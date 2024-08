Lo nuevo en libros

“Mi madre renunció a su trabajo en el departamento de embalaje de Apple, avergonzada de estar embarazada de mi padre y de trabajar en su compañía, y se fue a vivir a la casa de diferentes amigos. Recurrió a la asistencia social; no tenía auto ni ingresos. Incluso consideró la posibilidad de hacerse un aborto, pero tras tener un sueño recurrente de un soplete que le quemaba entre las piernas, decidió no hacerlo”. Quien narra es Lisa, la hija de Steve Jobs, cofundador y presidente ejecutivo de Apple y creador de Macintosh y el imperio de Apple. El genio de los negocios informáticos mantuvo sin reconocer a la niña hasta los tres años, cuando por vía judicial lo obligaron a hacerse una prueba de ADN. En 2018 Lisa publicó este libro, ahora traducido al español, en el que cuenta su historia. Al contrario de lo que se espera, es una historia de amor hacia su padre.

Título: Crónicas 1944-1953 (Penguin Random House)

Autor: Albert Camus

Nacido en Argelia en 1913 y muerto en Francia en 1960, Camus fue uno de los intelectuales más importantes del siglo XX, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1957. Escribió ensayos, novelas, relatos, obras de teatro y también crónicas periodísticas. Justamente un conjunto de sus crónicas publicadas en Combat, el periódico de la Resistencia francesa que él dirigió durante y después de la ocupación nazi, se recogen en este volumen. En ellas abordó temas de la realidad tanto de Francia como de Argelia y de España. “Al confesar las dudas y las incertidumbres, al consignar el error que, en política, sigue a la convicción como una sombra, este libro será fiel a una experiencia que fue la de muchos franceses y europeos. Mientras la verdad sea aceptada en lo que es y tal como es, aunque sea por un solo ser, habrá un lugar para la esperanza”, escribió el autor en el prefacio.

Precio: $ 590

Título: Maricas muertas (Estuario)

Autor: José Arenas

El autor es poeta, compositor de tangos, narrador y performer. Su última novela tiene como protagonistas al periodista Sebastián Villa y al fotógrafo Gonzalo Acevedo, quienes cubren noticias policiales para el diario La Matutina, y demasiado a menudo eventos “llenos de evasores de impuestos, amigos o enemigos del gobierno”. Cuando comienzan a aparecer homosexuales muertos de forma terriblemente violenta, en el Parque Batlle, en un baño de Tres Cruces o en algún club clandestino, las notas de Sebastián comenzarán a destacarse, mientras él mismo se va desmoronando. Arenas tiene una narrativa potente y describe sin eufemismos tanto los asesinatos como los escenarios. En la contratapa, la escritora Mercedes Rosende dice que el autor “muestra una sociedad hipócrita y perversa que mira para otro lado, una ciudad triste, sórdida y feroz, de personajes atormentados, confundidos y violentados”.

Precio: $ 390

Título: El hombre de la bata roja (Anagrama)

Autor: Julian Barnes

Un donjuán y ginecólogo francés llamado Samuel Jean Pozzi llega en 1885 a Londres con dos compañeros de viaje; uno es un conde y el otro es un príncipe. Pozzi es el único heterosexual del trío y se destaca por su éxito amoroso con las mujeres. Este dandi italiano era un hombre culto que tradujo a Darwin al francés y un gran médico que llegó a ser también cirujano militar. Su figura elegante se conoció por el retrato en bata roja que de él hizo el pintor John Singer Sargent. Atraído por esta peculiar figura, el escritor británico Julian Barnes (Leicester, 1946) se introduce en la Belle Époque al mismo tiempo que ubica como personajes de esta historia a escritores como Henry James, Oscar Wilde, Proust, Sara Bernhardt o Baudelaire. Con fotografías, retratos y una edición lujosa, Barnes construye un relato entre la realidad y la ficción, con su atractiva ironía británica.

Precio: $ 690

Título: Ganar y perder (Estuario)

Autor: Jorge Alfonso

“Corría el año 1995 y yo había enviado mi currículum a decenas de oficinas, empresas y agencias de colocaciones. Desde hacía largo tiempo me venía presentando a entrevistas laborales de todo tipo, pero pese a mis esfuerzos no lograba conseguir trabajo”. Así comienza esta novela en clave autobiográfica de Jorge Alfonso, un escritor recordado por su libro de relatos Porrovideo, que fue varias veces reeditado (2008, 2009 y 2012). Su nueva novela sigue el trayecto de su personaje por el ámbito de la escritura, desde las primeras experiencias con su maestra literaria Sunny, pasando por situaciones dramáticas hasta llegar a ser escritor. “¿Te acordás cuando nos leías embelesada algún fragmento de una novela de Onetti, en particular esas largas descripciones de objetos y ambientes decadentes?”, le pregunta retóricamente el personaje a Sunny al recordar cómo le molestaban esas descripciones.

Precio: $ 790

Título: A la orilla del silencio (Cuatroesquinas)

Autor: Guillermo Pellegrino y Jorge Basilago

Nueva versión del libro publicado en 2015, que narra la vida y la obra de Osiris Rodríguez Castillos, uno de los pilares fundamentales de la canción uruguaya, uno de los primeros constructores del cancionero local, con himnos populares como Río de los pájaros, Camino de los quileros, Romance del malevo, El forastero y De Corrales a Tranqueras. Esta nueva entrega condensa abundantes pasajes de la obra original (pasa de 472 a 262 páginas), reordena el material y suma información, testimonios, fotos (54 imágenes nuevas) y documentos. Esta actualización está centrada en la dimensión poética de Osiris, no solo como cancionista sino como escritor (a su obra musical suma una decena de publicaciones literarias). Escrita con un estilo que potencia lo narrativo, esta semblanza permite una lectura más ágil y amena y una mirada más íntima y cálida del personaje.

Precio: $ 700

Vida Cultural

2022-01-26T18:10:00

