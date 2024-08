Lo nuevo en libros

En 1947, José Saramago (1922-2010) tenía 24 años, era empleado administrativo de los Hospitales Civiles de Lisboa y se decidió a escribir su primera novela. El manuscrito, titulado La viuda, llegó a la editorial Minerva y allí le plantearon dos condiciones para publicarlo: no le pagarían derechos y le cambiarían el título por Terra do pecado. El autor, inexperiente, aceptó. La novela pasó inadvertida y permaneció olvidada y sin traducción hasta este año, cuando la editorial Alfaguara la tradujo por primera vez al español, a pocos meses de cumplirse el centenario del Premio Nobel de Literatura 1998. Como prólogo se incluye el relato del propio Saramago sobre el periplo de su primer libro. La historia trata sobre María Leonor, una joven viuda que queda a cargo de dos hijos y de una hacienda. Atormentada por la soledad y el deseo, su vida se sacude cuando se involucra con dos hombres.

Título: El origen de las palabras (Estuario)

Autor: Damián González Bertolino

Los primeros párrafos son impactantes. Un bebé cuelga boca abajo de la mano de su madre que lo sujeta por los tobillos y le pega en la espalda. La escena es cruda y el narrador se detiene para explicarla, como masticando el relato y sus palabras. “El primer recuerdo de mi vida es en realidad un injerto. Cuando tenía un año y medio de edad estuve a punto de morirme. La historia de cómo ocurrió es uno de los hechos más importantes de mi familia”. En esta novela autobiográfica, Damián González Bertolino (Punta del Este, 1980) viaja hacia sus raíces: la infancia, la figura de sus padres, el barrio y las palabras, esas que vienen desde lejos y evocan sensaciones, historias e identidad. El autor publicó las novelas El fondo (2013), Los trabajos del amor (2015) y Herodes (2018). En 2009 ganó el premio Narradores de la Banda Oriental con El increíble Springer.

Precio: $ 590

Título: Imantada (Taurus)

Autor: Aldo Mazzucchelli

“Este es un libro que incomoda, que interpela y desafía al lector. En una época de peligrosos fanatismos y relatos universalmente aceptados, estas páginas están destinadas a generar polémica y debate, y esa es razón suficiente para aceptar la invitación de acercarse a ellas”, dice la contratapa de este libro que lleva como subtítulo: Ensayos sobre la escritura, el individuo y la plaga. Su autor es PhD en Letras por la Universidad de Stanford, ha publicado libros sobre Julio Herrera y Reissig, sobre fútbol uruguayo y uno de poesía. Pero en los dos últimos años a Mazzucchelli se lo conoce tanto por sus intervenciones en entrevistas como por sus escritos en la revista Extramuros, en los que cuestiona lo que considera un discurso dominante de la ciencia y de la academia en torno a la pandemia y a la forma de combatir el Covid-19. Algunos de esos escritos aparecen en este libro.

Precio: $ 750

Título: Cronenberg por Cronenberg (El cuenco de plata)

Autor: David Cronenberg (editado por Chris Rodley)

Recopilación de entrevistas al cineasta canadiense maestro del horror, la crudeza sexual y lo pesado. El hombre es de los que asumen riesgos (Videodrome, Pacto de amor, Una historia violenta) y filma novelas imposibles (El almuerzo desnudo, Crash). Anécdotas de rodajes, el trabajo con los actores y el resto de los técnicos desfilan por estas páginas. Como sus personajes, David Cronenberg se abre al mundo, explica su arte y postura frente a la vida, siempre con equilibradas reflexiones filosóficas. “El sexo no me despierta repulsión”, dice. “Por eso tengo en claro que la realidad íntima de una persona desde los poros hacia afuera no está presente de manera evidente en su arte. Soy un clínico, un cirujano que pretende examinar la naturaleza de lo sexual. Y lo hago inventando personajes que luego disecciono con escalpelo cinematográfico”.

Precio: $ 990

Título: Mal aliento (Pez en el Hielo)

Autor: Jorge Fierro

El volumen está integrado por siete cuentos breves y es el primer libro de Jorge Fierro (Maldonado, 1987). En la contratapa, Eugenia Ladra señala que el mal aliento del título es una advertencia. Y en efecto, en estas historias lo nauseabundo es un anuncio de que algo desagradable está por suceder. Esa señal puede venir con el olor penetrante del ganado que embarcan en el puerto y que impregna la ropa colgada en la azotea, o tal vez llegue con el olor a humedad del dormitorio o con el de una ballena muerta o con el resto de comida que quedó en un táper al fondo de la heladera. Hay un narrador que convive con su novia Lucía y entre ellos todo transcurre en una aparente sencillez, hasta que el olor rancio los envuelve. Entonces en un relato aparece una persona no deseada, en otro muere alguien del pasado o una relación se termina. A menudo el mal aliento no está solo en la boca.

Precio: $ 530

Título: El libro para que los niños aprendan todo mal (Topito)

Autor: Podeti

Se llama Esteban Podetti, pero se lo conoce solo por su firma: Podeti. Es humorista gráfico, dibujante y escritor. Sus historias han aparecido en revistas, diarios y libros como Yo contra el mundo o El cartoonero. Él ha dicho que su humor es negro, su dibujo desprolijo y sus personajes horribles. No son buenas credenciales para hacer un libro infantil, sin embargo, el de este año es muy divertido. Con la misma desfachatez de siempre, apela a la inteligencia de los niños para descifrar el absurdo. Por ejemplo, el protagonista, Fernando, el elefando, juga con un globo que según el texto es rojo, pero en el dibujo está pintado de verde, o tiene un reloj con letras en lugar de números. “Los adultos que pretendan que los niños aprendan todo bien seguramente conseguirán otros libros más apropiados para ello”, advierte en la contratapa para que nadie se engañe.

Precio: $ 450

Más libros

Clásico: relatos de Flannery O’Connor

MachoMenos, humor gráfico de Hogue

Vida Cultural

2021-12-29T16:47:00

2021-12-29T16:47:00