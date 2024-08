Lo nuevo en libros

De qué se trata : Se sabe que historias del jazz hay muchas, pero la de Ted Gioia es especial. Este músico, productor, crítico e investigador del jazz nacido en Palo Alto, Estados Unidos, en 1957, posee uno de los archivos más voluminosos sobre música negra. Su historia del jazz de 600 páginas ha sido elogiada como uno de los grandes títulos del año, al igual que su trabajo sobre el blues, por “The New York Times”. Desde Nueva Orleans y Chicago, pasando por el popular swing de las big bands en los grandes salones, hasta la bullente Harlem con sus ruidosos boliches de be bop y el abstracto free jazz, este libro destila una clara y didáctica escritura que lo vuelve sumamente simpático de leer. Además, Gioia incorpora un apéndice con una discografía seleccionada que tiene la particularidad de elegir, en lugar de discos, canciones.

Autor: Alan Bennett

De qué se trata: Este escritor británico, más conocido por sus obras teatrales, presenta dos relatos que miran con humor y acidez las conductas de la clase media británica. Primero cuenta la vida de la señora Donaldson, que con 55 años acaba de enviudar de un esposo aburridísimo. A pesar de la negativa de su hija puritana, la protagonista busca trabajo y lo encuentra en un hospital donde tiene que ayudar a interpretar enfermedades. Allí descubre aspectos ocultos de su propia vida, a la vez que comienza a intimar con unos jóvenes a quienes les alquila una pieza. En el segundo relato, “La ignorancia de la señora Forbes”, también hay una señora que se transforma a la vez que conoce los deseos y atracciones de su bello hijo Graham, que se está por casar.

Precio: 560 pesos.

Título: Construir al enemigo (Lumen)

Autor: Umberto Eco

De qué se trata: El ensayista italiano explica en su prólogo que este libro debería haberse llamado “Textos de ocasión”, pero que el editor decidió ponerle el nombre del primer ensayo, más atractivo para los lectores. El texto que abre el volumen y le da nombre, se cuestiona sobre la necesidad de tener adversarios. Lo que comienza siendo una charla con un taxista paquistaní en Nueva York, termina siendo una reflexión sobre Italia: “... Me he convencido de que una de las desgracias de nuestro país, en los últimos sesenta años, ha sido precisamente no haber tenido verdaderos enemigos”. En otros ensayos analiza figuras como las de Dan Brown, Barack Obama, Angela Merkel o el fenómeno Wikileaks.

Precio: 490 pesos.

Título: El americano perfecto. Tras la pista de Walt Disney (Turner Noema)

Autor: Peter Stephan Jungk

De qué se trata: Bastante alejado de la tierna y lacrimógena “Bambi”, de la musical y rimbombante “Fantasía” o de la tristísima historia del elefantito “Dumbo” se ubica este libro sobre el padre de Mickey Mouse y el Pato Donald: Walt Disney. Se trata de una biografía novelada con elementos reales de este hombre tan emprendedor y polémico, y cuenta sus últimos tiempos como estrella empresarial de la animación infantil, desde la voz del ilustrador austríaco Wilhelm Dantine, despedido por el egocéntrico Disney. Las capas más ácidas de su personalidad van apareciendo, como la obsesión por la fama y la preocupación por su propia imagen. Hay episodios reales —su labor en las filas del FBI y su rol en la acusación de militantes comunistas— y también se desarrolla la leyenda de la conservación de su cuerpo congelado.

Precio: 480 pesos.

Título: Amalita. La biografía (Sudamericana)

Autor: Marina Abiuso y Soledad Vallejos

De qué se trata: Desde las reuniones en las casas de la alta sociedad para presentar a las señoritas casaderas, hasta el manejo de la cementera Loma Negra, esta biografía observa con ojos implacables la construcción de Amalia Lacroze de Fortabat, la mujer más rica de la Argentina. Un gran trabajo de investigación de archivo y entrevistas permitió ahondar en los detalles de su vida: sus relaciones con el industrial Alfredo Fortabat, con el poder político democrático y de la dictadura. Una señora de aristas complicadas que permite, además, un recorrido por parte esencial de la reciente historia argentina.

Precio: 490 pesos.

Título: Mundo, tiempos y escritura en la poesía de Marosa di Giorgio (Estuario)

Autor: Hebert Benítez Pezzolano

De qué se trata: La poeta salteña Marosa di Giorgio (1932-2004) dejó una poesía exhuberante construida a través de mundos fantásticos, al estilo de Lewis Carroll en “Alicia en el País de las Maravillas”. En este ensayo se analiza no solo la escritura de Di Giorgio, sino también su figura, por mucho tiempo asociada a una poeta de culto, hasta que por los años 80 atrajo a un público más amplio y fueron habituales sus apariciones públicas en recitales de poesía, en Montevideo y en el extranjero. Lo autobiográfico, lo fantástico y lo real, el poema en prosa y los universos salvajes son motivo de estudio en este trabajo.

Precio: 300 pesos.

Título: Mil otoños (Duomo Nefelibata)

Autor: David Mitchell

De qué se trata: del autor británico de “El atlas de las nubes”, que los hermanos Wachowski adaptaron al cine, llega ahora esta novela histórica que supera las 600 páginas, ambientada en el Japón del siglo XVIII. El libro, que mereció el Premio Commonwealth y fue finalista del Booker, comienza con una descripción del parto complicado de una concubina que dará a luz a un niño muerto y que es atendida por una comadrona llamada Orito, la protagonista del relato. Por otro lado está Jacob de Zoet, un joven holandés que llega a la isla artificial de Deshima, un enclave comercial frente a Nagasaki que fue sede de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Como es de esperar, Jacob y Orito se conocen y enamoran. Pero Orito, quien es hija de un prestigioso médico, desaparece misteriosamente. Le tocará a Jacob descubrir qué sucedió con la muchacha, investigando un pergamino que aparentemente encierra la llave de su paradero. De lectura envolvente, Mil otoños describe el choque de culturas, muestra luchas de poder y le saca jugo al manido costado místico nipón.

Precio: 595 pesos.

