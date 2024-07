Ministros, subsecretarios y directores de empresas públicas hicieron casi 200 viajes al exterior; el viático promedio fue de unos U$S 1.750

Los entes y servicios descentralizados consultados, en general, sí dieron datos concretos, aunque en ningún caso se informó en detalle los consumos u otros gastos realizados por sus directores. Hasta esta semana Ancap, UTE y AFE no habían dado respuesta al pedido de datos.

De las respuestas recibidas y de las resoluciones del Ejecutivo autorizando los viajes surge que los que más viajes hicieron fueron Rodolfo Nin Novoa (Relaciones Exteriores), con 32, y luego Liliam Kechichian (Turismo) y Danilo Astori (Economía) con cerca de una docena cada uno; Ernesto Murro (Trabajo) solamente salió una vez.

Bergara sobresalía a nivel de los entes; llevaba 19 viajes hasta el momento en que se contestó el pedido de acceso (aunque en los últimos días de julio hizo otros dos).

Una de las misiones más costosas fue realizada por la titular de Turismo a una feria en Miami, que entre pasaje y viático rondó los U$S 10.000. Otra fue un viaje de cuatro días a Londres hecho por la entonces directora del BROU Silvya Naveiro que salió casi U$S 8.700, sobre todo por el pasaje aéreo.

Considerando las 199 salidas al exterior realizadas en lo que va del período de gobierno por ministros, subsecretarios y directores de entes, el viático total promedio fue de U$S 1.742.

Para gastos Astori llevó unos U$S 4.600 cuando estuvo en París, al igual que Nin Novoa, Kechichian fue con $ 3.461 a un evento en Milán y su subsecretario, Benjamín Liberoff, recibió U$S 5.506 para viajar a Londres. Carolina Cosse (Industria) tuvo un viático de U$S 3.125 para ir a una conferencia en Melbourne. Y Aguerre llevó U$S 6.500 cuando estuvo en Moscú.

Del proyecto de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal que discute el Parlamento surge que en 2015 la administración central gastó cerca de U$S 2,5 millones en pasajes al exterior y otros U$S 4,7 millones en viáticos fuera del país.

Los viajes de servicio al exterior por parte de funcionarios de la administración central que impliquen el pago de pasajes o viáticos deben ser autorizados por el Poder Ejecutivo. Es un rubro en el que los últimos gobiernos buscaron ahorrar limitando los integrantes de las misiones, por ejemplo.

La política de viáticos está regulada por varios decretos. El importe diario se determina en función de una escala establecida por Naciones Unidas (ONU) según la ciudad. En el caso del presidente de la República, los ministros, subsecretarios y funcionarios de rango equivalente, el monto en general se incrementa sobre dicha escala. Si ellos presiden las delegaciones, el Poder Ejecutivo puede asignar una partida complementaria sujeta a rendición de cuentas.

Lo más común es que las resoluciones que involucran a ministros y subsecretarios informen el motivo del viaje, los días de misión y, en algunos casos, cuánto costó el pasaje. No siempre se detalla el viático asignado ni qué cubre exactamente (en algunos casos abarca el costo del hotel).

Cancillería.

Por la característica de su tarea, el ministro y el subsecretario de Relaciones Exteriores son los que acumulan más misiones al exterior: casi 50 en lo que va del período.

Con viajes casi todos los meses, el canciller Nin Novoa visitó cerca de 20 países —Argentina, Brasil, Bélgica, Chile, Costa Rica, Cuba, China, Estados Unidos, Ecuador, Italia, India, México y Perú, por ejemplo—, algunos más de una vez. De las resoluciones disponibles surge que para sus 32 viajes llevó, en total, unos U$S 34.800 de viáticos.

El subsecretario José Luis Cancela visitó 17 ciudades de cuatro continentes; Nueva York fue el destino más repetido, por actividades de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En viáticos se le asignaron cerca de U$S 32.100, en total.

Economía.

