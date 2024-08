Mujica dice que su candidato era Leal pero que no le “dieron bola”

“La verdad de la milanesa es que mi primer candidato y al que promoví ante todos mis compañeros fue Gustavo Leal y perdí como en la guerra. No me dieron bola”, dijo a Búsqueda el expresidente José Mujica. “Como no tuvo cabida, se me ocurrió hablar con Fernando Pereira para llevarlo a la Intendencia de Montevideo. Ahí me dijeron que era desarmar el Pit-Cnt en un momento importante y varias cosas más. No cuadró”, agregó el líder del MPP.