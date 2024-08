Lo nuevo en libros

Fue Premio Nobel de Literatura en 2013, nació en Ontario en 1931 y es una de las más grandes creadoras del cuento contemporáneo. Este año por primera vez se editó en español este volumen publicado en 1974. Los 13 relatos se desarrollan en la “atmósfera Munro”, que tiene por escenario pequeños pueblos canadienses de cuya vida aparentemente apacible surgen relaciones turbias y todos los matices de la soledad. Las protagonistas son mujeres, que se resignan o que quieren escapar hacia otro destino. “Las mujeres casadas con los hombres del estrado no están entre el público. Están haciendo la compra o limpiando cacas o tomando una copa. La vida para ellas gira alrededor de la comida y la caca y las casa y los coches y el dinero”, dice la narradora de Material. Breves, bellos, terribles. Relatos con ecos de Chéjov y de Flannery O’Connor. Hay que leer a Alice Munro.

Precio: $ 690

Título: Aviones sobrevolando un monstruo (Anagrama)

Autor: Daniel Saldaña París

Nacido en 1984 en Ciudad de México, este narrador y poeta ha publicado sus versos y un par de novelas. Ahora es el turno de sus crónicas, que tienen mucho de periodismo y también de su propia vida. Las ciudades pueden ser Madrid, La Habana o Ciudad de México; las costumbres pueden ser las clásicas caminatas rituales y los peregrinajes, o más inusuales como la práctica de la cetrería; los personajes, bueno, los personajes son sus libros y cómo incidieron en su vida. Y de esa biblioteca toman fuerza héroes eclécticos como Witold Gombrowicz, Hans Magnus Enzensberger, Jack London, Nietzsche, Patricia Highsmith y, tal vez el más importante para el autor, Federico García Lorca. También condimenta la narración con experiencias sexuales en saunas, su adicción al alcohol y a las drogas y alguna que otra apreciación política sobre Cuba.

Precio: $ 590

Título: La otra guerra (Cuadernos Anagrama)

Autora: Leila Guerriero

Es 1982 y acaba de terminar la guerra de las Malvinas. Cientos de cadáveres de soldados argentinos, muy jóvenes, quedaron diseminados por el territorio, abandonados por la dictadura de su país. Entonces el Ejército inglés le encomienda al oficial Geoffrey Cardozo que diseñe un cementerio para enterrarlos. “Recogió cadáveres insepultos, exhumó los sepultados, revisó uniformes buscando documentos, carnets, placas identificatorias: los rastros de la identidad esquiva”, cuenta la periodista argentina Leila Guerriero en esta investigación. Cardozo no encontró nada en 122 cuerpos y los sepultó con la leyenda: “Soldado argentino solo conocido por Dios”. En el cementerio reunió 230 cuerpos. La dictadura argentina ocultó el informe de Cardozo, y por más de 35 años esos combatientes permanecieron sin identificar. Guerriero narra los esfuerzos por restituir su memoria.

Precio: $ 490

Título: Cuentos completos (Páginas de Espuma)

Autora: Armonía Somers

El volumen de más de 600 páginas es una joya de la literatura. Con un prólogo de la investigadora María Cristina Dalmagro, reúne todos los cuentos de Armonía Somers (Pando, 1914-Montevideo, 1994), una de las más grandes narradoras latinoamericanas del siglo XX. Innovadora y audaz, inicialmente su literatura no fue comprendida y desde su primera novela de 1950, La mujer desnuda, causó polémica. En 1953 publicó El derrumbamiento, su primer libro de cuentos, y varios críticos, entre ellos Mario Benedetti, lo cuestionaron. Con los años, el valor literario de Somers fue incuestionable y las opiniones cambiaron. Este volumen incluye desde su primer libro de cuentos hasta el último, El hacedor de girasoles, de 1994. “Se leen tirando de la cuerda hacia el fondo y allí estará la respuesta, aunque esta nos deje sumidos en la ambigüedad y la incertidumbre”, dice la prologuista.

Precio: $ 1.500

Título: La vida por delante (Alfaguara)

Autor: Milton Fornaro

“Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante”, dice el epígrafe al comienzo de la novela. Y de un joven y su historia de iniciación trata esta novela que se desarrolla en Minas en los años 60 y tiene como protagonista a un adolescente que quiere ser escritor. En esa ciudad “cuyo ambiente entumecía los huesos, acortaba los movimientos y enmohecía el ánimo”, el muchacho se hace amigo del imprentero, que era editor de un diario para el que terminará trabajado. De la capital llegan noticias de un clima políticamente tenso y violento. Y un día la noticia habla de los tupamaros y de su intento de toma de Pando. Entonces el protagonista se entera de que allí murió su amigo. El ambiente del pueblo conservador empieza a agitarse mientras se acerca la dictadura. Un poco biográfica, un poco inventada, en esta novela el autor se reencuentra con su pasado.

Precio: $ 790

Título: Víctor Lima (La Casa del Río)

Autor: Leonardo Garet

Desde marzo de 2002, el escritor salteño Leonardo Garet comenzó a recopilar material sobre el poeta Víctor Lima (Salto 1921-1969) que había quedado inédito o disperso. Fruto de esa investigación, publicó Con guitarra y sin guitarra (2009), con canciones y anécdotas que encontró en distintas zonas del interior. Ahora, en el centenario del nacimiento de Lima, uno de los compositores del cancionero popular del país, Garet reedita aquel libro con nuevos aportes. “Víctor Lima poeta es asunto no planteado en la literatura uruguaya. No aparece en ninguna antología, ni se lo nombra en ninguna historia crítica. Su nombre no trascendió el folclore y aparece exclusivamente como autor de algunas de las canciones más populares de Uruguay. La investigación, el rastreo de su obra, permitió descubrir facetas riquísimas que ampliaron la figura de cantor popular”, dice en el prólogo.

Precio: $ 450

