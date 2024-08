MSP trabaja a “contrarreloj” para ajustar decreto de etiquetado de alimentos, ante objeciones de Cancillería y Economía

Una complicación extra es el tiempo disponible para corregir el texto. Es que, según los informantes, se trabaja “a contrarreloj” para salvar las objeciones, de modo que el proyecto de decreto (que data de junio del año pasado) se apruebe antes de que el presidente Tabaré Vázquez participe en una reunión de la Organización de las Naciones Unidas sobre enfermedades no transmisibles prevista para fines de setiembre. Se estima que el mandatario sea uno de los principales oradores del encuentro, lo que sería una oportunidad para aludir al etiquetado de alimentos como un avance concretado.

Ya en octubre del año pasado, durante una conferencia internacional realizada en Montevideo por la Organización Mundial de la Salud sobre enfermedades no transmisibles, Vázquez se refirió al “daño enorme” que genera la industria de alimentos y bebidas en la obesidad de la población. En esa oportunidad, también expuso su conocida posición en contra de la industria multinacional tabacalera. “Nos oponemos al comercio que antepone su interés de lucro, por encima del derecho a la salud”, enfatizó el presidente.

Según los informantes, el decreto que Vázquez firmó este lunes 6 sobre el etiquetado genérico de los cigarrillos podría estar vinculado con el “apuro” de tener alguna medida que avance en ese sentido y pueda presentar en el foro internacional del próximo mes.

La nueva normativa para las cajillas elimina la referencia a las marcas en el interior y exterior del producto y establece que el MSP determinará la forma, color, material, tamaño y diseño de los envases y envoltorios, la ubicación de las leyendas, entre otras exigencias, con el objetivo de “reducir el atractivo del producto para el consumidor”.

Un proyecto muy criticado.

Los cues­tio­namientos empre­sariales al rotulado de alimentos procesados, tanto de importadores como de fabricantes, apuntaron desde el inicio a sobrecostos en el embalaje, dado que se trataría de una norma “aislada” de la realidad del comercio regional y a los límites para la reformulación e innovación en los productos. En ambos casos, señalan que la medida estigmatizaría a muchos alimentos y ello redundaría en una “importante” caída en las ventas (Búsqueda Nº 1.922 y 1.929).

Las gremiales de comerciantes y de industriales también advirtieron sobre el aumento de los precios que traería aparejada la medida.

Los cues­tio­namientos empre­sariales al rotulado de alimentos procesados, tanto de importadores como de fabricantes, apuntaron desde el inicio a sobrecostos en el embalaje.

Entre la comunidad científica, el proyecto de decreto también reunió críticas técnicas y de forma, ya que no hubo debate con las autoridades ni con la industria.

En junio la Facultad de Química de la Universidad de la República, por ejemplo, señaló que el proyecto del gobierno asume una relación directa entre el consumo de alimentos procesados y el desarrollo de la obesidad y las enfermedades no transmisibles que no corresponde, ya que en ello inciden múltiples factores (preferencias del consumo, educación nutricional, actividad física, etc.).

Entre la comunidad científica, el proyecto de decreto también reunió críticas técnicas y de forma, ya que no hubo debate con las autoridades ni con la industria.

Además, criticó que se excluya la obligación de informar sobre el contenido nutricional de los alimentos no envasados o los que se empaquetan en presencia del cliente, entre otras observaciones técnicas relativas a los valores límite de la dieta diaria.

Ese posicionamiento contrasta con el apoyo que el mes pasado realizaron a la iniciativa especialistas internacionales —expertos en obesidad— mediante una carta dirigida a Vázquez, según informó la Presidencia de la República.

Información Nacional

2018-08-09T00:00:00

2018-08-09T00:00:00