vida Cultural

2020-08-26T14:47:00

2020-08-26T14:47:00