Mujica y productores lecheros piden al Poder Ejecutivo que funcione como “intermediario” para cobrar deuda de Venezuela

Los productores lecheros ya no saben para donde agarrar. Muchos tamberos se encuentran “desanimados” y algunos decidieron “vender sus vacas a los frigoríficos para hacer caja”, y en otros casos se vieron obligados a tomar esa decisión porque “no tienen para darle de comer a su familia”, relataron a Búsqueda directivos de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANLP) y de la Sociedad de Fomento Rural de la Industria Lechera de Salto (Sofrils).

Algunos emprendimientos lecheros están con los “números en rojo” y deben afrontar mayores gastos para mantener al rodeo, ya que por la falta de lluvias en este verano escasean el pasto y otros alimentos.

Ante ese panorama, las gremiales de tamberos reclamaron al gobierno que el Estado se haga cargo de las deudas de Venezuela, mediante el otorgamiento de una especie de “crédito puente”, como lo planteó el ex presidente y actual senador José Mujica (Búsqueda Nº 1.853).

Mujica formalizará ese pedido durante un próximo encuentro con altas autoridades del Poder Ejecutivo.

“Estoy en conversaciones (y) hay buena disposición”, dijo a Búsqueda el ex mandatario. Comentó que “más allá de las formalidades, es un momento difícil y hay que procurar que los tamberos no tomen la decisión de la liquidación”.

“No es que el Estado tenga que pagar la deuda, (sino que) puede gestionar con Venezuela el cobro de la cuenta, que a la larga o a la corta se va a pagar”, señaló. Aclaró que “no es un subsidio, ni un regalo, ni nada por el estilo, (sino) que funcione el Estado como intermediario y adelante a los tamberos lo que va a cobrar después”.

Para Mujica el objetivo es “arrimar una seguridad a las empresas lecheras, una gotita de agua todos los meses, para sostener la situación hasta fin de año”. El asunto es “mantener un precio de 8 pesos el litro de leche (para los tamberos), que sirve para empatar”, añadió.

Si bien “el Estado no tiene que hacerse cargo de las deudas que tienen para cobrar (en este caso las industrias lácteas), todas las reglas tienen excepciones”, dijo ese legislador a TNU el lunes 8. Argumentó que la necesidad de “tirar una piola” al sector es para “evitar la liquidación de tamberos porque los fierros y las fábricas son lo de menos; todo se sustituye pero lo único que no se sustituye es el loco que trabaja sea domingo o sean las cinco de la mañana. De eso quedan muy pocos en este mundo y hay que cuidarlos como el oro”.

Casi como un anticipo de la dura puja que supondrá la resolución de ese tema en el gobierno, el asesor del Ministerio de Economía, Martín Vallcorba, escribió en su cuenta de twitter el martes 9 que “los tamberos sabían el riesgo que asumían cuando decidieron venderle a Venezuela. No corresponde que el Estado se haga cargo”.

“Quien tomó (la) decisión de exportar fue la industria, y conocían (el) funcionamiento del fideicomiso. No fueron los tamberos, pero ahora los ponen al frente”, cuestionó.

El miércoles 9 autoridades del Ministerio de Economía cuestionaron a Vallcorba por esos comentarios, según supo Búsqueda.

En el gobierno hay molestia con los ejecutivos de las industrias exportadoras de lácteos Conaprole, Pili, Calcar y Claldy, porque consideran que alientan a las gremiales de tamberos a que salgan en los medios de comunicación a presionar al Poder Ejecutivo y criticar a Venezuela.

Largar la posta.

La principal empresa proveedora de insumos del sector, que es Prolesa, registró este año una baja de 20% en la demanda de semillas de granos forrajeros por parte de los productores. Los directivos de ANPL destacaron que eso demuestra el “desinterés de los tamberos en invertir”, pensando en la producción de la próxima primavera, cuando históricamente se dan los mayores registros de remisión de leche a las industrias.

“Ahora sí hay muchos productores que están analizando la posibilidad de abandonar” la actividad, “no solo si no aparece la plata de Venezuela” por las exportaciones de lácteos que realizaron algunas empresas uruguayas, “sino también por la falta de medidas de apoyo del gobierno para el sector”, señaló el presidente de la ANPL, Rodolfo Braga.

Dijo que “en el otoño cerrarán varios tambos”.

