Lo nuevo en libros

“Existen dos clases de riquezas. Las que cuentan el dinero y las que lo pesan. Si el tuyo no es el segundo tipo de riqueza, no sabes qué es realmente el poder. Esto lo he aprendido de los narcotraficantes”. Así comienza uno de los capítulos de esta investigación, escrita con un elaborado estilo literario, sobre el imperio de la cocaína en América Latina, el acuerdo durante los años 80 entre los líderes del narcotráfico de Colombia y México y los negocios millonarios del tráfico internacional. “No existe ningún mercado en el mundo que sea tan productivo y tan rápido como el de la cocaína. No existe una inversión financiera en el mundo más jugosa que la cocaína”, dice Saviano. El escritor y periodista italiano vive desde 2006 amenazado de muerte y con guardia permanente por las denuncias de su libro “Gomorra”, sobre la mafia napolitana. Esta nueva investigación se la dedica a los carabineros de su escolta.