El primer destino en esta segunda etapa como jefe de Economía fue de los más lejanos: Astori viajó a Busan, Corea del Sur, a la asamblea anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con un viático de U$S 3.251 para seis días.

Para los cuatro días que estuvo en abril de 2015 en Washington DC, con motivo de la asamblea del FMI, llevó U$S 2.033.

Cuando fue a Asunción el 7 de agosto del año pasado el ministro no llevó viáticos, ya que, según la resolución, el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) cubriría todos los costos.

Del 26 al 29 de setiembre estuvo en Nueva York para la Asamblea General de la ONU con un viático de U$S 2.724 —que en parte usó para pagar el hospedaje.

A comienzos de octubre el subsecretario Pablo Ferreri asistió a una reunión con 43 embajadores en Buenos Aires; se le asignaron como viático U$S 1.152 para tres días.

Astori acompañó a fines de octubre y principios de noviembre a Vázquez en su visita a Francia y Japón; llevó, para el hotel y otros gastos, U$S 4.656 (para seis días) y U$S 1.660 (cuatro), respectivamente.

El ministro cerró 2015 con un viaje a Asunción para asuntos del Mercosur.

En lo que va de 2016, Astori visitó seis países: Argentina, Cuba, Panamá, Bolivia, Francia y Estados Unidos. Salvo Santa Cruz, los destinos siempre fueron ciudades capitales.

El 28 de enero estuvo en Buenos Aires para participar en una asamblea del Fonplata con U$S 38 como viático. Visitó otra vez la capital argentina el 18 y 19 de julio para un evento de la CAF; llevó para gastos U$S 491.

A La Habana, donde asistió a la Feria del Libro del 10 al 15 de febrero, recibió para gastos poco más de U$S 1.500.

En Panamá estuvo el 15 de marzo en un foro de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina; la resolución respectiva no informa el viático.

Santa Cruz, en Bolivia, fue el destino del ministro entre el 31 de marzo al 1º de abril. Allí disertó en un seminario sobre las economías chicas de la región y llevó unos U$S 570 para viáticos.

Cuando estuvo en Bahamas para la asamblea de gobernadores del BID, del 6 al 12 de abril, fue con U$S 2.751 para gastos. A París, a donde estuvo del 31 de mayo al 3 de junio para un foro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), llevó U$S 1.888 de viático.

Ferreri viajó tres veces en lo que va de 2016. Para un evento de la OCDE estuvo ocho días también en París, un destino que tiene asignado un viático diario de U$S 472.

Del 22 al 25 de mayo el subsecretario fue a Washington a una conferencia sobre temas tributarios con un viático de poco más de U$S 600; el pasaje y el alojamiento corrieron por cuenta del Banco Mundial. Llevó la mitad de esa cifra, aproximadamente, cuando viajó a Asunción —del 19 al 21 de junio— para exponer sobre al experiencia uruguaya en materia de transparencia fiscal.

Turismo.

La titular de Turismo integra el podio de los ministros que más han viajado en lo que va del período de gobierno.

Kechichian hizo su primera misión a Miami, del 15 al 30 de marzo de 2015 para la feria Seatrade Cruise Shipping. El pasaje costó U$S 7.303 y se llevó un viático de U$S 2.545,20; no devolvió dinero, surge de la respuesta al pedido de acceso a la información. Ese fue el viaje más caro que hizo, aunque para la Expo Milán 2015 —del 22 al 29 de agosto— llevó un viático mayor, de $ 3.460,8. A su vez, el costo para el Estado de su asistencia a la Feria IBTM World y los Premios Internacionales de Comunicación Turística Picot 2015, en Barcelona y Madrid, rondó los U$S 5.320, sumando pasajes aéreos y viáticos.

De los 13 viajes que hizo la ministra hasta ahora en misión oficial, solamente figuran viáticos devueltos en cinco. Según la respuesta al pedido de acceso, el más reciente fue a Buenos Aires, donde estuvo dos días para un evento relacionado con los Premios Platino del cine iberoamericano; llevó U$S 1.064 y devolvió U$S 215.

