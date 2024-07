Moreira sostiene que su candidatura surgió “a pesar de la dirigencia” del Frente Amplio y “se la toleró” porque era “tarde” para desarmarla

Terminado el Congreso del Frente Amplio (FA) que definió en noviembre a Tabaré Vázquez y Constanza Moreira como los precandidatos oficialistas de cara a las elecciones internas de junio, los elegidos entraron al Palacio Peñarol para saludar a los delegados. Ya en ese momento Moreira sintió que la dirigencia frenteamplista no le iba a hacer las cosas fáciles después de su decisión de enfrentarse al ex presidente.

“Para algunos, la grandeza de la candidatura de Tabaré no podía demostrarse sin demostrar la pequeñez de la otra candidatura y eso me pareció mezquino, poco inteligente y de mala política”, cuestionó Moreira. “En el Congreso me sentí abandonada por muchos dirigentes. Al final del Congreso, cuando fuimos Tabaré y yo a saludar, todos se agolparon al lado de Tabaré. Hubo varios minutos que estuve completamente sola. Nadie se acercó”.

“La muerte persigue al campesino y este la esquiva y la esquiva, hasta que finalmente, y como era inevitable, la muerte acorrala al campesino—relató en la entrevista—. Entonces el campesino se rinde y dice: ‘Tuya es la victoria, Muerte’ Pero la Muerte le responde admirativamente: ‘Pero tuyo es el honor de la lucha’”.

Mujica.

Moreira recordó también, que su pasaje de la ciencia política a la política se debió a una invitación del presidente José Mujica, a mediados de 2007.

“Fui al Ministerio de Ganadería, que queda a la vuelta de la Facultad. Sin mucho preámbulo me dijo que lo había estado pensando y que quería que yo fuera presidenta del FA. Fue a boca de jarro. Me reí”, contó. Después ella y un grupo —entre los que mencionó al senador Alberto Couriel y al fallecido filósofo Alberto Methol Ferré—, se reunió, el 1° de mayo de 2008, con Mujica “y le planteamos que había que crear una alternativa a Astori”.

La senadora hizo una evaluación acerca de esa idea de fortalecer una figura que se pudiera contraponer al actual vicepresidente. “Pensábamos que Mujica iba a ser diferente a Astori, que era uno de los impulsores del TLC (Tratado de Libre Comercio, con Estados Unidos). Además durante el gobierno de Vázquez hubo muchas posturas dudosas en materia de política exterior.”, explicó. “Volviendo al 1° de mayo debo decir que Mujica se limitó a escucharnos. Pasado el tiempo he pensado que no sé si Mujica se embanderó alguna vez con un proyecto más a la izquierda. Creo que fuimos nosotros los que construimos esa suposición y no creo que Mujica haya terminado de decir que sí a todo lo que le endilgamos.(…) (El canciller Luis) Almagro trabajó bien y por su lado Mujica hizo amigos en todos lados. Se hizo mundialmente famoso, cosa que a mí me encantó, no por él sino por toda la derecha de este país que decía: mirá este tipo que ni siquiera sabe hablar bien y quiere ser presidente”.

Provincianismo.

La precandidata, que está detrás de Vázquez según todas las encuestas que miden preferencia electoral, también opinó acerca del futuro de los partidos. “Me parece lógico que los jóvenes rechacen la política partidaria. Es lógico, porque a decir verdad, los partidos políticos no son lugares amigables. No hay locales partidarios donde te digan: vení, entrá que queremos saber qué opinás, queremos escucharte. Los partidos políticos no hacen eso. Los partidos políticos se han especializado en juntar votos y en prepararse para hacerse cargo de las tareas de gobierno”.

El periodista le preguntó también acerca de la presidenta argentina Cristina Fernández. “Primero debo reconocer que a Cristina la encuentro admirable por razones muy personales. Yo soy viuda, así que sé lo que es perder al compañero de tu vida. A mí me pareció impresionante que esa mujer, con un marido que murió de buenas a primeras —y que le sostenía la mitad de su gobierno— haya continuado adelante con dignidad y entereza. No sé por qué no se menciona eso que es tan evidente, tan humano”. Para Moreira, “cuando Cristina y (Nicolás) Maduro se ponen místicos yo soy la primera en entenderlos.(…) A los uruguayos nos pasan cosas similares pero no las decimos porque tenemos una especie de autorrepresión vergonzante por nuestra laicidad. También tenemos un gran miedo al ridículo, lo cual habla de nuestro provincianismo”.

Información Nacional

2014-05-15T00:00:00

2014-05-15T00:00:00