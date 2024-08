Lo nuevo en libros

Autor: Olga Tokarczuk

Ahora el mundo está al mando de esta escritora polaca y premio Nobel, de quien ya conocíamos Los errantes. Esta novela tiene capítulos brevísimos y hay de todo: cosacos que cabalgan como fantasmas, rabinos con poder de encantamiento, muertos vivientes, ángeles, perros sabios, un bosque onírico, amores imposibles, misas de gallo, botellas de vodka y acordeones. Dice Tokarczuk: “Es extraño que Dios, siendo atemporal, se manifieste en el tiempo y sus cambios. Si no se sabe ‘dónde’ está Dios —a veces la gente se pregunta este tipo de cosas—, debe dirigirse la mirada hacia todo lo que se modifica y se mueve, hacia lo que desborda las formas, hacia lo que fluctúa y desaparece: la superficie del mar, las danzas de la corona solar, la deriva de los continentes, el deshielo de las nieves y los erráticos caminos de los glaciares (...), el desarrollo del feto en el vientre de la madre”.

Precio: $ 790

Tìtulo: Ana contra la muerte (Criatura)

Autor: Gabriel Calderón

“Soy una mula, solo cargo y avanzo, así soy. Y todo lo que tenga que hacer para salvarlo, todo lo que tenga que avanzar, me parece poco”, dice Ana, una madre desesperada por el cáncer que ha recaído sobre su único hijo. Ana no puede costear el tratamiento y no lo duda: vuelve a cruzar la frontera con polvo blanco en sus entrañas. Pero como las cosas siempre pueden empeorar, vuelve a la cárcel. Su lucha ahora será por ver, aunque sea una sola vez más, a su muchacho. Calderón se abre de sus inquietudes sobrenaturales, de su tendencia al absurdo y su irrefrenable humor negro y conserva el foco en los vínculos familiares y en la dimensión violenta y oscura del ser humano. Aún bajo la conmoción por la inesperada muerte de su hermana, el autor uruguayo entrega su relato más crudo y conmovedor en dos décadas de carrera. Se estrena apenas vuelva el teatro.

Precio: $ 460

Título: La insumisa (HUM)

Autora: Cristina Peri Rossi

Un libro cuya autora comienza confesando que a los tres años le pidió casamiento a su madre tiene que despertar, por lo menos, curiosidad. Con esa declaración se abre esta novela autobiográfica de Cristina Peri Rossi (Montevideo, 1941), la poeta, ensayista, traductora y novelista que desde 1972 reside en Barcelona. “Por entonces, los parientes, los vecinos y todos esos adultos tontos y fracasados tenían la fea costumbre de preguntar a los niños qué harían cuando fueran mayores. Yo, con absoluta convicción y seguridad, respondía: ‘Me casaré con mi madre’”, dice la escritora. Así, la autora de La nave de los locos (1984) va rescatando recuerdos de sus años de infancia, adolescencia y juventud en un Uruguay ahora muy lejano. Allí están el padre al que se parecía demasiado, el tío solterón llamado Tito que la apoyó en su formación, sus primeras lecturas, su primer beso a una muchacha.

Precio: $ 450

Título: La doble ausencia (Lectores de Banda Oriental)

Autor: Javier Núñez

Este trabajo fue finalista del premio Emecé de novela 2011 y ganador del Premio Latinoamericano de Primera Novela Sergio Galindo en México. Su autor es argentino y nació en Rosario en 1976. El protagonista es Santiago Fonseca, un joven que un día encuentra en un altillo el diario de su padre, un escritor que murió ahogado en un accidente de pesca cuando él tenía ocho años. “Mi viejo era un misterio. Una imagen frágil, borrosa, suspendida en el tiempo”, son las primeras palabras de la novela. “La lancha en la que viajaba se dio vuelta y el río se lo tragó. Ni siquiera recuperamos el cuerpo”, continúa el narrador, que tiene la imagen de un padre “de fotos” más que de carne y hueso. Precisamente es una fotografía la que lo lleva a buscarlo, a indagar en un hombre que le despierta intriga porque “Fonseca era una ausencia. Una ausencia doble”.

Precio: $ 270

Título: Un reloj que no es mío (Edición de autor)

Autor: Rafael Fremd

El 8 de marzo de 2016, David Fremd fue asesinado frente a su comercio en Paysandú por un hombre trastornado y antisemita. En este libro, su hijo Rafael decidió recordarlo y hacerle honor a través de anécdotas y relatos que van reconstruyendo el perfil de un sanducero muy querido por sus vecinos, amigos y familiares. “Desde hace unos años uso un reloj que no es mío. Es el reloj que usaba mi papá (?). Por momentos me olvido que lo tengo puesto. Pero cuando soy consciente de que lo llevo en la muñeca izquierda cambio de postura: enderezo la columna, y con el cuerpo, mi actitud. Me recuerda a mi papá. Pero, sobre todo, me recuerda sus mayores enseñanzas”, escribe en el primer relato. Los 20 cuentos del libro están ilustrados por Santiago Velazco y Gabriel Pica y tienen prólogos de Yehuda Ribco y Andrés Oberti. El libro se puede adquirir en el sitio unrelojquenoesmio.com

Precio: $ 490

