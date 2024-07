Mujica, “líder” del “nuevo ciudadano internauta”

El mundo asiste al surgimiento del “ciudadano interconectado”, que “por suerte y para dolor de cabeza de los medios de comunicación puede ser más libre”, afirmó Luis Porto, ex vicecanciller uruguayo y actual asesor del secretario general de la Organización de Estados Americanos ( OEA ), Luis Almagro .

Esos ciudadanos, dijo, están “hiperinformados y no tienen el bombardeo de un medio de comunicación monopólico”. No obstante, cuando se organizan a través de las redes sociales, como ocurrió con los diversos movimientos de “indignados”, son protagonistas de movilizaciones que tan solo son “fuegos de artificio”. “Hacen una movilización, explota y desaparece al otro día”, añadió Porto.

Durante una charla organizada el sábado 10 por la lista 5005, el jerarca de la OEA sostuvo que el senador oficialista y ex presidente José Mujica es quien mejor aprovechó esta realidad.

Mujica, opinó, “no le dio puentes, no hizo hospitales, no hizo pirámides, no hizo una agenda de gobierno cargada de obras de infraestructura para dejar una marca en la historia”, sino que le dio al “ciudadano internauta” una “agenda de valores”.

