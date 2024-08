Lo nuevo en libros

Autora de tres novelas anteriores, Estramil publica ahora once cuentos que condensan una narrativa potente e inteligente que por momentos se condimenta con un humor corrosivo. Algunas de las historias hablan de una mujer que quiere revolucionar la literatura juvenil escribiendo como J. K. Rowlling pero con toques pornográficos, de otra mujer que lleva a sus cuatro hijos varones a ver una ballena en descomposición para que sepan “en qué terminan todas las grandezas”, de un servicio de mensajería instantánea falso (para “gente que no quería perder a otra gente, pero no quería sufrir el esfuerzo de conservarla”), o del suicidio de una mujer que altera extrañamente la vida de un matrimonio. Con gran maestría, la autora a veces comienza sus relatos con un mazazo en la cara del lector (“Cumplían las bodas de oro, y ella lo mató”) y pergeña finales ominosos como la voluta de un humo gris.

Autor: Daniel Perchman Lereah y Lincoln Maiztegui Casas

El cine como experiencia personal es el hilo conductor de esta serie de entrevistas a diferentes personalidades uruguayas que hablan de eso mismo: de las películas que marcaron sus vidas, de sus actores y directores predilectos. A eso se agregan curiosidades y parlamentos memorables extraídos de largometrajes. Los entrevistados pertenecen a diferentes ámbitos, y entre ellos se encuentran Óscar Tabárez, Jaime Roos, Jorge Abbondanza, Rosalba Oxandabarat, Blanca Rodríguez, Julio María Sanguinetti, Danilo Astori, Ana Ribeiro y Carlos Tanco. Un libro para saber qué les gusta ver a los uruguayos en la pantalla grande, de la mano de dos autores apasionados por el ajedrez que se aliaron para escribir estas páginas.

Título: Shakespeare, el antifilósofo (Sudamericana)

Autor: Tomás Abraham

El autor se propuso pensar la filosofía desde la literatura, y eligió la figura de William Shakespeare, el poeta, dramaturgo y emblema de la literatura universal. Abraham confiesa su desconocimiento acerca del escritor inglés y se apoya en los enigmas en torno a la vida de este “antifilósofo”, así como en las diferentes representaciones que tuvieron sus obras y el modo en que el público de distintas épocas recibió las puestas en escena. “No es lo mismo lo que sentían los dos o tres mil espectadores de El Globo, a la intemperie, mientras bebían cerveza (...) besuqueaban a golfas y duquesas y se emborrachaban con entusiasmo. (...) Ningún espectador de nuestros días sale de una representación teatral shakespeariana beodo o gritando que lo asaltaron”, dice el autor con su estilo tan desenfadado como erudito.

Título: Un hombre llamado Ove (Grijalbo Narrativa)

Autor: Fredrik Backman

Un hombre que ya pasó los 60 años enfrenta dos pérdidas capitales: su mujer ha muerto hace seis meses y debió jubilarse de su empleo. Pero Ove no es un señor cualquiera, sino que es más bien un neurótico redomado, lleno de manías y mal humor. Ove se va a querer suicidar, pero no de cualquier manera y no le resultará fácil. De a poco se irá develando lo que hay debajo de esa dura máscara de cascarrabias. Esta primera novela escrita por el sueco Fredrik Backman es ágil y contiene toques de humor y emotividad, lo cual la llevó a ser popular en su país en el 2013, donde vendió más de 500.000 ejemplares.

Título: Autoridad y poder (Taurus)

Autor: Facundo Ponce de León

“La autoridad no es poder, ni obediencia, ni imposición, ni coacción, ni obligación. La autoridad refiere al sentido del tiempo”, dice el autor en el primer párrafo de este trabajo en el que analiza el concepto de autoridad en diferentes épocas, desde la antigua Roma hasta hoy. “Uno entra en un centro educativo y ve cómo se distribuye el poder, que acontece siempre en un espacio. (...) El poder está a la vista y se distribuye entre las personas vivas (...), la autoridad es ubicua y puede venir de los muertos”, explica. Este ensayo trata, entre otros temas, las relaciones con la política y la violencia. Tal vez lo más original sea el apartado destinado al clown y la autoridad, un tema que el autor ha investigado en su trabajo con la Compañía Finzi Pasca de teatro circense.

Título: 7 presidentes, un casi y 4 reyes falsos (Fin de Siglo)

Autor: César di Candia

Con la experiencia de años de periodismo, que le permitió conocer por dentro la “cocina” política, el autor presenta el retrato de varios presidentes uruguayos, desde Luis Batlle hasta José Mujica. El “casi” del título se refiere a Wilson Ferreira Aldunate, quien “nunca pensó que perdería las elecciones del 71”. Mujica le dijo a Di Candia, cuando le propuso entrevistarlo apenas había ingresado al Parlamento: “Yo soy medio desconfiado, no lo tome a mal. ¿Búsqueda es un semanario medio facho, no?”. Tabaré Vázquez era “el barra brava que insultaba a los árbitros”; Julio María Sanguinetti, “Kid Cejas”, Luis Alberto Lacalle entraba a la redacción de Guambia gritando “¡Hay que votar al Cuqui!”, y los reyes falsos son figuras de triste memoria. Ideal para leer en tiempos electorales.

Título: Óscar ya no se enoja (Alfaguara Infantil)

Autor: Ricardo Alcántara

Con ilustraciones de Emilio Urberuaga, Óscar ya no se enoja es uno de los títulos de la colección Para leerte mejor, pensada para niños que están aprendiendo a leer o para que los papás les lean a los más pequeños. Óscar ya había protagonizado otras aventuras en Óscar tiene frío. Esta vez se reunirá con la tortuga Amelia, el mono Antonio y el conejo Pablo. Óscar se enoja cada vez que le llevan la contra, por ejemplo cuando la tortuga le dice que él camina muy rápido, o cuando el amigo mono le dice que el lago es muy hondo, o el conejo le comenta que no llega a tomar las manzanas del árbol porque es muy alto. Hasta que llega el momento en que es Óscar quien no puede adaptarse a una situación. Este cuento ilustra acerca de cómo muchas veces las personas se enojan al no considerar el punto de vista o la situación del otro.

