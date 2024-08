Lo nuevo en libros

Precio: $ 490

Título: El país que no estaba en los mapas (Textos del Pez)

Autor: Jorge Burel

Este libro se trata de una travesía, por eso su autor, el periodista y escritor Jorge Burel eligió para su subtítulo Viaje a la tierra del cine. Ese viaje, que comenzó de niño, lo tuvo como testigo directo y apasionado de las transformaciones del cine, de su forma de mirarlo y del cierre de las salas de barrio a las que frecuentaba. Entre memoria y nostalgia, van apareciendo los títulos que lo marcaron o que disfrutó sin importarle a qué género pertenecían. Por eso se afilia a lo escrito por el cineasta francés François Truffaut en cuanto a su rechazo a la jerarquía de los géneros, y por “considerar que todo lo que es cultural es, sencillamente, lo que nos gusta, nos distrae, nos interesa y nos ayuda a vivir”. El libro está dedicado a la memoria del crítico Ronald Melzer, dueño de Video Imagen Club, protagonista en el capítulo El héroe de Benito Blanco.

Precio: $ 550

Título: Goes to Goes (Pez en el Hielo)

Autor: José Luis Gadea (Hoski)

Le gusta usar varios apodos o heterónimos, y Hoski es uno de ellos. Con esa firma ha publicado, entre otros títulos, Hacia Itaca (Yaugurú, 2010) y Ningún lugar (Estuario, 2017). Poeta, narrador, músico y profesor de literatura, José Luis Gadea también dirigió una publicación de poesía ultrajoven, En el camino de los perros (Estuario, 2017). En su último título reúne varias de sus vetas creativas. Es una novela dividida en escenas, y está escrita en verso. Hay alusión a la música y dibujos con palabras en la página. Está el barrio Goes y también el juego con goes, el verbo en inglés. Hay una historia de desamor en una Montevideo oscura (“el pueblo es un fantasma eléctrico, azulado”), y un clima de descontento: “Hay horas que son barridas como un rebaño de nubes, como una sucesión de intranquilidades que no tiene origen ni consistencia para ser cadena”.

Precio: $ 420

Título: Pax americana (Moa Demkroff Ediciones)

Autor: Roberto Bennett

El autor, que nació en Montevideo en 1948, ha viajado y vivido en varios países y trabajó en prensa, radio y televisión. Escribió libros de temática muy variada, desde mamíferos marinos a cuentos de ficción. Vivió y estudió en Estados Unidos y este, su último libro de relatos, gira en forma irónica sobre el concepto de “paz americana”. Con datos históricos y testimonios, en sus ocho historias aparecen los efectos de la II Guerra Mundial o de las guerras de Vietnam, Irak o Afganistán sobre sus personajes, así como las acciones de las élites estadounidenses en el exterior. “Roberto Bennett ni critica ni justifica, solo expone una realidad social que va más allá del paradigmático sueño americano y que es inyectada desde dentro por ese sentimiento de pax americana que puede provocar su propia catástrofe”, dice el prologuista de este libro de relatos, Daniel Corchs.

Precio: $ 450

Título: De pronto oigo la voz del agua (Alfaguara)

Autora: Hiromi Kawakami

Se empieza a leer y su estilo invita a continuar. En esta novela, Hiromi Kawakami (Tokio, 1958) elabora con delicadeza un clima signado por una pérdida y un regreso. “Los olores despiertan recuerdos. El olor del asfalto caliente al reparar las calles me trae siempre a la memoria el verano de 1969, cuando bebía Seven-Up a todas horas”. Quien narra es una mujer que vuelve a la casa de su infancia a vivir con su hermano después de la muerte de su madre. “Todavía hoy, cuando cambio las sábanas de lino y percibo su ligero crujido, pienso en mamá. Tenía cincuenta y pocos años. (…). Regresé a la casa en 1996 para vivir con Ryo y ya llevaba diez años vacía”. Los recuerdos más cálidos son fugaces porque se mezclan con el dolor y la catástrofe. Escrita después del terremoto y el tsunami que asolaron Japón en 2011, la novela, a pesar de todo, apuesta a la vida.

Precio: $ 690

Título: Nada es una verdad tan grande (Cosecha Roja)

Autor: Pedro Peña

“Le disparé al pecho, a un metro de distancia”, dice la primera frase de esta novela negra protagonizada por el periodista Agustín Flores, personaje que ya había cobrado vida en otras novelas policiales del autor. Ahora más viejo, Flores está investigando unos crímenes ocurridos en la década de los 70, pero que tienen una extraña relación con situaciones actuales. El personaje había desaparecido durante varios meses en un balneario de frontera y regresa a Montevideo. “Ustedes sabrán mejor que yo que la verdad se esconde en los detalles mínimos de una escena, de una persona, hasta de un arma”, le dice Flores a quien lee. El autor, Pedro Peña (San José, 1975), tiene 11 libros publicados. Uno de ellos, La noche que no se repite, fue llevado al cine en 2018 y traducido al italiano, igual que Ya nadie vive en ciertos lugares, por la editorial Dei Merangoli.

Precio: $ 390

2021-07-28

