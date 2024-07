Mujica transmitió a las autoridades de la enseñanza que tiene la “decisión tomada” de relevar al director general de Secundaria

Era jueves 1º de julio por la mañana, y los teléfonos de los principales jerarcas de la educación no paraban de sonar. Reproches del estilo “por qué no me avisaste” o lecturas apuradas del titular de Búsqueda pasaban de boca a oído. Es que la decisión del Poder Ejecutivo de remover al director general de Secundaria, Juan Pedro Tinetto, por encontrarse en el exterior de licencia durante el conflicto con los gremios de la enseñanza, tomó por sorpresa a la mayoría del sistema educativo.