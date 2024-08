Musicalizadores y DJ ante el dilema Jackson

“Me sacó todas las ganas de poner su música, en la radio y en la fiesta”, dijo Fernando Pelu Pereira, programador musical de Océano FM y DJ de la Noche de la Nostalgia, sobre lo que le produjo ver Leaving Neverland. “Se dice que hay que separar al artista de su obra, pero creo que es muy fuerte lo que está pasando, no es que de chico robó unos caramelos. No me parece nada descabellado que se deje de mostrar su arte”, comentó Pereira a Búsqueda. “Sé que es bravo decirlo, pero nos pegó un balazo en la frente”. Pereira también es DJ de eventos: “Soy consciente de que si en una fiesta ponés Michael Jackson la gente se va a poner a hablar de eso y aunque no dejen de bailar, va a distorsionar el ambiente de la fiesta”.

Franco Benvenuto, gerente de Programación de la FM Radiocero está en la vereda contraria: “Una cosa es la persona y otra es la obra. Sea lo que sea, no voy a dejar de pasar nunca la música genial de Michael Jackson. Es uno de los diez músicos más importantes del siglo XX”, dijo, y agregó: “La BBC es un medio público que no es de gran importancia. En Inglaterra tienen mucha más audiencia otras cadenas. Y no está nada claro que lo que dice el documental sea cierto”.

Berch Rupenian, director de Programación de Concierto Urbana FM, no vio el documental pero comentó estar al tanto de sus repercusiones. “Los hechos que se mencionan son gravísimos. Los rumores al respecto tienen más de treinta años y, por lo que he visto, la información que brinda el documental es muy dura. Mi opinión es de profundo rechazo a hechos de este tipo”. En cuanto a la disposición a aplicar medidas como las de la BBC 2 considera que “es el público el que juzga y elige artistas y canciones” y que mantendrá informada a la audiencia: “Será ella la que decida si sus temas deberán seguir siendo emitidos”.

Consultado por Búsqueda, Germán Osorio, programador de Del Sol FM, comentó: “La radio tiene una programación musical de ocho horas diarias, el resto las ocupan programas de actualidad, humor y periodísticos. De esas ocho horas hay cuatro destinadas a la música nacional, las restantes son de música internacional, mayoritariamente de los 90 para acá. En ese marco, solo hay dos de Jackson: You Rock My World y Love Never Felt So Good, una reversión con Justin Timberlake. Para hacerse una idea de la rotación que pueden tener esos temas, manejamos una base de más de 1.000 canciones, por lo que rara vez vas a escuchar Michael Jackson en Del Sol”.

Mientras tanto, la comunidad de fans de Michael Jackson de Uruguay convoca a un encuentro en la explanada de la intendencia el domingo 24 a las 10 h. La intención es compartir música y difundir información sobre “los hechos que demuestran lo contrario a lo que se dice en el documental”, explicó a Búsqueda Mariana Rivero Baiz, organizadora de la actividad y una de las responsables de la página de Facebook Los hechos no mienten. Michael Jackson inocente.