Lo nuevo en libros

Esta poeta neoyorquina de 78 años, reciente Premio Nobel en 2020 y ganadora de otras distinciones como el Pulitzer de poesía, nos acerca parte de su obra en una edición bilingüe, en la que aborda algunos de sus tópicos más recurrentes, como la muerte, la creación, la familia, la soledad, la sencilla belleza de un jardín o la nieve que cae. Su voz puede estar en verso o en prosa, y las referencias pueden ser actuales o de la mitología griega, como si entre Nueva York y Pompeya no hubiese otra distancia que una simple puerta. “Me quedé un rato en la oscuridad, el cigarrillo brillaba y se hacía cada vez más pequeño, cada bocanada me destruía pacientemente. Qué pequeño era, qué breve. Breve, breve, pero ahora estaba dentro de mí, algo que las estrellas nunca conseguirían”, escribe en el poema en prosa Una obra de ficción. Glück es la decimosexta mujer en obtener el Nobel de Literatura.

Precio: $ 1.290

Título: La misión Rockefeller (Alfaguara)

Autor: Hugo Burel

“Tener o no un final feliz depende de dónde decidas detener la historia”, dice la cita del cineasta Orson Welles que antecede esta historia. La mención a Welles en la última novela de Burel no es caprichosa porque es uno de sus personajes. El autor regresa con su detective Guido Santini, protagonista de El caso Bonapelch (2014). En aquella historia, ambientada en los años 30 montevideanos, Santini había fracasado en su investigación y, frustrado, se había ido a Nueva York. En esta nueva novela, ubicada en 1942, trabajará para el magnate Nelson Rockefeller, titular de la Oficina de Asuntos Interamericanos del gobierno de Franklin Delano Roosevelt. Rockefeller quiere que Welles filme en Brasil un documental en apoyo a la política de Roosevelt, pero no confía en él. La tarea del detective será vigilarlo en Río de Janeiro. Buena combinación de historia, novela negra y espionaje.

Precio: $ 690

Título: Escritores y amantes (Umbriel)

Autora: Lily King

La escritora nació en Massachusetts y publicó cinco novelas. Una de ellas, Euforia (2014), inspirada en la vida de la antropóloga Margaret Mead, recibió varios premios literarios y las mejores críticas. Su última novela tiene como protagonista a Casey, una mesera que está en pleno duelo por la inesperada muerte de su madre. Además, rompió con su novio y vive pensando cómo mantenerse. A sus 30 años y en esta situación, su única estabilidad es la escritura, aunque desde hace seis años está escribiendo su primera novela. “Tengo un trato conmigo misma: no pensar en dinero por la mañana. Soy como una adolescente que intenta no pensar en sexo (…). Hay muchas otras cosas en las que no puedo pensar si quiero escribir por la mañana”, dice la protagonista. Pero piensa en sexo, en dinero y en escribir. Y todo se le complica más cuando se enamora y establece un trío con dos hombres.

Precio: $ 990

Título: Hotel California (Contra)

Autor: Barney Hoskyns

Y sí, este libro abunda en sexo, drogas y rocanrol. Estamos a mediados de los años 60, y para la música popular norteamericana la Meca ya no es Nueva York sino Los Ángeles, donde productores como Phil Spector o David Geffen van a la cabeza y grupos como The Mamas and The Papas, The Eagles y Crosby, Stills & Nash no paran de sacar éxitos, al tiempo que baladistas como Joni Mitchell, James Taylor o Neil Young comienzan a despuntar en la Costa Oeste. ¿Un boliche? El Roxy, en Sunset Strip, que fue inaugurado con una fiesta para Elton John en 1973 y donde corría la cocaína igual que el whisky o la cerveza. “Todo se decía con la garganta apretada y con una máscara carente de expresión”, recuerda Linda Ronstadt, a quien tuvieron que cauterizarle el tabique nasal dos veces. Las historias están hilvanadas por el periodista de rock británico Barney Hoskyns, de 62 años, especialista en la materia.

Precio: $ 1.290

Título: Hombrecitos improvisados de apuro (Los Libros del Inquisidor)

Autoras: varias

El título está inspirado en la novela Hombrecitos, de Louisa M. Alcott, y reúne ficciones de 32 escritoras uruguayas y argentinas. En el prólogo, Ana Grynbaum, a cargo de la edición, plantea que estos textos hablan de la “estupidez masculina en los vínculos eróticos y amorosos”, y más adelante amplía: “Lo que en estas páginas se pone en tela de juicio son actitudes, posturas, vicios. Es decir: conductas, modos de proceder, propios de una sensibilidad —machista, patriarcalista o como gusten— en vías de extinción, pero que sigue dando coletazos”. En sus relatos, las escritoras hablan de “hombrecitos” que trastocan la vida familiar, del desamor y de los variados matices de la violencia. Mariana Casares, Mercedes Rosende, Gabriela Onetto, Soledad Castro Lazaroff, Laura Alemán, Elena Solís y Helvecia Pérez son algunas uruguayas que aparecen en este libro.

Precio: $ 550

Título: El invierno es un lobo que viene del norte (Fin de Siglo)

Autor: Martín Otheguy

“El lobo venía del norte y arrastraba con él los vientos helados de los mares del fin del mundo, las horas muertas de la noche, el aullido de los temporales en los lugares donde jamás llegaba el sol”, dice el primero de estos relatos. No son exactamente cuentos de terror, pero se rozan con el género porque trabajan con lo inesperado, con la fantasía o con lo inexplicable. Su autor es periodista y ha escrito novelas juveniles, guiones, textos de humor, y se nota su trayectoria en este libro, en el que hay siempre algo al acecho. Puede aparecer en tierras lejanas o en el ámbito cotidiano: en las noches de verano cuando se escucha el llanto de un bebé abandonado, en una azotea en la que hay una presencia extraña, en una playa donde siempre se ve al mismo hombre solitario o en los jardines imperiales de Wu Shon, donde nada es más importante que la justicia.

Precio: $ 420

Vida Cultural

2021-09-29T16:31:00

2021-09-29T16:31:00