Lo nuevo en libros

Autora: Katharine Graham

La señora Graham (1917-2001) fue una mujer poderosa y quien convirtió a The Washington Post en un periódico respetado en todo el mundo. Después del suicidio de su marido, Philip Graham, dejó de ser una ama de casa, una “esposa felpudo”, como se llamaba a sí misma, y se puso al frente de la empresa familiar. Con ella, el diario publicó las investigaciones periodísticas que cambiaron el rumbo de la política norteamericana: los Papeles del Pentágono y Watergate, que provocaron la caída de Nixon. Ahora llega a nuestras librerías su autobiografía que lleva un subtítulo más que sugestivo: Sobre cómo alcancé la cima del periodismo en un mundo de hombres. Su primera publicación fue en 1997, y un año después ganó el Premio Pulitzer. Parte de su vida y de su rol en los Papeles del Pentágono se conoció por la película The Post (2017), en la que Meryl Streep la interpreta.

Precio: $ 1.450

.

Título: El mago (Candaya)

Autor: Ryunosuke Akutagawa

Hay que ver lo que son estos escritores japoneses malditos. Mishima salió al techo del edificio militar que había ocupado en Tokio, leyó una proclama nacionalista que no tuvo eco y se hizo el harakiri. El introvertido Ryunosuke Akutagawa (1892-1927) tomó una dosis letal de cianuro de potasio y se abrazó a una Biblia. Considerado un maestro de la brevedad (a la altura de Chéjov y Maupassant) y conocido internacionalmente gracias a la película Rashomon, de Akira Kurosawa, que adaptó dos cuentos suyos: el homónimo y en El bosque, ahora tenemos la posibilidad de leer un conjunto de 13 relatos, muchos de ellos traducidos por primera vez al español. Delicado con las palabras y de finísimo poder de observación, las historias de Akutagawa navegan entre la poesía melancólica y el misterio, y más de una vez descolocan con un final imprevisto y genial, como en El baile de Akiko.

Precio: $ 990

.

Título: En tiempos de contagio (Salamandra)

Autor: Paolo Giordano

El autor es italiano, nació en Turín en 1982 y se hizo conocido internacionalmente por su novela La soledad de los números primos (2008). Ahora, después de varias novelas y libros de relatos, escribió casi en tiempo real este ensayo sobre la pandemia del coronavirus. “Escribo esto un extraño 29 de febrero, un sábado de este año bisiesto. El número de casos confirmados en el mundo ha superado los ochenta y cinco mil (…) Italia, para sorpresa de muchos, se ha visto ocupando un lugar en el podio de esta angustiante competición, pero es solo una circunstancia, en pocos días, quizá de forma repentina, otros países podrían hallarse en un apuro mayor que el nuestro. En esta crisis, la expresión ‘en Italia’ pierde sentido: no existen fronteras”, escribe al comienzo de su crónica. El libro también se encuentra a la venta en versión digital a 5,99 dólares.

Precio: $ 350

.

Título: Instantáneas (Anagrama)

Autor: Claudio Magris

Recopilación de varios artículos que son eruditas, frescas y originales pinceladas sobre Triestre, los colores, la soledad en la que pueden caer los amantes, un ridículo menú de Stalin para que los soviéticos coman sano, el papel del censor, los grafitis, la publicidad y muchas otras cosas. Por ejemplo, la anécdota sobre los disparates a los que ha llevado la apreciación del arte moderno. Magris conversa con el dueño de una importante galería neoyorquina. Debido a la censura que la Justicia aplicó a cierto artista al considerarlo pornográfico, la galería, en protesta, resolvió cubrir todos sus cuadros con telas negras. Entra una señora y comienza a observar con detenimiento cada cuadro (en realidad las telas negras que los cubren), se aleja de uno, pasa al otro, toma distancia, lo contempla. En el fondo, la inocente señora tiene razón: ya no se distingue el arte de la fantochada.

Precio: $ 1.100

.

Título: La dulce visión (Gallo Nero)

Autor: Federico Fellini

Dijo Milos Forman: “Sus películas son y serán actuales para siempre”. Y Robert Altman: “Ha sido una gran influencia en mi vida y mi trabajo”. Y Sidney Lumet: “Es el poeta visual por excelencia”. No podían ser menores los elogios al director de La strada, Fellini ocho y medio, Y la nave va y Amarcord. En la primera parte de este libro, pequeño pero muy jugoso (171 páginas), el gran cineasta italiano conversa con los periodistas Goffredo Fofi y Gianni Volpi; en la segunda, varios de sus colegas opinan sobre él, y en la tercera, el propio Federico Fellini (1920-1993) habla de sus películas, explica sus intenciones e indaga en su relación con los actores, los técnicos y los productores. Sobre La ciudad de las mujeres: “Las mujeres lo son todo. Se me ocurre que el propio cine es mujer, con sus alternancias de luces y oscuridad, de imágenes que aparecen y desaparecen”.

Precio: $ 590

.

Título: La vida secreta (Anagrama argumentos)

Autor: Andrew O’Hagan

Tres casos reales abordados por este periodista y escritor escocés nacido en Glasgow en 1968 y cuya firma es conocida en The New Yorker, Granta y The Guardian, entre otros medios. Y los tres tienen en común el pretendido anonimato y ocultamiento que posibilita Internet y sus infinitas redes sociales. El encargue de una “autobiografía” de Julian Assange, el fundador de Wikileaks; un hombre que visita los cementerios en busca de que un muerto le pueda conferir una nueva identidad, y un millonario australiano que por su natural facilidad para ganar dinero ha inventado una nueva moneda: el bitcoin. Para trabajar en el perfil de Assange, y luego de algunas llamadas de esas que hacen estallar el teléfono a la madrugada como la bocina de un coche de bomberos, el editor le preguntó a O’Hagan: “¿Estás preparado para que la CIA te pinche el teléfono?”.

Precio: $ 1.150

Más libros

? Clasico: La peste

? Crac, de Jean Rolin

Vida Cultural

2020-04-30T00:00:00

2020-04-30T00:00:00