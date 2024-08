Lo nuevo en libros

Nació en una familia pobre de origen italiano, con una madre fanática religiosa y un padre alcohólico. Con sarcasmo, John Fante (Denver, 1909-1983) escribió sobre inmigrantes, religión y alcoholismo. Cuando murió, su obra literaria no había sido reconocida, pero un día el gran Charles Bukowski leyó su novela Pregúntale al polvo y encontró el realismo sucio que quería leer y que quería escribir. Entonces lo consideró su influencia más directa y lo revivió. Fue su biógrafo Stephen Cooper, quien encontró en una pieza de su casa una cantidad de manuscritos inéditos, entre ellos, 18 cuentos cortos, y los reunió en un libro ahora publicado en español. En algunos aparece Arturo Bandini, personaje de sus novelas. En el cuento Hambre es un niño de siete años que fantasea con peleas en el lejano oeste, con matar a su hermano de nueve y con darle una paliza a su hermanita de dos. Y no quiere sentarse a comer. Genial, Fante.

Título: Los pobres no van al paraíso (Fin de Siglo)

Autor: César di Candia

El escritor César di Candia (Florida, 1929) tiene una fecunda producción de obras en las que combina su faceta creativa con la de memorialista y amante de la historia y, por supuesto, con la de periodista, oficio que ejerció con pasión. Su última novela reúne todas estas características en una historia amarga, que sin embargo narra con cuotas de humor. Su protagonista es Crisálida, una mujer que emprende un viaje, ya vieja y psicológicamente alterada, en busca de su hermano, del que solo tiene una foto arrugada y un apodo: Tripa Gorda. De niña Crisálida había vivido en un asilo, había sido adoptada por un matrimonio ricachón para hacer la limpieza, había sido funcionaria de un convento y terminó confinada en una casa de enfermos mentales. De allí sale hacia La Paloma en busca de su supuesto hermano, mientras también viaja hacia su pensamiento delirante. Un viaje por el Uruguay del tren que llevaba a la playa.

Título: Uruguay al aire (Ediciones de la Plaza)

Autor: Julio Fablet

El centenario de la radio en Uruguay es el marco de este libro escrito por el periodista Julio Fablet (Paysandú, 1964), que cuenta con un rico material gráfico. Desde las primeras transmisiones, a cargo de la General Electric, la investigación recorre el auge inicial de la radiofonía y los cambios radicales que provocó en la comunicación masiva y en la sociedad uruguaya en la primera mitad del siglo. La obra repasa el surgimiento del Sodre, la era de los radioteatros y sus principales elencos, los programas infantiles, informativos como El Reporter Esso, la irrupción del locutor comercial, el relato futbolístico, las transmisiones deportivas en directo, las radios especializadas en tango y folclore, las actuaciones de Gardel en las radios locales y el furor de las fonoplateas, Además, cuenta vida y obra de pioneros como Eduardo Depauli, Wimpi, Carlos Solé y Cristina Morán.

Título: El romántico incurable (Ático de los Libros)

Autor: Frank Tallis

Es un libro que trata sobre historias de amor, aunque son amores enfermizos o por lo menos raros, cuando no terribles. Por ejemplo el de Megan, una mujer que fue al dentista y cuando se despertó de la anestesia estaba locamente enamorada del doctor y empezó a perseguirlo con obsesión hasta que el pobre tuvo que mudarse de ciudad. O el de un hombre que a escondidas de su familia salía todas las noches a tener sexo con mujeres a las que seducía y abandonaba y confesó haberse acostado con 3.000. Tallis es psicólogo clínico y escritor de thrillers. Para este libro recogió su experiencia de 30 años y lo escribió con el suspenso de las novelas de misterio. Tuvo como modelo El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks. El escritor británico Ian McEwan dijo que es “un viaje a las profundidades del corazón” y un libro “brillante”. Para tener en cuenta.

Título: Mariposa negra (Estuario)

Autora: Kildina Veljacic

Este es un trabajo sobre Marosa di Giorgio (Salto, 1932-Montevideo, 2004), una de las poetas más originales e impactantes que tuvo Uruguay. Su autora, profesora de Literatura, magíster en Literatura Latinoamericana e investigadora de la Biblioteca Nacional, aborda la “poética del duelo” de Marosa a través de su libro Diamelas a Clementina Médici (2002), escrito por la muerte de su madre. “La muerte de la madre altera el mundo ficcional de las quintas de la infancia haciendo que no se pueda retornar allí en búsqueda del goce sensual y narcisista”, apunta la autora. Su análisis indaga en el duelo con los aportes teóricos de estudiosos del psicoanálisis y los va enlazando con la obra de Marosa. Mamá está hecha con rosas blancas y rosas negras. / Yo estoy escondida como siempre dentro del rosal, son algunos de los versos citados de la poeta transformada en una mariposa negra.

Título: El contrato (Fin De Siglo)

Autor: Juan de Dios Caballero

De Dios Caballero nació en Montevideo en 1954 y emigró a Suecia en 1979. Radicado en Moss, Noruega, desde 2007, el autor comenzó a publicar sus obras en Uruguay en los últimos años y bajo un ritmo uniforme. El contrato es su tercera novela dentro de la Colección Ñ y tiene como protagonista a un uruguayo inmigrante en la Europa nórdica, quien se dedica a escribir novelas que no finaliza. “Hay noches que escribo hasta el desvelo y concibo 50 páginas de un tirón, y otras veces no escribo nada porque me quedo tomando vino, mirando el techo o películas de acción en Netflix hasta las tres de la madrugada”, advierte el protagonista, que entre línea y línea irá revelando qué otros demonios, más allá de la escritura, lo acechan. La novela recibió el Tercer Premio a las Letras del Ministerio de Educación y Cultura en 2021.

