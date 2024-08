Más del 90% de las personas en situación de calle tienen anotaciones policiales

Consultado por Búsqueda, el director de la Dinali, Jaime Saavedra, sostuvo que “la magnitud de la problemática” supera las posibilidades del organismo. “En ningún lugar del mundo está previsto que las políticas pospenitenciarias atiendan todos los requerimientos de quienes salen de prisión. En los últimos tres años salieron seis mil personas por año y la mayoría lo hace sin vivienda, sin trabajo, sin educación, sin familia, con adicciones... Nuestra población objetivo tiene un combo completo de problemas durante toda una vida, que obviamente nosotros no podemos resolver”, afirmó. “Si Jaimito no tiene educación ni capacidades, no es un problema del Ministerio del Interior”, ejemplificó.