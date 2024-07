Mujica advierte que Venezuela está “a un paso” de sufrir un golpe de Estado militar como consecuencia del excesivo “ruido mediático”

Por eso, el ex mandatario uruguayo reclamó a los que no están en Venezuela que “no intervengan echando más leña” a la hoguera y que dejen “a los venezolanos un poco quietos, para que puedan encontrar su camino”.

Mujica visitó México desde el 11 al 15 de octubre para realizar una “conferencia magistral” en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y para participar en la presentación en ese país del libro “Una oveja negra al poder”, de los periodistas Andrés Danza y Ernesto Tulbovitz.

Durante esa visita se refirió en varias oportunidades a la situación venezolana. Al ser entrevistado por la CNN, dijo que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, “se puso el casco” y que detrás suyo “hay un Ejército” que podría “atropellar” para quedarse con el poder.

“No sé lo que va a pasar pero yo no doy manija porque atrás de Maduro hay un Ejército medio chavista. ¿Qué quieren? ¿Qué atropellen y se quede con el poder el Ejército? Por más chavista o de izquierda que sea el Ejército, no deja de ser un Ejército y a mí no me gusta que en un país mande el Ejército”, opinó Mujica.

“Yo aprendí una lección, no meterse de afuera. Cada vez que se meten de afuera queda peor. Fue Afganistán, Irak, Libia. (...) Venezuela se va a ir arreglando. Se va a tener que arreglar”, opinó. “En algún momento” el gobierno y la oposición “van a tener que negociar”, agregó.

Al realizar la “conferencia magistral” en la 72 Asamblea de la SIP en Ciudad de México, Mujica opinó que la situación en Venezuela está “enredada y tensa” porque muchos años atrás “abandonó la agricultura y por ello se quedó sin comida”.

Para Mujica, “el pueblo que fracasa en la agricultura, hace peligrar la comida” y de esa forma “termina afectando su seguridad alimentaria”.

El ex presidente lamentó que los venezolanos, con la renta petrolera, se ocuparon más de la exportación del “oro negro” que de la producción de rubros alimentarios, pese a contar con “condiciones internas naturales para garantizarlos”.

Al referirse a la “complicada situación” de tensión política y problemas económicos que enfrenta hoy Venezuela, Mujica dijo que deberán ser los venezolanos los que resuelvan los problemas y que desde afuera “ha sido muy difícil” colaborar.

“He tratado de ayudar en todo y no he podido. Yo quisiera ayudar más pero no he encontrado la forma”, informó.

Consultado por Búsqueda, el ex presidente dijo que “aquí es muy importante recordar que a Chávez intentaron darle un golpe de Estado y estuvieron por matarlo”.

“A partir de allí, Chávez cambió totalmente las Fuerzas Armadas de su país y se hicieron más grandes y fuertes”, agregó.

El ex presidente consideró que con las “continuas intervenciones y opiniones” sobre Venezuela “desde afuera”, están “poniendo furiosos a los militares y están favoreciendo a que lleguen a tomar el poder”.

“Hago un llamado al silencio porque lo que está ocurriendo ahora no es lo que más le conviene al pueblo venezolano. Es mejor respetar su soberanía y que siga Maduro a lo que puede venir”, señaló.

Para Mujica, “no medir lo que puede hacer el Ejército es no medir la situación política de Venezuela”.

“Hay demasiado ruido mediático con Venezuela y yo les recomiendo no intervenir tanto desde afuera porque si no van a generar un golpe de Estado y perjudicar más aún las cosas. Siempre es preferible la situación actual, a que terminen gobernando militares”, concluyó.

Información Nacional

2016-10-20T00:00:00

2016-10-20T00:00:00