Marvel lo hizo de nuevo

¿Qué se puede esperar de una película producida por Marvel? Hulk, X-Men, Thor, Capitán América, el Hombre Araña y por supuesto Iron Man. En “Los Vengadores” juntó a varios de ellos y logró un taquillazo descomunal. Cada uno por separado es un éxito asegurado. La franquicia parece no tener fin y ahora, con esta tercera entrega de Iron Man, no hay duda de que es como tener ya la plata en el bolsillo. No falta nada. Hasta Gwyneth Paltrow (Pepper Potts), que en la segunda entrega no tenía un papel muy lucido, extiende aquí su participación, contando siempre con la presencia imprescindible de Robert Downey Jr. (que ya debe de tener el futuro asegurado, aunque no haga ninguna otra película en el resto de su vida), la vuelta de Don Cheadle como su lugarteniente James Rhodes y de Rebecca Hall como la Dra. Maya Hansen. Los efectos especiales son siempre de primera y el sistema 3D es una molestia, porque persiste en sepultar en penumbras lo que costó muchos millones y debería tener un lucimiento más acorde con su abultado presupuesto.