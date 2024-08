Lo nuevo en libros

Autor: Felisberto Hernández (texto), Renzo Vayra (dibujos)

Si hay un escritor que supo narrar con imágenes, ese fue Felisberto Hernández (Montevideo 1902-1964). Con su extraña percepción del entorno, sus historias presentan una plasticidad muy apta para ser “vistas”. No es extraño entonces que uno de sus cuentos más famosos y valorados haya sido elegido para llevarlo al cómic. En “Las Hortensias”, un hombre atesora muñecas para que integren una puesta en escena, mientras que su esposa María progresivamente entra en una simbiosis perturbadora con ellas. Con dibujos en blanco y negro, y una tipografía poco amigable para un texto extenso, el cómic enfatiza, tal vez demasiado, en lo oscuro de la trama. El conjunto resulta algo lúgubre, pero allí está Felisberto, y eso siempre es una buena noticia.

Precio: 490 pesos.

Título: Yo fui el camello de Keith Richards (Contra)

Autor: Tony Sánchez

Imaginen a Keith Richards sacado, pateando su auto y a quien se le ponga a tiro. Un Richards con el mono en la espalda, sin nada para meterse en el cuerpo. Imaginen a Marianne Faithfull celosa, desesperada cuando Mick Jagger flirtea o besa o directamente tiene sexo con una de las tantas groupies que frecuentan a los músicos. Imaginen los momentos previos a los conciertos, los entretelones, las intimidades en los camerinos, las habitaciones de hotel y los baños. La fiesta de sexo, drogas y rocanrol era constante y pudo haber llegado incluso hasta la goleta de Erroll Flyn, que Richards se empecinó en comprar, y como no pudo, trató de hundirla. Todo esto y mucho más, con un auténtico espíritu gamberro, lo cuenta en casi 400 páginas el dealer Tony Sánchez, el hombre que, entre otras cosas, aportaba felicidad química a los Rolling Stones.

Precio: 875 pesos

Título: Los fantasmas (Random House Mondadori)

Autor: César Aira

El condominio de lujo está en construcción y todo es ajetreo de albañiles, que se cruzan con los futuros propietarios. Es 31 de diciembre y los obreros se aprontan para irse temprano. Solo permanece en el edificio el cuidador con su familia, pero no están solos. Por los andamios también andan seres que nadie ve: son los habitantes del edificio anterior que flotan desnudos por el esqueleto de hormigón. En esta novela de 1990, ahora reeditada, el escritor argentino mezcla fantasía y realidad, y recién al final todo cobra sentido.

Precio: 360 pesos.

Título: Contame una canción (Fonam)

Autor: Manuel Moreira

Los 51 entrevistados son cantautores de diferentes generaciones, que se han volcado a diversos géneros musicales: hay representantes del canto popular, del folclore, del rock, de la murga, de la canción urbana o de la música tropical. Ellos eligieron una de sus canciones y le contaron su historia a Manuel Moreira, docente, músico e investigador de la música uruguaya. El libro incluye testimonios recogidos entre el 2010 y 2012 y canciones tan diversas como “Uruguay, te queremos ver campeón” (Roberto Da Silva), “Agua” (Fernando Cabrera), “Los Drakulatekas” (Tabaré Cardozo), “Full-Time” (Daniel Drexler), “Pasará-pasará” (Samantha Navarro), “He never wants to see you (once again)” (Pedro Dalton), “Aguafuertes montevideanas” (Walter Bordoni) “Repicado” (Hugo Fattoruso), “Atracción” (Dani Umpi) o “Me levantó la mano” (Charly Sosa).

Precio: 360 pesos.

Título: Yo vi jugar al Chino (Medio & Medio)

Autor: Alejandro Luzardo y Fermín Solana

A los cuatro años ya la rompía, y ahora, de veterano, también. Con textos cortos y muy buenas fotos, este libro propone un recorrido por la zurda mágica de Álvaro “Chino” Recoba, desde las inferiores de Danubio, su paso por Nacional, el éxito y los millones en Italia, la selección y la vuelta al Bolso, donde juega un tiempo o quince minutos y hace la diferencia. Para conferir el perfil del Chino, hay varias voces: jugadores, dirigentes, comentaristas, familiares y el propio Chino. Y los temas van desde el fútbol, los entrenamientos y la escuela, hasta las salidas nocturnas y la boina del Che. A veces, luego de las prácticas, los jugadores tricolores pateaban tiros libres. Hacían cola: el que la metía, seguía tirando. “Una vuelta el Chino hizo ocho seguidos, los clavaba en el ángulo”, contó Israel Damonte.

Precio: 395 pesos.

Título: Perverzión (Acantilado)

Autor: Yuri Andrujovich

En estos días, Ucrania es noticia. Su sociedad está dividida violentamente: una mitad desea pertenecer a Europa y la otra estar más cerca de Moscú. Semejante territorio siempre tuvo sus convulsiones, como satélite de la Unión Soviética o como parte del imperio austrohúngaro. Si alguien con conocimiento de causa puede tomar este tema en serio, esto es: con mucho humor, ese es el ucraniano Yuri Andrujovich. Al igual que en “Doce anillos” y en “Moscoviada”, los personajes de Andrujovich son poetas, artistas y fotógrafos, almas melancólicas que contemplan el mundo con asombro onírico, horror y resignación, pero ante todo destilan una irresistible ironía para respirar. Así sucede con esta novela que intenta reconstruir la vida del poeta y provocador profesional Stanislav Perfetsky, de quien no se supo más nada una vez que se asomó al Gran Canal de Venecia.

Precio: 910 pesos.