De Liberoff no se indican viáticos reintegrados de las 15 ciudades visitadas; el viático más abultado fue para su viaje a Londres a la Feria Internacional de Turismo 2015, a donde llevó U$S 5.506,2. Además, le asignaron U$S 4.893 para gastos cuando asistió a la exhibición del aceite de oliva en Madrid y a la Feria Mundial de Turismo de Berlín (del 1º al 15 de marzo de 2016).

Trabajo.

De las resoluciones publicadas por la Presidencia de la República surge que el titular de Trabajo y Seguridad Social solo cumplió una misión oficial al exterior. El 24 y 25 de febrero pasado, Murro estuvo en Bogotá en un seminario sobre “Protección social para la paz”. El vuelo costó U$S 2.504 y el viático fue de U$S 546.

El subsecretario Nelson Loustanau viajó a Ginebra dos veces —en marzo de 2015 y en el mismo mes de 2016—para participar en reuniones del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo. Para ir este año se gastaron U$S 2.020 en pasaje aéreo y el viático asignado ascendió a unos U$S 2.600.

También asistió a la cumbre regional de la Seguridad Social celebrada del 11 al 13 de abril pasado en Ciudad de México. Se le concedieron U$S 1.344 de viáticos.

Ese jerarca ya había estado en México —precisamente en Cancún— en diciembre, cuando se realizó una conferencia de ministros de Trabajo de la OEA. El vuelo costó U$S 1.479 y de viáticos llevó U$S 1.282.

Ganadería.

El ministro de Ganadería tuvo en mayo de 2015 su primera misión oficial en este período: fue a Santiago de Chile para una reunión del Consejo Agropecuario del Sur. Llevó U$S 1.885 de viáticos para cinco días.

Unos días antes, el subsecretario, Enzo Benech, había ido a un cónclave con colegas del Mercosur y de la Alianza del Pacífico, en Brasilia. Para gastos dispuso de U$S 300.

En junio de 2015, Aguerre estuvo en Italia en un foro agrícola y manteniendo reuniones por temas comerciales; el viático para seis días totalizó U$S 5.197. En diciembre viajó a Francia para la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

En febrero de este año el ministro estuvo en Moscú participando en otra feria comercial y en reuniones con su par ruso de Agricultura, Alexandr Tkachov, para firmar un acuerdo bilateral de cooperación. Llevó U$S 6.500 de viáticos; el pasaje costó U$S 5.445.

Mides.

Desde marzo de 2015 hasta junio pasado, la titular de Desarrollo Social, Marina Arismendi, viajó en dos ocasiones. La subsecretaria Ana Olivera no realizó ninguna misión al exterior.

Arismendi fue a Lima, Perú, entre el 2 y el 4 de noviembre de 2015 para participar en la Primera Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, organizada por la Cepal. Y el 19 de mayo pasado viajó a Buenos Aires a la Conferencia de Alto Nivel en Políticas de Protección Social en Latinoamérica, organizada por el Banco Mundial. En ambos casos no hubo gasto para el Estado, ya que las actividades fueron financiadas por los organizadores.

Transporte.

No figuran resoluciones registrando misiones oficiales al exterior en lo que va del período del ministro de Transporte, Víctor Rossi. El subsecretario, Jorge Seteleich, hizo dos, ambos por temática relacionada con hidrovías.

En octubre de 2015 viajó cuatro días a Brasilia y llevó U$S 756 de viáticos, y del 6 al 8 de abril pasado estuvo en Santa Cruz de la Sierra con U$S 857 para gastos.

Vivienda.

Eneida de León, ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, viajó en tres oportunidades desde que asumió el cargo.

Fue primero a Nueva York —del 22 al 30 de setiembre— para un evento sobre el “Convenio de Minamata”, en el marco de la nueva agenda de Desarrollo de la ONU. El total de viáticos asignado para la estadía ascendió a U$S 3.478.

El siguiente viaje fue a París, entre el 6 y el 12 de diciembre, para una conferencia sobre cambio climático también de la ONU (a la que también asistió Aguerre). El pasaje costó U$S 1.670 y como viático se le asignaron U$S 3.116.

