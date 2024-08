Noticias del futuro

Collins está visiblemente disminuido, pero se mantiene en buena forma vocal e interpretativa. Salió al escenario sostenido en su bastón, ocupó su lugar y arrancó con una de sus máximas creaciones: Against All Odds (Take a Look at Me Now). Si bien su voz comenzó algo débil, ya para Another Day in Paradise se acomodó y así pudo recorrer con oficio una sólida selección de sus clásicos, con un trío de Genesis (Throwing It All Away, Follow You, Follow Me e Invisible Touch). Una tribuna Olímpica prácticamente colmada —casi todos mayores de 35 años— vibró con este repertorio que nos lleva en Delorean directo a los 80 y 90. Luego cayeron bombas eighties como Hang in Long Enough, I Missed Again, Who Said I Would y Something Happened on the Way to Heaven.