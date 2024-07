Moreira intentará formar un “bloque de izquierda” en el Parlamento después de que Vázquez dejara a su sector fuera “del gobierno”

—Voy a jugar a dos o tres juegos al mismo tiempo. El primer juego va a ser acá en el Parlamento, donde voy a trabajar por una perspectiva de izquierda en cuatro áreas que nos preocupan mucho: política exterior, derechos humanos, Fuerzas Armadas, presupuesto. Sin duda que además vamos a estar en los temas de suma importancia como educación, donde la película ya empezó antes de instalarse el nuevo gobierno. Ese primer juego será como reforzar el bloque de izquierda con relación a esta agenda. Segundo, hay que trabajar con la bancada bicameral femenina para que sea más potente en temas que van a importar mucho y uno de ellos es el Sistema Nacional de Cuidados. El tercer juego va a ser trabajar para consolidar este espacio político de izquierda que hemos venido creando. No solo para consolidar Casa Grande, sino para transversalizar la perspectiva de izquierda en todo el Frente Amplio.

—¿A qué perspectiva de izquierda se refiere en política exterior?

—Apostar al regionalismo abierto no es de izquierda. A eso seopuso el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil. Regionalismo abierto es negociamos para acá, negociamos para allá. La perspectiva de fortalecimiento de la Unasur, la Celac, los acuerdos políticos multilaterales, eso no es regionalismo abierto y considero que es el camino. Esto último es izquierda. Estamos hablando de unidad política latinoamericana, que fue lo que planteó el PT. Quiere decir que, más allá de los acuerdos comerciales, America Latina se posicione políticamente. Que la integración política sea de alguna manera la que conduzca la integración económica. Otra gran interrogante es cómo Uruguay se para ante el fenómeno chino. Hay que pensarlo en perspectiva latinoamericana. Uruguay no lo puede pensar con perspectiva propia, pero hay que impedir que Brasil lo piense con perspectiva propia.

—Vázquez y el presidente José Mujica opinaron que Uruguay, en temas internacionales, debe observar a Brasil para luego mover las piezas. ¿Coincide con esa idea?

—No. Creo que hay que influir en Brasil. Influir y no esperar a que Brasil mueva. Primero hay que entender a Brasil. Para eso, Uruguay tiene que desarrollar una inteligencia de política exterior que va más allá de una política de Cancillería. Hay que mandar gente a estudiar para entender la cabeza de ellos. Pensar con Brasil, porque Brasil es como el elefante: mueve la trompa sin darse cuenta y ¡paf! (hace un gesto como derribando a una persona). El Frente Amplio tiene una gran ventaja en esto, y es que con el PT tienen vasos sanguíneos que facilitan pensar políticamente.

—En el cierre de la campaña interna, usted dijo que había tenido éxito en incorporar temas en la agenda del Frente Amplio, como la discusión del 6% para la educación. ¿Se proponen algo similar con esta agenda parlamentaria?

—Lo de educación es así. Pero la continuidad de Fernández Huidobro en la cartera de Defensa no habla precisamente de nuestros éxitos, sino del fracaso que hemos tenido. Para tener más éxitos tenemos que aliarnos con otros.

—¿Cómo trabajarán para consolidar el grupo Casa Grande?

—Tenemos que lograr que el barco Casa Grande continúe navegando. Ha tenido más desafíos que los que ha soportado cualquier grupo con tan breve existencia y entonces no es fácil. Yo personalmente dije que no íbamos a presentar ningún candidato propio en ningún departamento. La explicación es que somos nuevos, vamos a tener grandes desafíos y tenemos que tener una estrategia de trabajo que no nos mate, sino que nos fortalezca. El segundo punto es que Casa Grande tiene que hacer más alianzas. Conseguir que las fuerzas de izquierda dentro del Frente Amplio tengan más impulsos que frenos.

—¿Esas alianzas las piensan solo dentro del Frente Amplio?

—¿Hay izquierda fuera del Frente? Claro, decís por Unidad Popular. Supongo que sí, que debería ser posible tener alguna agenda de trabajo con Unidad Popular en Diputados. No está planteado en este momento, pero a nivel del Frente Amplio se podría dar algo de eso.

—¿A quiénes visualizan para esa estrategia?

—Ahora estamos dando el apoyo a Daniel Martínez (Partido Socialista) para la Intendencia de Montevideo. Nuestra decisión es darle una plataforma de izquierda a un candidato —que es de izquierda, porque ha defendido los sindicatos, al Estado, los derechos humanos—, pero que al estar asociado al Frente Líber Seregni aparecía como un poco salido de ese posicionamiento. Pero Daniel Martínez posiblemente está más a la izquierda que lo que se percibe, dada la ubicación de los sectores que lo apoyan. Sí, la candidatura de Lucía (Topolansky) viene por el Grupo de los ocho y eso es percibido como más hacia la izquierda. Nosotros, al darle el apoyo a Martínez, también izquierdizamos toda la oferta electoral de Montevideo del Frente Amplio.

—Dijo que sintió como un fracaso de su sector que se haya confirmado la continuidad de Eleuterio Fernández Huidobro en Defensa, una decisión exclusiva de Vázquez. ¿Fueron consultados en lo que va del trabajo de transición?

—¡No nos consultaron para nada! No hemos tenido… No nos consultaron para nada, no estamos en el gobierno.

