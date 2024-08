No perdonó a ninguna

El niño está en la playa frente al mar y piensa encarar a la niña. “Dame un beso”, le pide. “Con esa cara horrible que tenés, ni pienso”, responde la niña y se borra. Pasa una pareja de jóvenes enamorados y tiran un pucho en la arena. El niño lo recoge y le da unas cuantas pitadas. Quiere ser adulto ya, tener mujeres, beber vino y whisky. Es que ser adulto es algo muy cool. Este primer plano de un escolar despechado por su primer amor, fumando, es un atinado comienzo para perfilar la vida de Serge Gainsbourg (1928-1991), el pianista, cantante y compositor francés que revolucionó la música pop de su país, que alcanzó el éxito y el dinero y estuvo con las mujeres más hermosas (Brigitte Bardot, Jane Birkin y Juliette Gréco, y la lista sigue), que no paró de beber y mucho menos de fumar un segundo de su vida, que casi no dormía buscando la inspiración para componer, la palabra que rima, el detalle llamativo y extravagante de la historia a contar. Una figura descomunal, una mezcla de Keith Richards y Peter Capusoto por lo reventado, lo talentoso y lo feo, un tipejo con sentido poético, muy pagado de sí mismo, no demasiado simpático ni aseado y con toda la noche para ocultar detrás de una barba de cinco días y los infaltables lentes negros. Era cuestión de tiempo que no fuera a parar al cine. Otros franceses que le deberían seguir como personajes en la pantalla grande: Jean-Luc Godard, Gérard Depardieu y Louis Ferdinand Céline.