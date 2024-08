Lo nuevo en libros

Los grandes autores no escriben novelas o cuentos o ensayos o artículos periodísticos: simplemente escriben. Tal es el caso de Emmanuel Carrère (El adversario, De vidas ajenas, Una novela rusa). Sea el género que sea, más o menos novelado, más o menos autobiográfico, una crónica libre o un espasmo liberador, es la necesidad de ordenar las palabras y convertirlas en música con sentido. Para el presente caso se trata de un libro que da cuenta de la propia depresión en la que cayó el escritor francés y su consecuente internación. Por allí se cuelan una relación sentimental que se ha estropeado, Shopenhauer, Bill Murray en Flores rotas de Jim Jarmusch, Orhan Pamuk o los sangrientos sucesos ocurridos con Charlie Hebdo. Hago lo que puedo con la vida, parece decir Carrère, mientras el mundo estalla a su alrededor y el lector no puede parar de leer, como ocurría con su maravillosa biografía Limonov.

Precio: $ 690

Título: 1794 (Salamandra)

Autor: Niklas Natt och Dag

El autor nació en Estocolmo en 1979 y pertenece a una familia de abolengo de su país. Le gusta la historia, las intrigas y las fechas exactas. Se hizo famoso en 2017 con su novela 1793, un policial que fue Mejor libro del año en Suecia y Mejor debut para la Academia Sueca de Novela Negra. Ambientado en el Estocolmo del siglo XVIII, aquel thriller histórico contaba la investigación en torno a un brutal asesinato. El escritor publicó una segunda parte y, sin mucha vuelta, la tituló 1794. Nuevamente aparece Jean Mickel Cardell, veterano de guerra que había resuelto el caso del cadáver terriblemente mutilado. Ahora una mujer le pide que descubra quién está detrás de la muerte de su hija, asesinada en su noche de bodas. El sospechoso es el novio, pero obviamente no es el culpable. Así Cardell emprende una búsqueda por las oscuridades de Estocolmo, una ciudad peligrosa y perversa.

Precio: $ 750

Título: Los abismos (Alfaguara)

Autora: Pilar Quintana

Ganadora del Premio Alfaguara de Novela 2021, esta historia de la colombiana Pilar Quintana (Cali, 1972) narra las complejas relaciones entre una madre y su hija desde la perspectiva de la niña que crece en medio de secretos y silencios. “En el apartamento había tantas plantas que le decíamos la selva. El edificio parecía salido de una vieja película futurista”, dice al comienzo la narradora de ocho años. En ese apartamento en un barrio acomodado de Cali, vive la niña llamada Claudia con su padre, que trabaja en el supermercado familiar y no está nunca, y con su madre, quien está más pendiente de la revista Vanidades que de su hija. “Mi mamá siempre estaba en la casa. Ella no quería ser como mi abuela. Me lo dijo toda la vida. Mi abuela dormía hasta la media mañana y mi mamá se iba al colegio sin verla”, cuenta la voz infantil sobre lo que es solo la superficie de esta historia.

Precio: $ 590

Título: Orient-Express. El tren de Europa (Acantilado)

Autor: Mauricio Wiesenthal

Un ensayo sobre este famoso y lujosísimo tren que prometía todos los colores del universo en sus viajes y que funcionó desde 1883 hasta 2009. Tabiques de caoba y cortinas con delicados encajes en los vagones, salón comedor atendido por camareros rigurosamente uniformados, copas de cristal y cubiertos de plata para que los destacados políticos, estrellas del espectáculo y millonarios pasajeros hicieran sentir el sonido de la felicidad mientras contemplaban por la ventana cómo iba cambiando el paisaje desde París hasta Estambul. Un tren que daba cuenta del esplendor europeo, que soportó dos guerras mundiales y que también despertó la imaginación de las intrigas y disparó famosas novelas de Agatha Christie y Graham Greene. El catalán Mauricio Wiesenthal (Barcelona, 1943) propone visitar este tren como si fuese la recorrida por un museo, con su enorme cultura, conocimientos y experta pluma como guía.

Precio: $ 1.690

Título: AgarralaGalarraga (Edición de autor)

Autor: Juan Estévez

En 2016 su novela Entusiasmo sublime, ganadora del Premio Nacional de Literatura del MEC, contó la vida de Iván, un joven que sobrevivía a la dictadura en los barrios pobres de Mercedes. Ahora Estévez, periodista, escritor y “sieteoficios” radicado en Villa Soriano, retoma el mismo personaje, pero va hacia su infancia en los años 60 y a su especial relación con un amigo imaginario, muy parecido a un chofer de ómnibus lugareño. “Mira al enanito que recobra el brillo y lo ve —ahí sí— como duende que le sonríe con picardía. Le recuerda a los mofletes de la sonrisa de Galarraga, el chofer y guarda de la ONDA que sale de Mercedes a Carmelo a las 6 de la mañana”. Entre personajes reales y situaciones inventadas, con tardes de sol, olor a pesca y a frutas robadas, transcurre esta historia con su carga de conflicto y de dolor. Para adquirir el libro llamar al 098 331 591.

Precio: $ 800

Título: Muñecas en el río (Planeta)

Autor: Sebastián Panzl

La historia real y siniestra sucedió el 2 de enero de 1920 en la isla del Infante, en el río Negro, a 10 kilómetros al este de Villa Soriano. Ese día un hombre mató a machetazos a una pareja y a una niña de seis años llamada María Luisa. A partir de esos asesinatos, la zona se llenó de creencias en espíritus, en llantos en el bosque, en almas en pena, y los lugareños aún la conocen como “el brazo de la muerte”. Allí suelen aparecer muñecas colgadas de los árboles y otros juguetes para alejar el fantasma de la niña. El periodista y escritor Sebastián Panzl (¡Tiren cobardes! Uruguayos en la Segunda Guerra Mundial, Cartas desde las trincheras. Los uruguayos en la Primera Guerra Mundial) retomó las investigaciones sobre estos crímenes, indagó en documentos y estuvo en la zona donde recabó testimonios. Así escribió esta crónica con pulso periodístico y misterio de thriller.

Precio: $ 690

