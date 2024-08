Lo nuevo en libros

Esta señora escribe cada diez años. Y da en el clavo. Su primer libro fue “El secreto”; vendió cinco millones de ejemplares. Diez años después sacó “Un juego de niños”. Una década más tarde entregó su tercera novela, que supera las mil páginas y con la que ganó el Premio Pulitzer. La acción transcurre en tres ciudades: Nueva York, Las Vegas y Amsterdam. Theodore Decker tiene 13 años y sobrevive a un atentado terrorista en el Metropolitan Museum of Art neoyorquino. En medio del disturbio ocasionado por la bomba que mata a su madre, un anciano bastante misterioso a punto de morir le entrega a Theo un anillo para devolvérselo al dueño y le dice que se lleve “El jilguero”, un cuadro pintado en 1654 por el holandés Carel Fabritius. Ahí comienza la aventura del joven. Algunas descripciones son demasiado largas y siempre queda la pregunta de si la novela no se habría resuelto igual con 200 o 300 páginas menos.

Autor: Mario Bellatín

Este relato es difícil de clasificar, como lo es toda la obra del escritor mexicano. Un narrador recuerda, en forma desordenada y fragmentaria, varios episodios de su vida. No puede olvidar el extraño síndrome con el que nació y que en su casa disfrazaban como asma, así como no olvida al cura que con un megáfono defendió el honor de su madre, ni al fotógrafo ciego que traficaba marihuana en una avioneta. Estos recuerdos desarticulados tienen una figura que los relaciona: la del padre ausente, la del hombre dinero que acumula en un apartamento lúgubre billetes, con la cara de autores clásicos, mientras repite: “El dinero se mueve”, “El dinero está vivo”. Experimental, perturbadora, sofocante: así es la narrativa de Bellatín, uno de los autores contemporáneos más originales y extraños.

Precio: 350 pesos.

Título: El regate (Anagrama)

Autor: Sérgio Rodrigues

El fútbol nos ha dejado plenos con este último Mundial. Y a los brasileños que aman ese deporte ni les hablen del tema: están plenos de tristeza y fastidio. El asunto es que el periodista y escritor Sérgio Rodrigues (Muriaé, Brasil, 1962) trabajó 20 años en esta novela sobre fútbol. Los personajes son un padre que fue cronista deportivo y un hijo corrector de libros de autoayuda. La escenografía la pone Río de Janeiro. Y los mundos que se enfrentan o contrastan, como tantas veces, son el pasado esplendoroso, de jugadores mágicos y varias copas del mundo, y el presente amargo. En la primera página ya nos topamos con el amague, la moña, el regate de Pelé a Mazurkiewicz en el Mundial del 70. Pero la historia también habla de la música popular brasileña, de “Jules et Jim” de Truffaut, de sexo y de la política de los últimos 40 años.

Precio: 630 pesos.

Título: Doña Casilla (Fin de Siglo)

Autor: César di Candia

“Un día, apenados por mi ignorancia, mis hijos intentaron enseñarme que habían aparecido en el lenguaje cotidiano los conceptos casilla de correo, e-mail y mensaje de texto y me aseguraron que eran de tal fundamental importancia que luego de ellos la vida nunca más volvería a ser la misma”. Con esta explicación comienza una novela elaborada a partir de los correos electrónicos que un hombre veterano se envía a su propia casilla, a la que nadie le escribe. En sus mensajes, dirigidos a la “Señora Casilla”, analiza temas sociales, políticos o históricos. Es el Di Candia periodista en clave de ficción.

Precio: 260 pesos.

Título: Sin palabras (Yaugurú)

Autor: Roberto Appratto

El poeta que escribe y duda. El poeta que se corrige y dice: pero no, no es exactamente así lo que quiere decir. El poeta que intenta atrapar el instante de vibración, la emoción inenarrable, el sentimiento que evade la lógica. El poeta que se escribe a sí mismo y le escribe a ella: la mujer, la amada. Roberto Appratto es el autor de estas poesías desbordantes, obsesivas y envolventes, que en cada línea desafían la interrogante que el propio poeta plantea: “Cómo se dice todo eso”. Escenas cotidianas: una mujer dormita apoyada en una mesa; un hombre contempla a la mujer; el viento acaricia un rostro. La manera de describir cada cosa de forma minimalista y única alumbra un mundo nuevo. Appratto es crítico literario y profesor de Literatura, autor de nueve libros de poesía, entre los que este es una comprobación más de su maestría.

Precio: 300 pesos.

Título: Cuentos completos, 1880-1885 (Páginas de Espuma)

Autor: Antón Chéjov

Señoras y señores, basta de pavadas: este es el más grande cuentista de todos los tiempos. Y también fue dramaturgo y médico, por si aquello de escribir y ficcionar no fuese suficiente para la siempre demandante humanidad. Produjo con la energía de una máquina para decenas de revistas y publicaciones y escribió tantos relatos y tan buenos que no caben en un solo tomo de más de mil páginas, que es este que Ud. debe tener sí o sí ante sus narices y que va desde 1880 hasta 1885. Le seguirán otros tres, porque Chéjov no paraba, y eso que vivió...¡44 años! He aquí el mundo reunido en todo su esplendor, en toda su maravillosa confusión, con todos sus matices ridículos, dramáticos, inesperados y graciosos. Es la Rusia del siglo XIX pero podría ser cualquier rincón contemporáneo. ¡239 cuentos en una magnífica edición! ¡Llame ya!

Precio: 1.505 pesos.

Título: A bala, sable o desgracia (Banda Oriental)

Autor: Marcia Collazo

Varios mojones de la historia nacional se tocan ficcionalmente (aunque apoyados en documentación) en estos relatos dedicados a la memoria del editor Heber Raviolo. La columna vertebral de los nueve textos es la muerte de personalidades históricas como Artigas, Rivera, Lavalleja, Berro, Venancio Flores o Máximo Santos. Desde el comienzo, Collazo, autora de las novelas históricas “Amores cimarrones: Las mujeres de Artigas” y “La tierra alucinada: Memorias de una china cuartelera”, instala su narración en otro tiempo histórico y sensorial, con certeros hallazgos poéticos. Es un tiempo en el que los personajes se llaman Cecilio, Fermina o Cayetano, comen asado con cuero y engrasan la carabina. También hay aristas inusuales como un fantasma, un sobreviviente de Salsipuedes, un espía ciego y un asesinato por encargo.

Precio: 390 pesos.

Vida Cultural

2014-07-31T00:00:00

2014-07-31T00:00:00