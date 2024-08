Autor: Gabriel García Márquez

De qué se trata: Esta edición es un placer tanto para los jóvenes que todavía no se han acercado al ganador del Nobel como para los adultos que conocen en profundidad su obra novelística pero no cuentística y, por supuesto, para aquellos que han leído los cuentos de García Márquez pero hasta ahora los tenían dispersos. Juntos por primera vez figuran aquí todos sus relatos. Así, el lector goza de un doble nivel de lectura: uno intelectual, desde el que se observa la evolución del escritor y la creciente influencia de Macondo, y otro básico, desde el que se disfruta de la buena escritura provenga de donde provenga. De lo cual aparecen sobrados ejemplos, como el misterioso “Un hombre viene bajo la lluvia”, de 1954, y el claustrofóbico “Solo vine a hablar por teléfono”, de 1978.

Precio: 590 pesos.

Título: Zitarrosa (Estuario Editora)

Autores: Rodolfo Santullo y Max Aguirre

De qué se trata: El encuentro entre Zitarrosa, caracterizado con su traje oscuro, su nariz redondeada y su cigarro humeante, y Onetti de musculosa, lentes cuadrados y un pucho permanentemente atado a sus dedos, es una de las escenas más potentes de este cómic que repasa la vida del cantor en ocho capítulos, con cuadros ilustrados coherentemente en tonos de color ceniza. Sus inicios en la canción, su ascenso al Olimpo de la canción popular uruguaya, su exilio en México, la euforia del retorno y su ocaso reviven entre luces y sombras en el trazo del uruguayo Rodolfo Santullo —autor de vasta trayectoria como integrante del prolífico grupo Belerofonte, afín al rescate histórico nacional en clave de historieta— y el argentino Max Aguirre, fanático declarado de Zitarrosa, autor, entre otras tiras, de “Jim, Jam y el otro” (La Nación), “Alina y Aroldo” (Billiken) y “Veinte verdades” (Fierro).

Precio: 350 pesos.

Título: La muerte del padre (Anagrama)

Autor: Karl Ove Knausgard

De qué se trata: Fue definida como “la más ambiciosa empresa novelística de la literatura escandinava” y comparada con Proust, Musil y Thomas Mann. Sin salirse del tono autobiográfico, este escritor noruego nos trae los detalles de su vida, desde las predilecciones por el rock y las complejas relaciones familiares hasta todas las conclusiones filosóficas que se derivan de sus certeras observaciones. Son 500 páginas pero se leen con la adicción que provoca la mejor escritura. Y atención: es una saga de... seis libros.

Precio: 700 pesos.

Título: ¡Uno! (Reprise)

Autor: Green Day

Billy Joe cumplió 40 años en 2012, y lo festeja con un disco para los púberes que formará parte de una trilogía. Luego de 18 años, el trío californiano volvió a sus raíces punk con un alto olfato pop en un nuevo álbum que remite directamente al sonido del genial “Dookie”, con la distorsión justa para el clásico rasgueo guitarrero machacante de punk, acompañado de la batería y el bajo que subrayan exactamente los mismos golpes. Nuevamente, como en los inicios adolescentes de la banda, tres acordes son suficientes para disparar la descarga de adrenalina, como en “Let Yourself Go”, esa que te hace subir el volumen del equipo, sacudir la cabeza, aporrear la guitarra y patear al gato. El timbre agudo de guitarra de Pete Thownshend en The Who y un fraseo que recuerda a “My Sharona”, de The Knack, se encuentran en ese himno a la inmadurez llamado “Troublemaker”. En un plan más bailable, “Kill The Dj” destila todo el odio irracional contra los muchachos de las bandejas. Puede sonar en un baile de liceo sin que alguno termine con el ojo morado de un codazo. No se puede decir lo mismo de “Loss Of Control”.

Título: Sunken Condos (Reprise)

Autor: Donald Fagen

Sus armonías, sus arreglos y su fusión entre jazz, rock, pop, funk y soul lo han convertido en un músico cuya sofisticación no le ha hecho perder popularidad, por lo cual sigue siendo un referente de la música popular estadounidense no solo como parte del grupo ganador del Grammy Steely Dan sino también como solista. A los 64 años de edad, aquel muchacho judío que nació en New Jersey vuelve con lo que mejor sabe hacer: canciones pegadizas, complejas y hermosas, en las que ningún detalle está librado al azar y en las que sus compañeros de ruta son siempre sesionistas de primer nivel. Esta especie de Stevie Wonder blanco, si Stevie Wonder no cantara tan bien y le gustara más el funk, se destaca particularmente aquí en las contagiosas “Memorabilia” y “I’m Not the Same Without You”, así como en la delicada “Miss Marlene”. El uso de instrumentos como el bajo, la armónica y el Fender Rhodes resulta especialmente disfrutable en un disco fulgurante desde su alucinado y presumiblemente futurista arte de tapa.

Título: Me gusta lo desparejo (Ayuí)

Autor: Freddy Omar Pérez

“Canciones en vías de extinción”. Así define este noble guitarrista nacido hace 51 años en Tacuarembó este trabajo que bucea en los orígenes de la canción campera, el tango, el vals, la tonada y otros géneros criollos hermanados por las seis cuerdas. Habitual acompañante de Malena Muyala, Francis Andreu, Ana Prada y Esteban Klisich, e integrante de El Cuarteto Ricacosa, Pérez condensa su labor como intérprete y autor, dueño de un rico y depurado fraseo guitarrero y de una sólida paleta de recursos armónicos. Sobre ese soporte flota su voz calma de barítono, de vibrato fino, afinación precisa y amplio dominio de la emisión. Grabado en vivo en el Teatro Florencio Sánchez y en la Zavala Muniz, esta obra equilibrada recrea desde un punto de vista contemporáneo piezas de autores populares como Alan Gómez, Homero Manzi, Sebastián Piana y Eustaquio Sosa, y actualiza el legado musical de ambas orillas del Plata. Buena prueba de todo ello figura tanto en canciones emblemáticas como “Milonga triste”, “Naranjo en flor”, como en otras como “El guitarrero”, “Chingolo”, “La Cholita” y “Mi canción de ausencia”.

