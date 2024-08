Lorenzo reafirmó la política económica en una interpelación con atípicas mociones de la oposición que el oficialismo rechazó

Elecciones en Venezuela Mujica dice que no es “creíble” lo ocurrido en Venezuela y asegura que no tiene “nada que ver” con el comunicado del MLN

Además, rechazó que se piense en el congelamiento de los alquileres o en el control de precios para enfrentar la inflación. Sobre el tema alquileres, el jerarca dijo que el gobierno está “preocupado” por sus altos valores y por esa razón anunció que próximamente se enviará al Parlamento un proyecto de ley para corregir esa situación. Los precios de los alquileres “se están ajustando por la evolución de la unidad reajustable y eso crece por encima de la inflación”, cuestionó Lorenzo. “Eso tiene que ser subsanado en beneficio de los inquilinos”, añadió.

Bordaberry anticipó que haría una interpelación “constructiva” y que realizaba esa acción porque hay “alarmas” que llaman a ser prudentes: si bien no se está ante una “crisis inmediata”, existen “nubarrones”.

“Hay que buscar fundamentos que nos permitan reaccionar. No hay que esperar que el avión se estrelle, hay que prevenir. En el avión vamos todos, y el que tiene el control, o debería, es el ministro”, alertó.

Señaló que las tres alarmas son el déficit fiscal, la inflación y el atraso cambiario.

El senador interpelante puso énfasis en la necesidad de “observar y controlar el comportamiento de las empresas públicas”.

“Hasta ayer (martes) cuando preparaba la interpelación —comentó— la única empresa que no tenía déficit era Antel; había dado U$S 67 millones. Pero tengo malas noticias: parece que como ganó U$S 67 millones y no quiere contribuir a bajar el déficit, Antel va a cambiar el objetivo que la Constitución le asigna y va a construir un estadio de basquetbol. ¡Es lo que faltaba!”.

Luego se refirió a las pérdidas de otras empresas públicas, en especial de Ancap que, dijo, “lidera la revuelta de salir del control” del Ministerio de Economía. “Ancap nos vende uno de los combustibles más caros del mundo y pierde U$S 150 millones y proyecta perder 363 millones”.

Sobre la inflación mostró su preocupación por cómo repercute en el bolsillo de la gente.

Mientras en la barra del Senado se acomodaban los ministros Luis Almagro (Relaciones Exteriores), Enrique Pintado (Transporte), Liliam Kechichian (Turismo), el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gabriel Frugoni, el secretario y el prosecretario de la Presidencia, Homero Guerrero y Diego Cánepa, Bordaberry se refirió a los problemas que se han registrado en la interna del gobierno en cuanto al rumbo de la política económica. Remarcó que “falta respaldo” al ministro Lorenzo. “Si vemos tormentas en el horizonte, si se están prendiendo en el tablero luces de déficit, inflación, atraso cambiario, no puede ser que haya dos personas peleándose por quién maneja el avión de la economía. (…) La institucionalidad de la conducción económica está para que recaiga en el Ministerio de Economía actuando con el presidente. La excesiva sectorización del partido de gobierno aumenta el déficit fiscal, repercute en la economía, en la inflación”, apuntó, y para fundamentar esta frase se refirió a un trabajo hecho por el propio Lorenzo junto con Diego Aboal y Gabriel Oddone en 2002.

Al respecto Lorenzo consideró que el Ministerio “propone la política, pero el proceso de toma de decisión presupuestal tiene muchos más ingredientes que los simplismos de que uno está en un cuadro de mando manejándolo todo. No se puede manejar la política económica con piloto automático”.

Principal problema.

Lorenzo realizó una larga intervención sobre la situación general del país. En ese aspecto, rechazó que Uruguay crezca porque tiene “viento de cola”. “Tenemos una fuerte depreciación del dólar y el euro, una crisis internacional de enorme significación en 2008 y 2009, una crisis económica y financiera en la zona euro, trabas y distorsiones al comercio bilateral, dificultades de acceso a muchos mercados internacionales”, indicó y llamó a “desterrar” la idea “de que lo que hacemos nosotros no importa”.

En cuanto a la situación del déficit, el ministro argumentó que se produjo por gastos extraordinarios y defendió a las empresas públicas. Explicó que en el caso de UTE se resolvió que los costos de generación de energía no fueran trasladados a las tarifas. De lo contrario la tarifa se habría “duplicado”. Anunció además, que la política de beneficio a los buenos pagadores que realizó UTE se volverá a aplicar a fin de año.

En cuanto a la inflación (ver nota en página 27), Lorenzo dijo que es “el principal problema macroeconómico que el Uruguay tiene”. En esa línea, acotó que se han sufrido “presiones inflacionarias domésticas y externas” y que para ello se tomaron medidas como un acuerdo de precios con los supermercados, una rebaja del precio de la carne bovina y del pollo, y el manejo de las tarifas públicas.

Asimismo, sostuvo que el gobierno no tiene previsto “realizar ningún” ajuste fiscal y que el proyecto de Rendición de Cuentas se elaborará teniendo en cuenta una situación “fiscal prudente, cuidadosa y responsable”.

En cuanto a la relación del ministerio con las empresas públicas, Lorenzo señaló que la secretaría tiene a su cargo el análisis y aprobación de los presupuestos de los entes y servicios. En ese sentido, al ser consultado sobre la anunciada construcción del “Antel Arena” en el predio del derrumbado Cilindro Municipal, Lorenzo contestó que los entes definen qué proyecto priorizar de acuerdo con su “previsión presupuestal”.

Desde el punto de vista político, Lorenzo destacó el respaldo y el “grado de compromiso” de los legisladores oficialistas con las acciones del gobierno.

Agregó que la política económica “representa a todo el gobierno y a todo el Frente Amplio. El gobierno se ha constituido sobre la base de compromiso después de procesar las discusiones. En el Frente Amplio no hay pensamiento único. No creo que ningún compañero piense que la discusión y la iniciativa sea un menoscabo para la actividad de ninguno de los ministerios”.

Política

2013-04-04T00:00:00

2013-04-04T00:00:00