—¿Y cuál es su explicación para eso?

—Yo hago una constatación. Me parece que, para el gobierno entrante, el grupo Casa Grande virtualmente no existe como espacio político que deba ser incorporado a ningún sistema de consulta. Constatación.

—Sin embargo, el día de la elección interna, cuando se cruzaron con Vázquez, la felicitó y le dijo: “Arriba, y ahora más unidos que nunca”.

—Sí, eso fue un comentario.

—¿Pero quedó en eso? ¿No se dio una invitación o consulta para trabajar en algún aspecto?

—No, nunca trabajé con Tabaré Vázquez. Nunca trabajamos juntos.

—¿Por qué cree que no está en el gobierno de Vázquez?

—Estamos en el gobierno, porque estamos en el Parlamento y el Parlamento es parte del gobierno. Lo que digo es que creo que, en los hechos, todo el nombramiento de los cargos, el nombramiento de Huidobro, etcétera, etcétera, es como si… O sea, simplemente constato que el Espacio Casa Grande con sus sensibilidades, sus preferencias, no está instalado como interlocutor político para el gobierno de Vázquez.

—¿Llegaron a armar algún documento con nombres para presentar al presidente electo?

—Se pidió a todos los grupos que elevaran personas para cargos de confianza y nosotros pusimos nombres y se enviaron. Pusimos nuestros mejores nombres para los temas que a nosotros nos importan y creíamos que podíamos aportar: derechos humanos, género, seguridad.

—¿Ser de izquierda y ser del Frente Amplio es lo mismo?

—¡Noooo! El Frente Amplio tiene todo, desde la izquierda al centro. Se quedó con todo, por eso es grande. Tabaré Vázquez fue muy criticado porque dijo que (el Frente Amplio) es de centroizquierda. En su momento lo interpreté bien. No es que sea de centroizquierda, es que hay de todo: desde el centro a la izquierda. Hay una pluralidad grande, siempre fue así. Nosotros estamos aportando muchas mujeres, muchos jóvenes, estamos trayendo a la izquierda otros temas que no se vinculan estrictamente con la izquierda, que son los temas de los derechos y el republicanismo. Para una izquierda, a mi juicio, conservadora los temas de género son secundarios; para nosotros son tan centrales como los temas de clase. Otros son los temas relacionados con la naturaleza, la defensa de la laicidad a rajatabla. La defensa de un Estado laico, que no tome partido por ninguna religión, son temas nuestros. Y como nosotros tenemos partidos confesionales dentro del Frente Amplio como el Partido Demócrata Cristiano, tiene que ser claro: los de izquierda somos profundamente laicos y defendemos la laicidad. Ser de izquierda implica ir a un Frente Amplio con más rotación en los lugares de poder.

—¿Tiene temores de que haya un retroceso en la laicidad?

—Siempre tengo temores de que haya un retroceso en la laicidad… ¡En América Latina y con un Papa argentino! (junta sus manos, se echa para atrás en la silla y mira para arriba) ¿En qué le veo temores? Me preocupa que la Iglesia con un Papa latinoamericano se refuerce. Y ahora, un cardenal uruguayo. O sea que yo a la Iglesia siempre la estoy mirando. El hecho de que el Papa sea argentino tiene que ver con que América Latina es el continente más católico del mundo y la verdad que el catolicismo es la variable que más significativamente se relaciona con todas las posturas conservadoras. Cualquier retroceso en la laicidad embroma especialmente a las mujeres. En Uruguay hay que asegurar que lo que hemos conquistado se implemente. Si tenemos la ley de regulación del cannabis, entonces que tenga una buena implementación, un seguimiento y que no quede…

—¿Entiende que no es una buena noticia que ahora haya un cardenal uruguayo?

—No, no es así. Me imagino que muchos se sentirán muy honrados de que haya un cardenal uruguayo. Que además ha tenido unas posturas espectaculares con relación a lo que veníamos de antes. También veo que la Iglesia Católica uruguaya está dando señales de otro tipo y eso es un proceso interesante.

—Alertó sobre la implementación de la ley de regulación de la marihuana. ¿Imagina que puede darse algún cortocircuito en la aplicación teniendo en cuenta la lucha de Vázquez con el tabaco?

—No, por ahora no creo nada. No hago suposiciones. Tomaré posición cuando las cosas se produzcan, pero no hago suposiciones. Y tampoco hago suposiciones negativas sobre nada de eso. Eso que quede claro. Trato de no hacer suposiciones en la vida.

—¿Está faltando renovación generacional en el partido de gobierno?

—Creo que en el Frente Amplio se tiene que dar un recambio generacional. La generación de la cincuentena tiene que ser la que asuma las funciones políticas de conducción. No para perpetuarse, sino para ayudar a los que vienen atrás. Si no, el proceso de recambio se va a saltear una generación y vamos a pasar de los 70 a los 40 sin transición; eso es un riesgo. O va a ser tan retardado que cuando asuman los nuevos van a tener 60 años y no van a ser renovación. En el período de Mujica se hicieron apuestas a caras nuevas que nadie sabía quiénes eran. No eran nombres de gran relevancia en el país. Menciono dos: (el canciller Luis) Almagro y Carolina Cosse (presidenta de Antel). Ese experimento de poner gente no conocida resultó un éxito. Yo diría que hay que empezar a poner caras nuevas a la política uruguaya.

