MPP, comunistas y las bases dispuestos a que Plenario trate los fallos del Tribunal de Ética no resueltos, entre ellos Sendic

El presidente del Frente Amplio , Javier Miranda, lo plasmó de una forma gráfica. “Mientras siga sin resolverse, los periodistas me seguirán preguntando”. El tema, desde hace meses, no es otro que la situación del exvicepresidente Raúl Sendic. El líder de la Lista 711 mantiene su intención de presentarse en las próximas elecciones y eso es un problema en la interna frenteamplista.

Pero conforme pasó el tiempo y con la intención de Sendic de seguir en el ruedo, las preguntas sobre cuál sería la postura que tomará el Frente Amplio y por qué no sancionarlo se volvieron recurrentes. Miranda ya manifestó públicamente que no se puede tapar el sol con un dedo y que la fuerza oficialista deberá decidir. De hecho, el presidente de la coalición de izquierda intentó convocar un Plenario Nacional que analizara el dictamen sobre Sendic y otros 13 casos en los que el TCP falló pero que aún no fueron analizados por los delegados frenteamplistas. Sin embargo, no contó con los apoyos para que se realizara.