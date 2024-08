Morir mil veces

Es terrible lo que le pasa al mayor William Cage (Tom Cruise) en un momento impreciso del siglo XXI cuando la Tierra ha sido invadida por alienígenas depredadores y toda Eurasia ha sucumbido sin remedio. Porque Cage no ha empuñado nunca un arma y se presenta ante sus superiores en Londres con el intento de hacer trabajos burocráticos, pero el general Brigham (Brendan Gleeson) no se anda con chiquitas: lo manda al frente sin más ni más y al peor lugar, porque se prepara una invasión por Normandía y se sospecha que la masacre puede ser peor que la ocurrida en 1944. Las protestas de Cage son tomadas como cobardía por un sargento gritón (Bill Paxton) y apenas cae en el campo de batalla se da cuenta de que la misión es suicida. Tan suicida que muere casi sin darse cuenta.

Claro, es Tom Cruise, a quien el papel de cobarde no le sienta. El héroe de “Misión imposible” y de varios títulos de ciencia ficción como “Sentencia previa” (2002), “Guerra de los mundos” (2005) y la reciente “Oblivion” (2013) parece sentirse muy a gusto en este tipo de aventuras futuristas, y a pesar de sus casi 52 años sigue teniendo el aspecto juvenil que es la clave mayor de su éxito, porque suele ponerse la película sobre los hombros y guiar la acción arrolladora hasta el final. ¿Cobarde? No, señor. Luchar contra bichos asquerosos sin saber qué hacer (y hay que ver los uniformes de Robocop que le hacen usar, con un peso de al menos 80 kilos) es un hándicap tremendo, pero ¿qué pasa? Como en la comedia de Harold Ramis “Hechizo del tiempo” (1993), Cage se despierta en el mismo lugar en que lo hizo en la primera escena del filme, recomenzando otra vez el día aunque sabiendo ahora lo que le va a pasar. ¿Y qué es? Morir, claro, una y otra vez, sin descanso ni forma de evitarlo, porque la situación se repite y él sigue sin manejar armas.

Bueno, Tom, es hora de hacer algo. Y ese algo se llama Rita (Emily Blunt). Ella es una guerrera de ley y puede entrenarlo. El mecanismo de Al filo del mañana (cuyo asunto se basa en la novela “Todo lo que necesitas es matar”, del japonés Hiroshi Sakurazaka) puede parecer fatigante, porque Cage (ahora con Rita) vuelve al frente y muere otra vez, pero siempre aprende algo más y eso tal vez le sirva para derrotar al enemigo. La explicación del déjà vu se sabrá a su debido tiempo y tiene su razón de ser, pero lo interesante es cómo se puede explotar semejante asunto de repetir y repetir una situación sin que el espectador se aburra. Y eso se logra porque la ciencia ficción no tiene límites. Siempre se puede especular con el futuro aterrador, porque lo único que hay que cuidar es no traicionar la lógica interna de la trama. Cuando el espectador es inducido a creer lo que se le dice y lo que se le muestra, mientras se preserve la lógica interna no hay peligro de que todo se desborde hacia el disparate, hacia aquellos límites de la credibilidad que no se deben traspasar. Eso es lo que funciona.

Y funciona porque los datos se van revelando poco a poco, nunca se procede por acumulación, abusando de información que no hay tiempo de procesar. La acción está bien dosificada y el director Doug Liman (que dirigió la primera película de la saga Bourne, “Identidad desconocida”, y el thriller “Poder que mata”, con Naomi Watts y Sean Penn) no abusa de los efectos especiales sino que los pone siempre al servicio del tema. Por eso Al filo del mañana no defrauda, como nunca defrauda ningún título que protagonice y produzca Tom Cruise. El hombre no se involucra en tonterías, ha demostrado ser un buen actor con nominaciones al Oscar por trabajos serios (“Nacido el 4 de julio”, 1989; “Jerry Maguire”, 1996; “Magnolia”, 1999) y cada cosa que hace está cuidada al máximo para ser un buen entretenimiento.

También ocasionalmente se ha prestado a hacer papeles fuera de su cuerda y no le ha ido nada mal (“Una guerra de película”, 2008; “La era del rock”, 2012), pero donde está a sus anchas es en este tipo de historias donde debe luchar contra el mundo. Su único defecto como productor es que a veces se tira a lo seguro: sus próximos proyectos son secuelas de éxitos previos (“Misión imposible 5”, “Top Gun 2”, otro capítulo de “Jack Reacher”). Pero ha trabajado con Coppola, con Scorsese, con Kubrick, con Spielberg, con Oliver Stone, con Robert Redford y con Paul Thomas Anderson, entre otros. Sabe a dónde apunta, y si da en el blanco o no, depende de cómo se mire. Pero hace más de treinta años que encabeza elencos como atracción segura y solo le ha cedido el primer lugar a algún grande, que además se llevó el Oscar (Paul Newman, Dustin Hoffman). Él no tiene todavía ninguno, pero da la impresión de que no es algo que le quite el sueño.