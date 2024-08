Los 20 años de trayectoria del “caballero de la derecha” en Buquebus

Calvo se presenta allí como un licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Belgrano, con un master en finanzas en la Universidad de Buenos Aires, un posgrado en Management en la Universidad Argentina de la Empresa, otro en Gestión de Calidad de la Universidad de Palermo y que realizó un Seminario Latinoamericano de Administración Estratégica en Montevideo.

En cada uno de sus 20 años de trayectoria profesional trabajó para alguna empresa de Buquebus.

Entre 1992 y 1998 trabajó para Buquebus Río de la Plata. Allí se desempeñó como gerente de compras del Grupo Buquebus, consejero y director general de la empresa de catering del grupo, gerente de Servicios de a bordo de Buquebus y hasta fue director de la revista de a bordo de la naviera, “Estribor Magazine”.

A partir de mayo de 1998 y hasta marzo del 2000 Calvo fue director general adjunto de Buquebus España.

Entre el 2000 y el 2007 el “caballero de la derecha” se desempeñó en distintas empresas vinculadas al grupo. Fue consejero, delegado y CEO de Buquebus España; consejero en Med Seaways (participada por el Grupo Buquebus); presidente de Compañía Naviera de Ceuta (participada por Buquebus España); consejero, delegado y CEO de Buquebus Holding; administrador de Avemar Turismo (participada por Buquebus España); y consejero, delegado y CEO de Buquebus Maroc.

En abril de 2012, Calvo sostenía que en ese momento se desempeñaba como “asesor independiente para compañías del sector marítimo como Grupo Buquebus Río de la Plata y Marítima del Estrecho (España) entre otros”. Además era entonces administrador de Buquebus Italia y director general de Med Ferrys.

El 19 de marzo de 2013, luego de que se supiera el vínculo con López Mena del hombre que había ofertado en la subasta en representación de Cosmo, Martiner decidió retirar su nombre de la solicitud para operar una línea entre Colonia y Buenos Aires. “Finalmente se manifiesta que se ha tomado la decisión de sustituir el nombre del señor Hernán A. Calvo Sánchez por el del señor Delmar Pereira Landeira”, figura en el punto cuatro del documento.

Mientras el currículum completo de Calvo descansaba en un expediente en el Ministerio de Transporte, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, afirmaba ante la Justicia que nunca había escuchado hablar de Cosmo ni del hombre que representó a la empresa en la subasta. También dijo que desconocía cuál era la empresa que había acercado el empresario López Mena (Búsqueda N° 1.691).

Si bien no dijo desconocer a Calvo, el ministro de Transporte, Enrique Pintado, relativizó el hecho de que el hombre se presentara a la subasta con su segundo nombre y apellido.

“En una subasta uno no le pregunta a quien entra dónde trabajó, de quién es pariente. No hacemos un identikit. Nosotros lo que hicimos fue un remate de aviones (...). Son costumbres. No le pregunto a la gente qué apellidos usa. Creo que no es delito, usar el apellido que se quiera. Son costumbres. En Brasil —estamos acá en la frontera— la gente dice Pelé, y es Ayrton do Nascimento que se llamaba el hombre. Sin embargo él firmaba Pelé y se autodenominaba Pelé. Entonces, lo importante es que es una persona real que levantó la mano”, dijo en una entrevista con Canal 12 días después de la subasta, errando en el nombre del exfutbolista Edson Arantes do Nascimento.

Información Nacional

2014-02-27T00:00:00

2014-02-27T00:00:00