Entre el 29 de marzo y el 1º de abril pasado estuvo en Cartagena en un foro de ministros de Medio Ambiente. El viaje no supuso gasto para el Estado.

El subsecretario Jorge Ruck participó del 17 al 21 de octubre de 2015, en la ciudad hondureña de Tela, en una conferencia sobre desarrollo sustentable. Se gastaron U$S 1.870 en pasaje aéreo y el jerarca recibió U$S 343 como viático.

Industria.

Entre marzo de 2015 y junio de 2016, la ministra y el subsecretario de Industria, Energía y Minería realizaron diez y cinco viajes, respectivamente, según las resoluciones publicadas por la Presidencia.

En 2015, Cosse integró la comitiva a Brasilia acompañando a Vázquez, fue a Santiago de Chile para exponer en un evento comercial de la industria de las TIC, y al mes siguiente viajó a Viena invitada por la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial; en ese último caso la resolución señala que los viáticos corresponden a seis días pero no se especifica monto.

En octubre estuvo en La Habana, en noviembre en Melbourne y en diciembre en Tokio, donde asistió a la International Robot Exhibition 2015.

Según las resoluciones, en 2015 recibió viáticos por U$S 6.845 y el gasto en pasajes fue de U$S 12.950. En lo que va de 2016 los viáticos totalizan U$S 3.496 y en vuelos se pagaron U$S 8.012: este año, la ministra viajó a Buenos Aires a la asunción del presidente argentino Mauricio Macri, a París para participar como expositora del octavo “Foro económico internacional de América Latina”, y a Cancún, para el “Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones”.

El subsecretario Guillermo Moncecchi viajó dos veces a Brasilia por las negociaciones del acuerdo automotor con Brasil, que se firmó en diciembre de 2015. Fue también a Quito para un congreso sobre asuntos energéticos y a Ottawa por una conferencia de datos abiertos. Su último viaje fue a Washington como invitado a un seminario sobre políticas públicas para promover la competitividad de las micro y pequeñas empresas. En total, los viáticos otorgados a ese jerarca fueron por U$S 2.802 y los gastos en pasajes sumaron U$S 1.741.

Defensa.

En lo que va del período de gobierno, el Ministerio de Defensa fue representado en el exterior tres veces por el subsecretario (y ahora ministro) Jorge Menéndez; el titular de la cartera, Eleuterio Fernández Huidobro, fallecido la semana pasada, no hizo viajes.

Entre el 15 y el 18 de abril de 2015, Menéndez fue a Quito con motivo de la inauguración de la Escuela Suramericana de Defensa de la Unión de Naciones del Sur. Se le asignó un viático de U$S 1.142; en función del decreto 246 se le pidió que rindiera cuentas de los gastos y el reintegro del dinero, si sobró.

Del 26 de octubre al 1º de noviembre de 2015 estuvo en París como parte de la delegación que acompañó al presidente Vázquez, que firmó un acuerdo de cooperación en Defensa con el gobierno francés. El vuelo de Menéndez costó U$S 2.055 y el viático fue de U$S 3.166, lo que incluyó “alojamiento, alimentación y gastos varios”.

El subsecretario estuvo del 24 al 30 de abril pasado en Moscú para una conferencia de seguridad internacional y en reuniones bilaterales para la “firma o preparación del Acuerdo de Cooperación de Defensa”, según consta en una resolución. El pasaje costó unos U$S 1.450; la Federación Rusa se hizo cargo del alojamiento y la alimentación del jerarca, que llevó U$S 3.573 como viático.

Interior.

La cúpula del Ministerio del Interior hizo hasta ahora la misma cantidad de viajes al exterior: seis cada uno. Los realizados por el subsecretario, Jorge Vázquez, tuvieron como característica particular que casi todos fueron a raíz de invitaciones de fabricantes de armamento.

