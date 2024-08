Lo nuevo en libros

Autor: Roy Berocay

El papá del popular y exitoso Sapo Ruperto, que ha corrido tantas aventuras, publica ahora una novela sobre las divertidas aventuras de un chico que viaja en una excursión a las Cataratas del Iguazú. Mientras espera que su mamá vuelva del baño, a Leandro lo pica una abeja, entonces sale corriendo hasta internarse en la vegetación, lo que lo obliga a enfrentarse con una fauna desatada. Se las ve en figurillas en medio de una guerra entre monos y coatíes, con la actuación estelar de un jaguar, impaciente y glotón. Cómo hará Leandro para reencontrarse con su mamá sano y salvo, es el quid de la cuestión. La historia tiene escenas de acción y recrea los matices sensibles del lugar, con sus colores y atardeceres y los extraños ruidos de “la voz de la selva”.

Precio: 280 pesos.

Título: El viaje más largo (Capital Intelectual)

Autor: Leonardo Padura

Este libro recoge artículos que el autor escribió a fines de los 80 en “Juventud Rebelde”, el periódico cubano al que habían ido a parar los jóvenes que buscaban una renovación en las letras de la isla. Padura ejerció el periodismo literario y escribió crónicas en las que empleaba recursos narrativos propios del relato, un estilo que desapareció “casi” como lo hizo “la prensa en Cuba”, dice el autor en la introducción. La vida de la comunidad china en La Habana, la historia detrás de la Gran Piedra en la Sierra Maestra o la de un cafetal que renació por el amor entre un alemán y una haitiana, son algunos de los trabajos seleccionados para esta nueva edición. Padura se hizo famoso con su novela “El hombre que amaba a los perros”, sobre Ramón Mercader, el asesino de Trotsky que vivió sus últimos años en La Habana.

Precio: 540 pesos.

Título: La analfabeta que era un genio de los números (Salamandra)

Autor: Jonas Jonasson

Para quienes disfrutaron de “El abuelo que saltó por la ventana y se largó” de este sueco que no sabe poner títulos cortos, llega ahora su segunda novela. Redoblando la apuesta por el absurdo y el humor, Jonasson relata la vida de Nombeko Mayeki, una chica sudafricana procedente de Soweto. En los años 70 esta chica destinada a no tener futuro toma radicalmente otro camino. La chispa que encendió la escritura fue lo que Jonasson considera las dos “estupideces humanas” más grandes: el Apartheid y la fabricación de armas masivas.

Precio: 490 pesos.

Título: Solo (Alfaguara)

Autor: William Boyd

“James Bond estaba soñando. Cosa curiosa, supo al instante dónde y cuándo tenía lugar el sueño”. Es 1969 y el famoso agente 007 tiene 45 años, pero en sus sueños revive una de sus primeras operaciones especiales en el desembarco de Normandía, cuando tenía 19 años. Y eso lo inquieta. Es que el Bond recreado por William Boyd, escritor nacido en Ghana y de nacionalidad inglesa, tiene dudas existenciales, aunque no se aleja del personaje creado por Ian Fleming: es un sibarita que toma Martinis secos en los casinos, cena con mujeres de curvas pronunciadas y brinda con los vinos más caros. La novela lleva la acción a África donde el agente debe detener una guerra civil, pero se enfrenta con una terrible situación y termina desobedeciendo las órdenes de M, su jefe. En busca de justicia, se dirige a Washington, cuna de otros crímenes políticos.

Precio: 650 pesos.

Título: Sobrebeber (Malpaso)

Autor: Kingsley Amis

¡Queridos borrachos, ha llegado vuestro libro! He aquí todo lo que Ud. quería saber sobre alcoholismo, desde cómo preparar tragos (y la lista es larga) hasta qué hacer al día siguiente, cuando uno desea con toda su alma borrar la noche anterior pero un botellazo en la nuca te lo impide. Se habla de ron, brandy, vodka y whisky. Kingsley Amis, el papá de Martin y uno de los grandes caballeros de las letras británicas, te lo explica: beber es lo mejor, pero no vale quejarse. Se habla de gin, vino, cerveza y también jerez. De bebidas frías y calientes, como el Bisonte Polaco (vodka, pimienta, limón y Bovril) o el Té Serbio (brandi de ciruela y miel). De lo que se bebe —y con qué— en el almuerzo y en la cena y antes y después. Se habla de los amigos borrachines y de los más aburridos abstemios. Y como no podía ser de otra manera, con mucho humor.

Precio: 980 pesos

Título: El pequeño libro de los Beatles (Norma)

Autor: Hervé Bourhis

Se ha escrito tanto sobre los cuatro muchachos de Liverpool que parece asombroso que se publiquen más libros. Sin embargo, todavía siguen apareciendo enfoques originales sobre los Beatles, como el de este libro de cómics del francés Hervé Bourhis. A pesar del adjetivo “pequeño” del título, el autor narra e ilustra, con muy buena información y anécdotas, el fenómeno Beatle mucho más allá de la existencia del grupo. Comienza con el nacimiento en 1940 de John Lennon y llega hasta el 2009, cuando asiste a un concierto de Paul McCartney en Bercy. “Es la primera vez que veo a un Beatle en directo (...). La anécdota es que, a pesar de la emoción, no lloro. Lo que sí hago una semana más tarde, durante la interpretación de ‘All my loving’ de los Rabeats, una banda tributo en concierto en el Femina de Burdeos. No hay nada que entender ni conclusión que sacar”, dice el último párrafo de este libro-álbum.

Precio: 890 pesos.

Vida Cultural

