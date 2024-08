Neil Armstrong y el misterio de La Aurora

“Hemos ido como 10 veces a investigar denuncias y nunca constatamos nada raro. Lo único que hemos observado son grupos de gente que van a arengarle al padre Pío. Este tema se ha convertido para algunos en una especie de religión platillista. Relacionan lo que es la posibilidad de vida extraterrestre inteligente viniendo a la Tierra con salvadores religiosos. Eso se da en todas partes del mundo, no solo en Uruguay. Este tema se ha convertido en un negocio. Mucha gente hace dinero con esto. A nosotros, los investigadores, no nos molesta para nada. Nos da a veces trabajo porque debemos separar la paja del trigo, pero desde el punto de vista turístico-ufológico, que aquí en Uruguay no está muy explotado, no es malo que haya gente que vaya a esos lugares”, explica Sánchez.