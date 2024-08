Los hijos de Hiroshima

Tanto Ginger como Rosa comparten muchas cosas, y luego se verá cómo también comparten algo que estaba fuera del libreto, al menos para Ginger. Se meten en la bañera para encoger los jeans, se alisan el pelo con la plancha, fuman sus primeros cigarrillos, coquetean con los muchachos, pero Ginger empieza a inquietarse demasiado por la amenaza de la guerra nuclear, se angustia con la crisis de los misiles de Cuba y se enrola en manifestaciones de protesta que la llevan a la cárcel. La diferencia con Rosa es que ésta prefiere rezar, no militar activamente, y perseguir hombres mayores. Y por ahí anda el mismísimo Roland (Alessandro Nivola), que ahora vive solo y le da alojamiento a Ginger, peleada con su madre (Christina Hendricks) que, para variar, no la comprende. Lo que Ginger no percibe inmediatamente es que su padre es un inmaduro, un adolescente que no terminó de crecer, un irresponsable. En medio de su crisis personal, es lo peor que le podría pasar a esta muchacha inquieta, rebelde, contestataria y aterrada.