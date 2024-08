Lo nuevo en libros

Título: Le croupier magyar (Yaugurú)

Autor: Juan Carlos Mondragón

La portada muestra algunos números en la rueda de una ruleta, y como si la historia estuviera guiada por el azar, los capítulos que siguen mantienen esa misma numeración aleatoria. “Seré mientras avanzamos hacia el final del relato un personaje convencional llamado Carlo Varacchi. Lo mismo durante las próximas horas de viaje mental en levitación, hasta que todos despertemos del sueño colectivo inducido”, dice el protagonista. Él es transfusionista en una clínica médica italiana en la que atiende a pacientes acaudalados de la tercera edad que quieren retardar la vejez y reciben sangre de donantes. El protagonista extrae sangre a la vez que recibe percepciones telepáticas y transita por estados alterados. También se le cruza una mujer con todo su erotismo que se parece mucho a la muerte. El autor nació en Montevideo en 1951, pero vive en París desde hace varias décadas.

Precio: $ 700

Título: En el cuerpo de quién (Criatura Editora)

Autor: Sebastián Miguez Conde

“Me costó darme cuenta de que eso tan oscuro que pendulaba apenas movido por el viento era mi madre”, es la primera frase de esta novela. Y nadie puede quedar indiferente. Después sigue un relato del abuso sexual que sufrió su madre en la cocina de estancia donde trabajaba y que él presenció cuando tenía seis años. Ese comienzo es el preámbulo para una novela cruda narrada por el protagonista treinta años después de aquel hecho. La novela ganó el primer premio del concurso Juan Carlos Onetti 2022 en Narrativa. “Relata la historia de una persecución en la que el oscuro protagonista es secundado por dos personajes esperpénticos: una travesti y un metalero”, dice el fallo del jurado que destacó los logros de su entramado “asaz negro”. El autor nació en Montevideo en 1979 y ha publicado cuentos y novelas que obtuvieron premios y menciones.

Precio: $ 590

Título: Sombras de Lalo (Banda Oriental)

Autor: Joaquín Lanza

Un personaje llamado Lalo o Lalito o Gonzalo es el hilo conductor de estos once relatos que obtuvieron el premio Narradores de la Banda Oriental. El personaje es en palabras de Leonardo de León, prologuista de la edición que ofrece Lectores de Banda Oriental, un “puente tenso a punto de rajarse que mantiene unidos los territorios”. En esos territorios, a veces Lalo aparece a través de la mirada de un amigo que un poco lo censura, pero un poco lo envidia, o es un profesor baboso con sus alumnas o un extraño payaso en la noche del Parque Rodó. Otras es el protagonista con más peso, como sucede en el cuento que le da título al libro, Sombras de Lalo, que transcurre en una Montevideo distópica donde Pocitos es un barrio marginal, el paisaje de la rambla está arruinado por un megapuerto y el Mides ofrece un servicio sexual solidario. Un cuento excepcional en un libro lleno de territorios que vale la pena transitar.

Precio: $ 580

Título: Dicen las raíces (Lumen)

Autora: Azul Cordo

“En la elección de cada protagonista de este libro busqué reflejar cómo el terrorismo de Estado atravesó las vidas de todas las personas en nuestro país, de diversas maneras, en distintas latitudes, con distintos oficios, militancias e identidades de género”, dice la autora en la introducción. El libro lleva por subtítulo Mujeres en la dictadura uruguaya y entre ellas están los testimonios de Circe Maia, de Luisa Cuesta, de Myriam Gleijer, de Belela Herrera, de Mariana Zaffaroni, de Alicia Lusiardo y de mujeres que fueron perseguidas por su género. Todas sufrieron en su cuerpo o en el de un ser querido la represión, el miedo o la soledad durante y después del terror. “Fue como ver una arena invisible que cae en un reloj que casi nadie mira: el de las mujeres uruguayas durante la dictadura”, señala la autora que es periodista, nació en La Plata en 1985 y vive en Montevideo desde 2010.

Precio: $ 750

Título: La leyenda del poema (Estuario)

Autor: Eduardo Milán

Nació en Rivera en 1952, vivió en Tacuarembó, en Venezuela y desde 1979, donde se exilió de la dictadura uruguaya, reside en México. Eduardo Milán ha escrito ensayos, integró el consejo de redacción de la revista Vuelta dirigida, por Octavio Paz, pero antes que todo es poeta. Su obra poética es extensa y se ha recogido en numerosos libros. En el último atraviesa fronteras y lenguas, habla de violencia y de amor, de rock, de historia, del tiempo (cansancio, el de la vida/ herida, la de los pies/ mira, si no, esa cantidad de sirios). Y claro que la poesía es la materia misma que alimenta el libro como una leyenda de belleza lingüística y de imágenes; con su emoción madurada desde lejos: La leyenda del poema que no es desde hace mucho/ la leyenda del poema que no es sino yendo.

Precio: $ 590

