Monólogo de un charlatán impenitente

Si alguien todavía recuerda a José Sacristán (Madrid, 27/9/1937) es porque este actor español pegó fuerte cuando protagonizó “Solos en la madrugada” (José Luis Garci, 1978). Aquel locutor radial, de voz poderosa y dicción perfecta, les hablaba a los solitarios que no dormían de noche, les decía cosas incómodas, los provocaba, era molesto pero necesario, irritante pero reflexivo, cuestionador pero transparente. Y todos podían entender lo que decía aunque utilizara la ironía y la acidez, pues no tenía pelos en la lengua para referirse a las cosas cotidianas, las que de una manera u otra afectan a todo el mundo.

Sin embargo, ella acepta cualquier cosa con tal de acercarse al modelo admirado. La verborragia del sujeto no parece amedrentarla, tampoco el hecho de que él abandone la mesa de café en donde fabrica sus notas tipeando con dos dedos en una vieja máquina de escribir y la invite a casa de un amigo pintor que se ha ido por el fin de semana. Las intenciones son claras, pero ni así ella (que podría ser su nieta) se atreve a decirle que no. La aventura tendrá una derivación inesperada, ocurrirán varias cosas que parecían cantadas. Pero, independientemente de lo que pase, el hombre no para de hablar: es como una máquina de producir frases inteligentes, agudas, mordaces, que podrían deslumbrar a la chica si no tuvieran como única intención (declarada) llegar a poseerla sin demasiada esperanza de éxito.