Con un viático de U$S 2.061, el titular de la cartera, Eduardo Bonomi, viajó a la ciudad rusa de Ulan del 23 al 27 de junio de 2015 para un foro de jerarcas en seguridad pública.

El ministro estuvo también en Quito, del 18 al 23 de octubre, en un diálogo regional sobre esa temática y una “clínica intensiva de capacitación”; llevó U$S 183.

Lima fue su siguiente destino, donde estuvo tres días en noviembre para una reunión ministerial con un viático de U$S 668. Con el pasaje pago por la organización, luego viajó a Bogotá a la “Expodefensa 2015”, a donde llevó U$S 263 de viático.

Del 21 al 27 de mayo pasado, Bonomi estuvo de misión oficial con un viático de U$S 2.106. Fue un viaje a Grozni, República de Chechenia, con motivo de un encuentro con representantes en seguridad pública, que pagó íntegramente la organización.

En Panamá estuvo cinco días en julio para un foro de Interpol con U$S 1.392 para gastos.

Apenas investido como subsecretario, del 8 al 15 de marzo, Vázquez fue al Salón Internacional de Tecnologías de la Seguridad en Madrid con un viático de U$S 1.089.

Del 8 al 12 de abril de 2015 estuvo en Los Ángeles visitando las instalaciones de Robinson Helicopter Company, con pasaje y gastos por la estadía a cargo de la empresa. El jerarca llevó U$S 1.216 como viático.

Otra empresa, Hangar Uno, invitó a conocer sus instalaciones en el aeropuerto de San Fernando, en Buenos Aires; para dos días en agosto de 2015 llevó U$S 768 de viático.

Del 21 al 30 de setiembre de ese año, Vázquez estuvo en China en la fábrica de la estatal china Xinxing; como viático figura un total de U$S 389. Otra resolución que alude al mismo viaje indica una partida para gastos de U$S 556.

Con un viático de U$S 416 el subsecretario fue del 28 al 28 a la ciudad brasileña de San José de los Campos para conocer las instalaciones de la empresa BCA Ballistic Protection, que se hizo cargo del costo del vuelo.

Vázquez también viajó del 11 al 15 de abril pasado a Río de Janeiro a una feria en materia de seguridad; Clarion Events Brasil pagó el pasaje y llevó U$S 102 para gastos.

Salud.

Durante 2015 y hasta julio de este año, el ministro y la subsecretaria de Salud Pública salieron cinco y tres veces en misiones oficiales, respectivamente. Entre pasajes y viáticos, Basso y Cristina Lustemberg gastaron U$S 26.687.

Las salidas más costosas fueron dos viajes a Ginebra que Basso hizo para concurrir a asambleas de la Organización Mundial de la Salud. En mayo de 2015 se destinaron U$S 2.352 en pasajes aéreos y U$S 3.408 en viáticos por seis días.

Los demás viajes de la cúpula del MSP se repartieron entre reuniones de ministros del Mercosur, eventos y conferencias regionales, además de audiencias por el juicio contra la tabacalera Philip Morris.

Educación.

La cúpula de Educación y Cultura realizó ocho viajes en lo que va del período.

En junio de 2015, la ministra María Julia Muñoz fue a Buenos Aires para la inauguración del Centro Cultural Néstor Kirch­ner y en diciembre a Río de Janeiro para un encuentro de cultura, activismo y política. En febrero pasado asistió a la Feria del Libro de La Habana, con un viático de U$S 1.308.

Fernando Filgueira, que fue subsecretario algo más de siete meses, viajó del 19 al 22 de mayo a Incheon, Corea del Sur, para el Foro Mundial de Educación con U$S 2.436 para gastos. Siguió camino a Qingdao, China, para una conferencia sobre TIC y educación, a donde llevó U$S 2.260 como viático. También asistió a una reunión de ministros del Mercosur que se hizo en Brasilia; el vuelo costó U$S 702 y para gastos recibió U$S 466.

Edith Morales, quien sustituyó a Filgueira en la Subsecretaría, asistió también a una reunión de ministros de Educación del bloque con U$S 506 de viáticos.

