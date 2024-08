Mayoría necesaria en el Senado para sustituir al fiscal de Corte está lejos de lograrse y Fiscalía procura adoptar perfil más bajo

Fiscalía Mónica Ferrero no autorizó realizar una pericia internacional al celular de Astesiano

Con el objetivo de lograr los acuerdos necesarios en la mira, que permitan suceder a Gómez, desde el gobierno de coalición comenzarán la semana que viene con reuniones políticas para evaluar “perfiles” de posibles alternativas, en donde prime el “aspecto técnico” de las personas, según confirmó a Búsqueda una fuente del Partido Nacional.

Sin embargo, si bien el Frente Amplio entiende que se debe buscar un fiscal de Corte definitivo, no se sentará a “negociar” hasta que haya “tranquilidad” en torno a la institución y dejen de sucederse “ataques improcedentes” contra el Ministerio Público, dijo a Búsqueda el senador Charles Carrera. “Hasta que no haya paz, no es el momento”, afirmó.

De todas formas, hay coincidencia en el “desafío” de hallar a una persona “neutral” como fiscal de Corte, que pudiera ser un fiscal, un juez o un técnico especializado.

Frente a los últimos sucesos, Gómez definió “bajar el perfil” de la institución, según informaron a Búsqueda fuentes cercanas a la Fiscalía de Corte.Además, manifestaron que el jerarca del organismo considera que renunciar sería la “última situación” porque no sería “serio” abandonar el cargo sin que antes el sistema político alcance una “solución”.

Sobre la actuación de Gómez, Carrera aseguró que desde el Frente Amplio consideraron en la bancada del lunes 20 que el fiscal de Corte “hizo bien” al trasladar a Fossati, porque como jerarca tenía que “poner la casa en orden”. Además, cuestionó las opiniones realizadas por los senadores Jorge Gandini, Graciela Bianchi y Sebastián da Silva por considerar que opinar “con tanta dureza” genera una “degradación de la institucionalidad y un daño terrible a la democracia”. Gandini dijo que es “insólita” la decisión, Bianchi que se “partidizó” y Da Silva que existe una “cultura de cancelación” para “encubrir a dirigentes de izquierda”.

Para el frenteamplista, las críticas permanentes desde algunos integrantes de la coalición revelan una “lógica” de querer instalar la necesidad de un triunvirato al frente de la Fiscalía debido a los conflictos que se registran. Esta iniciativa, que es cuestionada por Gómez, el Frente Amplio y expertos en derecho procesal porque “politizaría” al organismo, fue inicialmente planteada en un proyecto de ley en 2020 por el diputado del Partido Colorado Gustavo Zubía y apoyada por Cabildo Abierto.

Consultado por Búsqueda al respecto, Zubía aseguró que es “muy necesario” que se concrete el proyecto, que lo seguirá impulsando, pero que en el contexto actual “cambió” la situación y llegaría “tarde”.

“Presentarlo en el 2020 para que saliera en 2021 era racional. Presentarlo en 2023 para que salga en 2024, en medio del año electoral, me parece tenebroso”, afirmó, porque considera que “se van a juntar las disputas políticas con las técnicas”, en el marco de la campaña por las próximas elecciones.

Sobre las acusaciones de posible politización de la Fiscalía, Zubía indicó que “siempre” ha sucedido, porque “todo gobierno nombra un fiscal en orientación semejante a él” y que si hubiera tres personas al frente del Ministerio Público “es una mayor democracia” porque tendrían que “conversar entre las tres”.

Desde el oficialismo, el senador Guido Manini Ríos de Cabildo Abierto había planteado que el partido está a favor de un triunvirato para conducir la Fiscalía. Mientras, la nacionalista Bianchi se mostró en el mismo sentido y consideró que de esa forma sería más “factible” lograr un acuerdo con la oposición para dirigir la institución. Sin embargo, no se trata de una propuesta que tenga el apoyo del Partido Nacional en su conjunto.

Por otro lado, Bianchi afirmó en los últimos días que ha mantenido conversaciones con legisladores del Frente Amplio para intentar llegar a un acuerdo para nombrar un fiscal de Corte y a su adjunto. Al respecto, Carrera aseguró que la senadora es una “negociadora que se autoproclama” y descartó que se sienten a negociar con ella si mantiene el “perfil” de las críticas hacia Gómez y la Fiscalía.

Desde el Partido Nacional, en tanto, indicaron que Bianchi no es la “interlocutora” y que el asunto es manejado por la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y el senador Gustavo Penadés.

Mientras los distintos partidos políticos discuten sobre la situación actual de la Fiscalía y el futuro adecuado para su conducción, las investigaciones del “caso Astesiano” avanzan en manos de la fiscal Sabrina Flores, que sustituyó a Fossati a partir de su traslado. Para esta semana estaba prevista una audiencia por la causa de espionaje, que fue suspendida a pedido de la fiscal, quien ha preferido no hacer comentarios sobre el “caso Astesiano” y mantener un bajo perfil.

Carrera aseguró que la suspensión de la instancia es algo “razonable” debido a que la fiscal comenzó a encabezar esta semana las investigaciones y espera que “tome las riendas en el asunto” para avanzar con las indagatorias. Continúan abiertas las causas en torno a los pasaportes, la indagatoria por encubrimiento de Leal, las denuncias por espionaje político, además de irregularidades en la actuación de la Policía y la filtración de información a la prensa.

A diferencia de Fossati, quien ha manifestado su posición en reiteradas circunstancias a través de su cuenta de Twitter, incluso cuestionando falta de apoyo por parte de la Fiscalía, el trabajo de la Policía y consideraciones realizadas por políticos, Flores no se ha manifestado en relación con las investigaciones que tiene a su cargo.

“Lo que va a permitir (el cambio de fiscal) es que se siga trabajando, aspiramos, sin tanto ruido mediático”, dijo Juan Gómez, tras presentar a la nueva fiscal del “caso Astesiano”.

Una de las primeras situaciones que provocó controversia con Fossati cuando ya estaba a cargo de la causa se registró en setiembre del año pasado, en el momento que Gómez recibió un documento con capturas de pantalla de supuestos “Me gusta” de la fiscal en Twitter a varias publicaciones que demostrarían su supuesta simpatía por el Partido Nacional. Entre ellas estaban un nota periodística que informaba sobre la decisión del presidente Luis Lacalle Pou de flexibilizar la política antitabaco, una publicación de la esposa del presidente sobre su proyecto Sembrando y un tuit de 2020 de Argimón donde felicitaba a Cristina Morán por haber sido considerada ciudadana ilustre. Gómez creyó la versión de Fossati, quien aseguró que había sido falsificada su cuenta y le restó importancia a lo sucedido.

Luego, otro de los episodios que produjeron cuestionamientos y evidenciaron diferencias entre Gómez y Fossati fueron los sucesivos pedidos públicos de la fiscal de ser trasladada de Fiscalía a través de correos electrónicos dirigidos al fiscal de Corte subrogante y en medios de comunicación. Al respecto, Gómez aclaró en noviembre de 2022 y a través de un comunicado el 14 de marzo de 2023, donde consideró que el pedido no fue solicitado por el mecanismo correcto, que debía ser una abstención de forma justificada.