Debido a los problemas de rentabilidad, ya que el precio que le pagan las industrias no alcanza para cubrir los costos, los productores prevén que se agudizará la tendencia a la concentración de la producción lechera en menos tambos, aunque más grandes y con una mayor productividad.

En los últimos siete años la superficie lechera disminuyó en 100.000 hectáreas, según datos del Ministerio de Ganadería.

En 1994 eran 5.500 los productores remitentes de leche a plantas industriales y esa cifra cayó a 2.927 en 2014, lo que significa la pérdida de 2.377 tamberos que en su mayoría pertenecían a predios de menos de 500 hectáreas.

Mientras, la productividad media de los tambos pasó de 447 litros por día a 1.885 litros.

Para Braga, “si no hay señales muchos productores van a largar la posta, embarcarán las vacas al frigorífico y se dedicarán a otra cosa”.

“Si cerramos el año con un precio de seis pesos por litro de leche seguramente tendremos una menor producción en 2016, lo que significará que el repago del fondo lechero demorará más años” de lo previsto, que eran siete años, consideró en relación con el Fondo de Financiamiento y Desarrollo Sustentable de la Actividad Lechera (Ffdsal), creado por ley en 2007 y modificado en agosto de 2015. Ese fondo establece una prestación pecuniaria a la enajenación de leche fluida de los productores a las industrias, a las importaciones de leche y lácteos y a las exportaciones de esos productos en caso de ser realizadas directamente por tamberos.

Con los actuales costos fijos e ingresos inferiores, el aporte que hacen los productores al fondo lechero se transformará en un impuesto, se quejó Braga. Consideró que el repago “es como si te pusieran un impuesto grande a fin de año”.

El titular de Sofrils, José Milesi, calculó que un productor que vende 100 o 200 litros diarios de leche, a un precio de entre $ 5,50 y $ 5,70 por litro que paga la empresa salteña Indulacsa, saca 500 pesos y tiene que pagar cuentas de energía eléctrica, entre otras.

“Imagínese no tener para darle de comer a su familia”, respondió ese tambero al ser consultado sobre la gravedad de la situación actual de los productores de esa zona. Contó que hubo productores que fueron a la sede de esa gremial “llorando” por no saber qué hacer.

La planta de Indulacsa recibía entre 50.000 y 60.000 litros de leche por día a esta altura del año, y ahora la remisión bajó a 20.000 litros, dijo Milesi.

Ese productor se mostró molesto por el manejo que tiene esa firma, perteneciente al grupo francés Lactalis, en cuanto a la relación con los remitentes de leche.

“En Indulacsa hicieron inversiones, mataron a los productores (con la baja de precio), y no es la primera vez que lo hacen porque la firma cambió de dueños pero los gerentes son los mismos”, fustigó.

Advirtió que “si Conaprole hubiese abierto las puertas Indulacsa se quedaba sin productores”.

“Quedaron cortos”.

A la baja del precio que reciben por la leche que venden a las industrias y al endeudamiento acumulado por la necesidad de obtener insumos y raciones para seguir produciendo en los tambos, ahora los productores lecheros tendrán que arreglárselas con el próximo pago del fondo sectorial, que tendrá una rebaja debido a que el monto acordado con uno de los bancos será inferior al previsto.

Así lo comentaron a Búsqueda fuentes del sector que participaron en reuniones con directivos del Instituto Nacional de la Leche (Inale).

A fines del año pasado el Banco República (BROU) otorgó un adelanto de U$S 45 millones a cuenta del fideicomiso del Ffdsal. En la segunda quincena de febrero entregará una segunda partida de U$S 33,8 millones, que en total significará un 8% menos para los productores, dijo Milesi.

Contó que estaba previsto que fueran $ 4,40 por litro de leche y bajará a $ 3,90, debido a que “quedaron cortos con el capital” que provendrá de los bancos. El objetivo era conformar un fondo de U$S 86 millones y lo que se consiguió fueron U$S 78,8 millones.

Esa información fue confirmada por un integrante del Inale que comentó la decisión del Scotiabank de no participar en ese fondo, debido a que no llegó a un acuerdo respecto a las tasa de interés a cobrar. El Inale pidió a los bancos una tasa de interés de 4,5% fija y ese banco privado no aceptó, señaló.

Dijo que por el momento solo operarán el BROU y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) con el fondo sectorial.

Información Nacional

2016-02-11T00:00:00

2016-02-11T00:00:00