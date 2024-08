Lo nuevo en libros

Alice Munro la considera una de las mejores escritoras anglosajonas, y con eso sencillamente basta. El presente volumen recopila los mejores cuentos y textos periodísticos de Maeve Brennan, una escritora irlandesa colaboradora de Harpers Bazaar y The New Yorker nacida en Dublín en 1917 y fallecida en Nueva York en 1993. En sus cuentos hay elementos autobiográficos, y en las crónicas la brillante creatividad, el ojo crítico y el necesario misterio de una gran narradora, como en El ascensor oscuro: “No tengo mucha simpatía por los ascensores en ningún caso y he desarrollado cierto desagrado por los dos ascensores del hotel donde vivo. Son ascensores autónomos perfectamente corrientes, seguros, pero se comportan como si fuesen peligrosos. Crujen, y cuando se detienen en un piso, dan un salto incontenible y a menudo se detienen en el piso equivocado”.