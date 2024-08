Lo nuevo en libros

Una de esas expresiones terminantes que solo un niño puede lanzar cambiará el diario vivir de sus vecinos. “¡Quiero quedarme con el gato!” será el elemento disparador en esta primera novela del poeta japonés Hiraide. El gato Chibi llega para embarrar con sus patas el tatami de la pareja de vecinos del niño, que decidió no tener hijos ni animales. Pero las visitas regulares del pequeño llevarán a la pareja a cuestionarse algunas cosas. El escenario es Japón en la década de los 80, cuando hubo una subida en los precios de la vivienda. La pareja debe mudarse pero no quiere perder la presencia iluminada de ese gatito blanco y negro. Los paisajes y personajes destilan ese delicado minimalismo nipón en el cual lo grande de la vida está en las cosas pequeñas. El Nobel de Literatura Kenzaburo Oé valoró el estilo de su autor: “Desde lo más profundo de la poesía, Hiraide crea una nueva prosa”.

Autor: Nelson Castro

Cuando un poderoso se enferma, se desata todo un andamiaje de opiniones, consejos e intereses que pueden llevar a que el tratamiento del paciente se retrase o se condicione. Eso ocurrió, según el periodista argentino Nelson Castro, con Eva Perón. Castro hurgó en documentos hospitalarios, tanto de Argentina como de Estados Unidos, recabó testimonios de enfermeras y de varios médicos y llegó a la conclusión de que Evita no hizo caso a los primeros síntomas de cáncer y no siguió las recomendaciones del primer médico que la atendió. Luego fue engañada y hasta llegaron a aplicarle una lobotomía para calmarle los dolores que padecía. En el prólogo, Guillermo Jaim Etcheverry señala el “síndrome VIP”, que rondó a Evita, que no es otra cosa que “la enfermedad de la gente importante”.

Precio: 450 pesos

Título: El bigote (Anagrama)

Autor: Emmanuel Carrère

Le hubiese quedado mejor como cuento, pero de todas formas funciona como novela corta (editada en francés en 1986). La cosa es así: el tipo se afeita el bigote; se pasea por ahí a ver qué le dicen; su mujer no lo nota; tampoco sus amigos; el tipo se pregunta si lo ningunean, si no le dicen nada porque le han montado una broma, un numerito. Luego se pelea con su esposa por ese tema (“nunca llevaste bigote”) e inmediatamente se instala la tan temida paranoia: ¿es una alucinación?, ¿alguna vez tuvo bigote?, ¿está loco o es su mujer la loca? El francés Emmanuel Carrère (El adversario, De vidas ajenas, Limónov) se aleja del periodismo o del ensayo libre para trazar un monólogo interior, hiperobsesivo, que tiene como excusa un miserable bigote pero en realidad apunta a desentrañar la esquiva realidad y sus incontables espejos ilusorios.

Precio: 560 pesos

Título: Aventurero. Cuadernos de ficción (Estuario)

Autor: varios

Tienen diferente trayectoria como narradores y los acompañan once ilustradores con dibujos en blanco y negro, algunos cercanos al cómic. No todos sus relatos son fantásticos. Algunos van hacia lugares extraños (Uno de aventura, de Max Aguirre) o hacia el espacio (1138, de Pablo Leguísamo), pueden situarse en la realidad de un rodaje que se vuelve una profecía (La muerte de Solís, de Martín Bentancur), en la desértica Uzbekistán (Samarcanda blues, de Mercedes Rosende) o en las cercanías de El Pinar (Pinar Town!, de Sebastián Pedrozo). Once mundos, para todos los gustos.

Precio: 350

Título: Mr. Mercedes (Plaza & Janés)

Autor: Stephen King

Cientos de personas desempleadas esperan toda la noche la apertura de una oficina que ofrece trabajo. Cuando amanece, ven acercarse un Mercedes que no se detiene. Su conductor atropella a unos cuantos, después da marcha atrás y vuelve a arremeter. El asesino huye y deja ocho muertos y quince heridos. El policía jubilado Bill Hodges quiere resolver el caso, mucho más después de recibir una carta de alguien que se declara culpable. “Ya habrá deducido a estas alturas que soy uno de esos pocos a los que no consiguió atrapar. Soy, de hecho, el hombre a quien la prensa decidió llamar: a) el Joker, b) el Payaso o c) el Asesino del Mercedes. ¡Yo prefiero este último!”, escribe el psicópata y anuncia más muertes. Una novela sangrienta, ágil, irónica, con todos los condimentos de Stephen King. Para mirar bien antes de cruzar la calle.

Precio: 550

Título: La entrega (Black Salamandra)

Autor: Dennis Lehane

Nació como cuento, fue llevada al cine (The Drop) con Tom Hardy, Noomi Rapace y James Gandolfini (su última película) y se convirtió en novela. Como era de esperar, se ambienta en Boston, una ciudad en la que nació y creció Dennis Lehane (1965), y más específicamente en los bares donde se levantan apuestas y se congregan los peores bichos de la noche. El protagonista es el barman Bob Saginowski, que trabaja con su primo Marv. Bob va a la iglesia del barrio, adonde también acude el detective Torres. Entre la sacristía y las calles reventadas, entre las culpas, los borrachos y las comuniones, entre los tiros y las rayas de coca transcurre este policial vertiginoso y con buen ojo para los detalles. Lehane realmente sabe de lo que habla, por algo también se llevaron al cine sus novelas Shutter Island y Mystic River, y con qué directores.

Precio: 450 pesos

Título: El chef (Salamandra)

Autor: Simon Wroe

Actualmente el escritor es periodista gastronómico y cultural para varias publicaciones, pero en otra época fue chef, y su experiencia le sirvió para escribir su primera novela. El protagonista es un joven que encuentra trabajo de ayudante de cocina en un pub de Londres. Como su jefe es un sádico que encierra en la cámara frigorífica a los cocineros cuando se equivocan, el joven organizará con sus compañeros un plan para eliminarlo. Una novela llena de aromas (buenos y malos) y mucha descripción de lo que sucede en esa zona oculta para el comensal: “Antes de salar y hervir la cabeza del cerdo, antes de desgajarla por las mandíbulas y arrancar la carne de la piel pegajosa y trémula, le cortamos las orejas. Me gusta pensar que así descansan de la música de la radio y el griterío de los cocineros”, piensa el protagonista. Y es mejor que el cliente no lo vea.

Precio: 490 pesos

