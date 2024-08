Lo nuevo en libros

De qué se trata: Una vida con las aventuras que incluiría cualquier buena novela derivó en un libro de memorias (historias verídicas), escrito magistralmente y que se leen como una entretenida ficción. Once años debió pasar el escritor británico Salman Rushdie en el anonimato después de ser amenazado de muerte por el ayatolá Jomeini. Las memorias de su alias, Joseph Anton (por Conrad y Chéjov), recogen esos años en los que una fundación musulmana ofreció U$S 2,8 millones por la cabeza del escritor maldito, autor de “Los versos satánicos”, editado en 1989. El libro relata, con toques de humor y dramatismo, los efectos del fanatismo religioso. Rushdie no ahorra detalles de su vida privada, que incluyen las separaciones de sus esposas y el dolor de no ver a su hijo. Eran tiempos en que los editores y traductores de la novela “satánica” eran heridos o asesinados y los amigos del escritor desaparecían o dejaban de serlo. Un debe: un índice onomástico hubiera sido bastante útil.