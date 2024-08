Lo nuevo en libros

Autor: Germán Machado

De qué se trata: Roberto es un futbolista retirado de 70 años que vuelve de hacer las compras, se sienta debajo del árbol de laurel de su patio y encuentra de sopetón un colibrí caído sobre el césped: no puede volar. La fragilidad y la ausencia de peso del pequeño cuerpo del ave impactan al veterano a tal punto que piensa que es “un pájaro de aire”. Su vecino es un chico que se llama Mateo, que vive pegado a su laptop, en la que juega y chequea el Facebook, y termina involucrado en el cuidado del animal. El uruguayo Germán Machado es autor de poesías, cuentos y novelas y en esta ocasión escribe una historia con una prosa fresca y muy sensorial que habla sobre los primeros amores y pérdidas de la vida, recomendada para niños mayores de 10 años.

Precio: 290 pesos.

Título: Años luz (Salamandra)

Autor: James Salter

De qué se trata: Para muchos, la novela que consolidó a Salter como uno de los grandes escritores norteamericanos de la actualidad. Publicada en 1975, cuando ya el escritor había dejado la Fuerza Aérea y todas las peripecias y peligros que entraña el aire, esta historia narra con sensibilidad, lirismo y un paulatino desencanto, la vida de un matrimonio que pasa sus días en una casa rodeada de verde y cielos abiertos, adonde llegan amigos. Es la condición cotidiana de cada día, pero diseccionada con una afilada visión, los pequeños detalles y desusados puntos de vista. La cola para entrar a un teatro, los faros de los autos en la noche, la mesa delicadamente servida y los cómodos almohadones de un sillón, una mañana de Pascua, París, Londres, un mundo apacible que poco a poco va soltando su incomodidad. Solo Salter puede hacerlo así.

Precio: 490 pesos.

Título: Rebelión en la granja (Debolsillo)

Autor: George Orwell

De qué se trata: Reedición de una breve y maravillosa sátira política sobre los estalinismos, los de ayer, hoy y siempre. Los animales se quitan de encima al repugnante granjero que los somete y estampan una constitución donde todos son iguales. Esa constitución irá mutando gracias a los camaradas chanchos, cuya voz principal es la de Napoleón. Escrita en 1945 por el gran George Orwell (1903-1950), es el grito de alerta de un auténtico espíritu libertario. Un año antes de morir, Orwell publicaría su lapidaria “1984”, donde los dictadores porcinos son un poroto al lado del Gran Hermano.

Precio: 220 pesos.

Título: Don Juan, el zorro (Cal y Canto)

Autor: Francisco Espínola

De qué se trata: Las clásicas aventuras de Don Juan el zorro de Paco Espínola, basadas en historias propias de la narración oral, con una raíz remota en la India, 200 años antes de Cristo con las fábulas del Panchantra. Con distintas adaptaciones en Europa, llegó más tarde a América y en el Río de la Plata se recreó en el ambiente campero, con enemigos del zorro como el Tatú y el Tigre. Esta nueva publicación incluye el extenso prólogo que Arturo Sergio Visca escribió en 1984. Amigo del escritor, cuenta cómo Paco Espínola disfrutaba más de pensar y narrar a sus visitantes las aventuras del zorro que de escribirlas de manera sistemática, lo que originó que los tramos de relato quedaran desperdigados en apuntes a mano, mecanografiados y en versiones impresas publicadas en periódicos. Visca fue quien organizó y dotó de cierta unidad a este Don Juan, el zorro.

Precio: 520 pesos.

Título: El hijo del capitán Nemo (Fin de Siglo)

Autor: Jorge Burel

De qué se trata: “Mi pasión por la lectura nació al final de mi niñez, cuando una tía, hermana de mi madre, tuvo la feliz idea de regalarme en un cumpelaños dos novelas de Julio Verne”, cuenta Jorge Burel en este libro que está a medio camino entre lo vivencial y el ensayo literario. Desde “el dilema moral” al que se enfrentaba el escritor cada vez que tenía que devolver un volumen prestado, hasta reflexiones sobre la naturaleza de los libros a través de citas de Kafka, Pessoa o Umberto Eco, este trabajo alterna, en forma original, anécdotas de escritores con el testimonio personal y el análisis del ensayista. “La conciencia de que existen tantos libros me hace reparar en todos aquellos con los que jamás me encontraré y en el placer que me perderé”, dice el autor en este, su homenaje a la literatura.

Precio: 250 pesos.

Título: Fóbal (Estuario)

Autor: varios

De qué se trata: Son once escritores, en su mayoría con escasa trayectoria literaria, y once ilustradores. Las historias están ambientadas en bares, escuelas o campitos, y por ellas pasan desde recuerdos personales hasta historias de talentos que no llegaron a campeones. “Para los que venimos de una generación ochentosa y futbolera, los cuentos de fútbol significan mucho. No había ocho cámaras, canales deportivos de cable, ni mucho menos rojadirecta.com. Estaba el ‘Polideportivo’, la mágica radio y ‘El Gráfico’ (...) Y los cuentos de fútbol”, explica en el prólogo Gonzalo Delgado, al recordar a Fontanarrosa, entre otros maestros del cuento futbolero. En este libro, el ambiente masculino del fútbol se traslada también a los autores, entre los que hay solo dos mujeres: una escritora (Carolina Bello) y una ilustradora (Elián Stolarsky). Pero el “abrazo de gol” es para todos.

Precio: 330 pesos.

Vida Cultural

2013-10-31T00:00:00

2013-10-31T00:00:00