Los últimos cuatro presidentes coincidieron en que el Mercosur debe cambiar y que para Uruguay es clave abrir nuevos mercados

El embajador de Corea estaba sentado en la segunda fila y con su moderno celular sacó varias fotos. A su lado, una asistente tomaba nota de lo que los cuatro ex presidentes de Uruguay —desde el retorno a la democracia en 1985— decían sobre la situación actual y el futuro del Mercosur. El representante del gobierno coreano, así como algunos medios extranjeros y más de 200 personas, no quería perderse una actividad que se realizó en la noche del martes 6 en la Casa del Partido Colorado calificada como “histórica” y que motivó el “orgullo” de dirigentes políticos, porque Uruguay puede juntar a un grupo de ex mandatarios que pertenecen a tres partidos.