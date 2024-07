Mensajes por WhatsApp y tensas reuniones mano a mano marcaron el alejamiento definitivo de Pedro Bordaberry de la política

Cuando el senador Pedro Bordaberry entró a la sede de Ciudadanos ubicada en Luis Lamas casi Pereyra de la Luz, el viernes 26 de julio a las once y media de la mañana, ya tenía claro que su alejamiento de la política era inminente.

—Te vengo a avisar que no voy a abrir una lista —dijo el senador. Y de inmediato le explicó a Talvi que la idea original del encuentro era preguntarle su opinión sobre la posibilidad de presentar una lista propia al Senado y Diputados.

—Pero me enteré, lamentablemente, que ayer hablaste con Sanguinetti para que me convenciera de que no saque la lista —añadió.