Lo nuevo en libros

Título: Cartas a la princesa (Random House)

Autor: Mario Levrero

Este libro reúne la correspondencia inédita (1987-1989) entre Mario Levrero (Montevideo, 1940-2004) y la “princesa” del título, su última pareja y actual albacea, Alicia Hoppe. Ambos se habían conocido cuando eran muy jóvenes. Él había decidido ser escritor y Alicia era estudiante de Medicina y novia de Juan José Fernández, amigo de Levrero. Alicia y Juan José tuvieron un hijo, Juan Ignacio, pero en 1975 se separaron. Ella se fue con su hijo a vivir a Colonia. En ese momento, Levrero ya había crecido como escritor. En 1970 había publicado su primera novela La ciudad y La máquina de pensar en Gladys, de relatos. A mediados de los años 80, se trasladó a Buenos Aires como jefe de redacción de dos revistas de crucigramas. Un día fue a visitar a Alicia a Colonia y allí nació la relación que fue también por correspondencia. El libro reúne las cartas conservadas por Levrero con las huellas de su lectura en los subrayados y su universo literario. La edición estuvo a cargo de Ignacio Echevarría y Alicia.

Precio: $ 990

Título: La ronda de la vida (Visor Libros)

Autora: Cristina Peri Rossi

La escritora nació en Montevideo en 1941 y desde 1972 reside en España. Premio Cervantes 2021, la obra narrativa y poética de Peri Rossi ha sido reeditada en Uruguay, pero ahora publicó en España este breve poemario que trata sobre el paso del tiempo, la vejez y la soledad, pero también de los impulsos vitales, el amor y los cuerpos. Como en un tapete verde de ruleta / la bola perversa de la vida gira gira y a veces se detiene, dicen los primeros versos de La ronda de la vida, poema que le da título al libro.

Para la poeta, las palabras son fieras feroces / enjauladas; la vejez es digna de elogio y no encuentra nada más solitario que un hospital. En su poema Autobiografía deja parte de su historia con forma de declaración: Viví fuera de la tribu / en las márgenes de las manadas / y conocí el repudio de los jefes / el anatema de los sacerdotes / y la persecución de los soldados.

Precio: $ 790

Título: Conversaciones con David Foster Wallace (Pálido Fuego)

Autor: Stephen J. Burn (ed.)

El volumen reúne las mejores 20 entrevistas que el escritor David Foster Wallace (Ithaca, N. Y., 1962-California, 2008) concedió en su vida. Su novela La broma infinita (1996) es considerada una de las 100 mejores novelas del siglo XX y su autor es uno de los más talentosos de su país. Estas entrevistas fueron recopiladas por Stephen J. Burn, profesor y estudioso del escritor, y son testimonio no solo literario, sino de la trayectoria vital de Foster Wallace. El libro incluye una semblanza con motivo de su muerte escrita por David Lipsky para la revista Rolling Stone, que fue la inspiración para el guion de la película The End of the Tour. “Fue el escritor más grande de su generación, y también el más atormentado. En el velatorio tras su trágico suicidio, sus amigos y familiares revelaron la lucha de toda una vida de una mente maravillosa”, dice en su inicio el perfil escrito por Lipsky.

Precio: $ 790

Título: Las palabras y el silencio (Estuario)

Autor: Santiago Cardozo González

El autor es maestro, profesor de Idioma Español y magíster en Ciencias Humanas. En este ensayo de varios capítulos, que lleva por subtítulo Ruidos, interferencias, balbuceos, trata sobre el poder de las palabras cuando están presentes o cuando no lo están, cuando alguien las dice sin decir o cuando alguien las calla. En la contratapa del libro, Leonardo de León afirma: “Cardozo empuja aquello de ‘ser esclavos de nuestras palabras’ hacia un límite casi insoportable: el sujeto no es dueño de nada. Ni de lo que dice, ni de lo que calla al decir. Es el lenguaje quien dice a través de él, y dice mal. No hay forma de escapar al malentendido congénito de la comunicación”. El autor dedica este trabajo a sus hermanas, “a quienes me unen desiguales silencios y cosas no dichas”, y a su madre, “cuyas palabras finales dejaron resonando una interminable elipsis”.

Precio: $ 430

Título: La sangre llegó al río (Tusquets)

Autor: Rodolfo Santullo

En un viaje que se sumerge en la clandestinidad, la novela nos transporta a la década de 1950, tejiendo su trama entre Argentina y Uruguay. Los hermanos Carranza emprenden una peligrosa odisea transportando en secreto un misterio que despierta el interés del gobierno de Juan Domingo Perón y son forzados a recurrir al contrabando como única vía para conducirlo a su destino. Aquí es donde entra en escena el Carpincho López, un contrabandista de Salto con conexiones en Concordia, quien se convierte en su única esperanza. Con la atmósfera cargada de sombras de la época que exploran la vida previa a la dictadura, la novela está repleta de figuras que luchan por su propia supervivencia, incluso si ello implica traicionar o matar. Las historias de estos personajes y sus subtramas se desarrollan en paralelo y forman un mosaico narrativo que se ensambla a medida que el relato avanza.

Precio: $ 790

Vida Cultural

2023-09-27T18:50:00

